Câștigul care a bulversat Statele Unite: Creștere explozivă de 350% într-un singur an

Bursa din New York a avut creșteri masive în 2024 FOTO: Pixabay

Într-un an plin de șocuri și surprize, piețele globale au oferit investitorilor oportunități de a înflori – sau de a eșua – în egală măsură. Tranzacțiile cu efect de levier în august au explodat. Marele pariu al lui Wall Street pe Donald Trump a dat roade. Dar mare câștig care a bulversat Statele Unite în 2024 a fost creșterea explozivă a activelor firmei Nvidia Corp, care au ajuns la un vârf de 6,7 miliarde de dolari la sfârșitul lunii noiembrie, cu randamente de peste 350% în acest an.

De asemenea, anul acesta a stabilit un record pentru fluxurile de fonduri ETF (Exchange-traded fund - Fond tranzacționat la bursă) din SUA, victoria prezidențială a lui Trump oferind investitorilor deja încurajați și mai mult stimulent să se dubleze. Și, în timp ce fondurile care urmăresc S&P 500 au avut cele mai multe fluxuri, unul dintre cei mai importanți noi intrați din acest an - ETF-ul BlackRock Bitcoin - a fost, de asemenea, unul dintre cele mai mari succese, atrăgând al treilea cel mai mare număr de intrări în acest an, potrivit Bloomberg.

Un ETF (Exchange Traded Fund) reprezintă o colecție diversificată de active (similar unui fond mutual), care se tranzacționează pe bursă în mod similar cu acțiunile. Fondurile speculative cu strategii complexe au primit lovituri. Investitorii care au păstrat totul simplu – în numerar sau acțiuni tehnologice – s-au dovedit inteligenți.

A fost anul în care Wall Street – și viitoarea Casă Albă – au contribuit la crearea unui complex de cripto-investiții în plină expansiune care a lăsat uluită lumea finanțelor tradiționale.

În timp ce Bitcoin a avut deja o revenire remarcabilă în 2023, aprobarea din ianuarie a fondurilor tranzacționate la bursă Bitcoin din SUA a servit ca un catalizator suplimentar pentru câștigurile în cel mai mare activ digital din lume. Dar victoria lui Donald Trump din noiembrie a fost cea care a turboalimentat cu adevărat piața, declanșând un raliu record, care a văzut criptomoneda să depășească nivelul de 100.000 de dolari.

Pe parcurs, comercianții au ”aruncat” peste 100 de miliarde de dolari în ETF-uri, deschizând calea pentru vehicule similare de investiții legate de cripto. La extrema opusă, activitatea în memecoins, care se tranzacționează adesea pentru o fracțiune de cent, a explodat.

Una dintre cele mai populare și mai controversate tranzacții din timpul recentului raliu: un pariu pe volatilitatea acțiunilor proxy-ului Bitcoin MicroStrategy Inc. Cofondatorul și președintele Michael Saylor a acumulat Bitcoin - acum în valoare de peste 40 de miliarde de dolari - printr-o combinație a vânzărilor de acțiuni la piață și a ofertelor de obligațiuni convertibile.

Într-un an în care acțiunile și criptomonedele americane cu creșteri au declanșat asumarea de riscuri, ETF-urile au fost investiția de bază a comercianților de zi cu zi. Wall Street s-a năpustit asupra dorinței publicului de pariuri speculative, lansând tot felul de pariuri bazate pe derivate, de la un ETF extins, conceput să ofere de două ori profitul Bitcoin către produse generatoare de venituri care scurtează cele mai mari nume din America corporativă.

Activele firmei Nvidia Copr au explodat până la un vârf de 6,7 miliarde de dolari la sfârșitul lunii noiembrie, cu randamente de peste 350% în acest an. Fondurile care urmăresc MicroStrategy, Tesla Inc. și Coinbase Global Inc. au urmat căi similare.

Investitorii cu venituri fixe au obținut recompense mari și ușoare urmând o strategie de a nu tranzacționa deloc. Plasându-și banii în bonuri de trezorerie fără risc - un echivalent al numerarului - pentru a învinge cu stil obligațiunile guvernamentale americane.

Titlurile de trezorerie americane au câștigat în medie 0,7% în acest an până la 18 decembrie, comparativ cu un randament de 5,1% al bonurilor de trezorerie. Acesta a fost al patrulea an în care obligațiunile au fost mai puțin performante decât numerarul, un record de când s-a început să se compileze datele privind randamentele bonurilor de stat în 1991. În ultimii patru ani, bonurile au avut un randament total de 12%, comparativ cu o pierdere de 10% în cazul obligațiunilor guvernamentale.

Fondurile de pe piața monetară din SUA - care dețin instrumente asemănătoare numerarului, cum ar fi bonurile de trezorerie și hârtiile comerciale - au crescut cu peste 800 de miliarde de dolari în acest an, ridicându-și activele la 7.000 de miliarde de dolari pentru prima dată, pe măsură ce investitorii s-au îngrămădit în ele. De asemenea, printre acumulatori? Berkshire Hathaway Inc. a lui Warren Buffett, ale cărei dețineri de bonuri de trezorerie au crescut de peste două ori în acest an, ajungând la aproape 300 de miliarde de dolari în al treilea trimestru.

