Modalitati de incasare a dividendelor la Nuclearelectrica si Transelectrica si a dobanzii la obligatiunile de la International Investment Bank

Fie ca e vorba de dividende - pentru proprietarii de actiuni, fie ca e vorba de dobanzi - pentru cei care detin obligatiuni, aceste forme de castig sunt anuntate de companii prin intermediul Depozitarului Central care face publice toate informatiile necesare pentru ca investitorii sa isi incaseze banii. Astazi avem trei astfel de anunturi.Depozitarul Central informeaza investitorii ca, in perioada 25 iunie 2020 - 25 iunie 2023, distribuie dividende pentru actionarii Societatea nationala Nuclearelectrica S.A.(simbol SNN). Emitentul va distribui actionarilor dividendele aferente anului 2019, utilizand serviciul national lansat de catre Depozitarul Central. Valoarea dividendului brut pe actiune este de 1,65306302 lei.Actionarii care beneficiaza de dividende sunt cei inregistrati in registrul actionarilor emitentului, la data de 16 iunie 2020.Plata dividendelor catre actionarii emitentului se efectueaza incepand cu data de 25.06.2020.Actionarii care sunt clienti ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central isi pot incasa dividendele prin intermediul acestuia.Pentru actionarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face astfel:Depozitarul Central informeaza investitorii ca, in perioada 25 iunie 2020 - 25 iunie 2023, distribuie dividende pentru actionarii C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. (simbol TEL). Emitentul va distribui actionarilor dividende in temeiul HAGOA nr.5/28.04.2020, utilizand serviciul national lansat de catre Depozitarul Central.Valoarea dividendului brut pe actiune este de 0,48 lei.Actionarii care beneficiaza de dividende sunt cei inregistrati in registrul actionarilor emitentului, la data de 4 iunie 2020.Plata dividendelor catre actionarii emitentului se efectueaza incepand cu data de 25 iunie 2020.Actionarii care sunt clienti ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central isi pot incasa dividendele prin intermediul acestuia.Pentru actionarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face astfel:Depozitarul Central informeaza investitorii ca, incepand cu data de 25 iunie 2020, distribuie sumele de bani aferente cuponului nr. 11 pentru obligatiunile emise de INTERNATIONAL INVESTMENT BANK (simbol IIB20).Emitentul va plati obligatarilor sumele de bani aferente cuponului nr. 11, utilizand serviciul national lansat de catre Depozitarul Central. Valoarea dobanzii aferente fiecarei obligatiuni este de 102,75 lei.Obligatarii care beneficiaza de sumele de bani sunt cei inregistrati in registrul obligatarilor emitentului, la data de 3 iunie 2020.Pentru obligatarii care sunt clienti ai unui participant la sistemul RoClear, plata se efectueaza prin transfer bancar in contul participantului respectiv.Pentru cei care sunt mai putin familiarizati cu astfel de plasamente, promitem sa revenim in curand cu un miniserial care isi propune sa trezeasca apetitul de investitii al celor care isi propun sa faca astfel de plasamente, in vederea obtinerii unui castig.