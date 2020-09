Portalul Investitorilor din Romania se lanseaza o data cu promovarea Bursei la statutul de Piata Emergenta

In plus, este o data deosebit de importanta si pentru investitorii din Romania intrucat trecerea la statutul de Piata Emergenta coincide cu lansarea Portalului investitorilor din Romania - Investclub.ro este un portal dedicat acelor persoane care doresc sa investeasca si sa se dezvolte in domeniul financiar dar si sa faca investitii in piata de capital , oferind date in timp real, acces la comunitatea de investitori dar si toate uneltele necesare oricarui investitor.Scopul Invest Club a fost inca de la bun inceput acela de a aduce impreuna persoanele care doresc sa afle cum isi pot gestiona banii prin cele mai eficiente modalitati, astfel incat sa poata obtine rezultatele dorite, precum si scopul de a ajuta societatea prin educatie financiara transparenta si de calitate."Noi, la Invest Club, o data cu trecerea anilor de la infiintare, ajungand cel mai mare club de investitori din Romania, am fost nevoiti sa gasim o modalitate de a aduce toti investitorii intr-un loc unde sa poata comunica intre ei, sa se informeze, sa faca schimb de experiente si foarte important, sa simta apartenenta la un grup solid de investitori in jurul carora sa simta ca se pot dezvolta.Ei bine, proiectul Portalul Investitorilor din Romania, pentru care am inceput discutii si brainstorming inca din vara anului trecut, a venit exact pentru a satisface aceste nevoi fundamentale atat pentru investitorii la inceput de drum ce isi doresc sa intre in siguranta in acest domeniu, cat si pentru cei avansati care sunt in cautare de noi oportunitati de investitii, mai ales datorita faptului ca networking-ul si informatia rapida este extrem de importanta in acest domeniu.Asadar, promitem ca vom dezvolta continuu acest proiect si va propunem sa ramaneti aproape fiindca va pregatim noi surprize la care muncim cu drag si spor ." a declarat Paul Maior, Presedinte Invest Club Domeniul investitiilor este unul foarte complex si implica foarte multi factori care trebuie luati in calcul in momentul in care este realizata orice investitie. In special daca esti la inceput de drum in domeniul investitiilor sau te numeri printre acei investitori experimentati, cunoasterea in detaliu a domeniului este foarte importanta.Atunci cand un investitor dispune de cunostintele necesare, va avea oportunitatea de a investi intr-un mod inteligent. O buna educatie financiara poate face diferenta intr-o astfel de situatie si va ajuta investitorul sa ia acea decizie care-i va aduce numai beneficii."Educatia financiara este una dintre cele mai importante << materii >> pe care oamenii trebuie sa le invete, pentru ca a fi educat financiar inseamna sa stii sa-ti platesti facturile, cum sa imprumuti si cum sa economisesti banii intr-un mod responsabil, dar si cum si mai ales de ce sa investesti.Fiecare trebuie sa ia initiativa de a se autoeduca si de a-si creste cunostintele pentru a lua decizii bune in ceea ce priveste banii sai. Pentru aceasta este nevoie de acces la informatie si cel mai important, trebuie sa stii cum sa interpretezi acea informatie. Cluburile de investitori sunt un loc ideal pentru investitorii incepatori, pentru ca pot afla informatii de la cei cu mai multa experienta, pot face schimb de idei si astfel, pot vedea din mai multe unghiuri o decizie de investitii.Ii felicitam pe prietenii nostri de la Invest Club pentru aceasta initiativa si mai ales, pentru statornicie, avand in vedere ca in cei cinci ani de viata a clubului, numarul de membri a crescut constant, ceea ce este o dovada ca ei fac o munca buna", a declarat Radu Hanga, Presedintele Consiliului de Administratie al BVB (BURSA DE VALORI BUCURESTI SA).Invest Club, ce are o vasta si lunga experienta in domeniul investitiilor, a luat nastere la noi in tara ca si ONG in 19 aprilie 2015, moment din care a creat si condus comunitati importante de investitori din orase importante ale tarii precum Cluj-Napoca, Suceava, Targu Mures si Timisoara, in scopul de a ajuta investitorii printr-o educatie financiara de calitate, realizand numeroase evenimente educationale si de networking intre investitori.Impreuna cu partenerii, au fost demarate o multime de proiecte de mare anvergura, proiecte care au avut ca scop cresterea comunitatii de investitori de la noi din tara, precum si impactul pe care aceasta comunitatea il are asupra dezvoltarii societatii civile.Invest Club a devenit ulterior unul dintre cei mai importanti ambasadori ai Pietei de Capital din Romania iar acest lucru a fost posibil cu sprijinul Bursei de Valori Bucuresti. Invest Club este despre oameni si despre ce pot face acestia atunci cand beneficiaza de o educatie financiara corespunzatoare, cu toate informatiile cu privire la domeniul de investitii.Acest portal al investitorilor din Romania ofera informatii financiare, opinii/analize, grafice in timp real, modele portofolii, quiz-uri si continut video in care sunt cuprinse si explicate o multime de repere importante ale domeniului."Fiind o companie al carui slogan timp de 19 ani este "WE BRING YOU THE FUTURE!", suntem determinati de misiunea de a aduce tehnologia de varf in cadrul organizatiilor romanesti care seteaza trenduri in industrie prin recunoasterea nevoii de digitalizare precum si beneficiile aferente. In vederea dezvoltarii Portalului Investitorilor din Romania, ne-am intalnit de-a lungul celor 2 luni de consultari si 5 luni de dezvoltare cu multe limitari, in special limitari de natura tehnica in comunicarea automata cu serverele providerilor de continut, cum ar fi BVB si AAF, insa cu multa bunavointa si colaborare din partea lor, disponibilitatea de a modifica API-urile, precum si priceperea echipei de R&D din cadrul Holisun, am putut trece peste toate problemele si sa raspundem exigentelor Invest Club in vederea dezvoltarii unei platforme investitionale de o complexitate nemaiintalnita in Romania. Acesta este doar primul pas in parteneriatul Holisun cu Invest Club, care isi doreste dezvoltarea continua al Portalului Investitorilor din Romania, pentru a fi intotdeauna la inaltimea cerintelor comunitatii autohtone de investitori." a declarat Prof. Univ. Dr. Ing. Oliviu Matei - Fondator Holisun.Invest Club este cel mai mare club de investitori din Romania, avand peste 10.000 de membri in toata tara si 5 filiale in Cluj-Napoca, Targu Mures, Timisoara, Zalau si Suceava. Asociatia isi propune sa devina cel mai important promotor al educatiei financiare si al investitiilor din Romania. Prin intermediul intalnirilor periodice, evenimentelor educationale si a resurselor online, Invest Club creeaza o comunitate in care orice persoana interesata de imbunatatirea situatiei sale financiare poate sa invete cum sa-si gestioneze finantele intr-un mod eficient.