Comisia Europeana ar putea avertiza Romania, din cauza Rasdaq

Romania ar putea primi un avertisment de la Comisia Europeana, daca nu se rezolva problema statutului pietei Rasdaq, a declarat directorul general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Victor Cionga.

"Rasdaq, dupa parerea mea, este un caz tipic de reactivitate, deoarece, daca nu am fi facut acest lucru, exista un termen in care Comisia Europeana ne-ar fi dat un avertisment", a spus Cionga, in cadrul unei conferinte de presa de joi, citat de Mediafax.

Autoritatile trebuie sa hotarasca daca Rasdaq este piata reglementata conform directivelor europene sau un sistem alternativ de tranzactionare.

Presedintele Consiliului de Administratie al BVB, Lucian Anghel, a spus, la randul sau, ca sustine elaborarea unei legi in care sa se clarifice statutul Rasdaq, iar reglementarile sa ramana aceleasi dupa incadrarea sa drept sistem alternativ de tranzactionare.

"Trebuie sa recunoastem ca Rasdaq-ul este o problema de foarte mult timp in Romania si ne facem ca nu o vedem si tot incercam sa o tinem sub pres. Consideram ca daca este sub pres nu ne afecteaza. Imaginea pietei de capital este afectata, atat intern, cat si la nivel international", a spus Anghel.

La infiintarea Rasdaq, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a stabilit ca este piata reglementata. Insa prevederile la nivel european au fost modificate in 2004, iar Rasdaq nu mai poate fi considerata piata reglementata. Pe de alta parte, nu a fost incadrata nici drept sistem alternativ de tranzactionare.

Pe piata Rasdaq sunt listate 1.086 de companii, cu o capitalizare totala de 9,049 de miliarde de lei.

Ads