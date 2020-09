Romania trece, de luni, la statutul de piata emergenta. Decizie istorica pe piata de capital

Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB), operatorul pietei de capital din Romania, a anuntat vineri ca la eveniment vor participa premierul Ludovic Orban , Ministrul Finantelor Florin Citu , presedintele ASF Nicu Marcu, dar si Cristian Popa, membru al board-ului BNR , Omer Tetik, CEO Banca Transilvania si Cosmin Ghita, CEO Nuclearelectrica. Cosmin Marinescu, consilier prezidential, va avea discurs imediat dupa deschiderea sedintei de tranzactionare de la ora 10:00. De asemenea va fi prezent si Ivan Vrhel, presedinte Citi Romania."Acest moment va fi marcat de BVB printr-o deschidere oficiala a sedintei de tranzactionare si o conferinta la care vor participa toti partenerii BVB alaturi de care s-a putut realiza acest moment istoric, institutii ale statului, autoritati de reglementare si parteneri institutionali", arata BVB."Trecerea la statutul de Piata emergenta secundara a fost, probabil, cea mai asteptata veste care a venit anul trecut. Putem spune ca este o incununare a eforturilor pe care le-au facut atat Bursa, cat si noi, participantii, impreuna cu emitentii, in incercarea de a moderniza Piata de capital si, totodata, de a facilita accesul cat mai multor investitori pe aceasta piata. Acest nou statut ne va oferi, in mod cert, vizibilitate in randul investitorilor straini, in randul fondurilor de investitii din strainatate.As mentiona si faptul ca nu ar trebui sa ne imbatam cu apa rece si sa ne aducem aminte ca Ordonanta 114 de la sfarsitul anului 2018, care a dus la prabusirea principalelor actiuni de la Bursa de Valori Bucuresti , a generat si cresterea volumului de tranzactionare si, implicit, a lichiditatii pe principalii emitenti. Nu trebuie sa omitem nici faptul ca acesta a fost un avantaj foarte mare pentru indeplinirea nivelului lichiditatii pentru principalii emitenti care erau luati in considerare", declara Antonio Oroian, Broker la SSIF Goldring S.A., citat de adevarul.ro