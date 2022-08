Strainii au retras bani de la Bursa Bucuresti, pentru prima oara in ultimii opt ani

Investitorii straini au scos, anul trecut, de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) circa 148,22 milioane lei, intrerupand astfel o serie de sase ani in care au fost cumparatori neti.

In acelasi timp, jucatorii locali au avut un sold pozitiv de 184,09 milioane lei, conform datelor BVB, informeaza NewsIn.

In 2008 investitorii autohtoni au cumparat titluri de valoare de la BVB de 4,86 miliarde lei si au vandut de 4,67 miliarde lei, generand astfel un sold pozitiv de 184,09 milioane lei.

Strainii, in schimb, au cedat anul trecut titluri de 2,14 miliarde lei, cu 148,22 milioane lei mai mult decat nivelul achizitiilor, de 1,99 miliarde lei. Nerezidentii au avut o serie de sase ani in care au fost cumparatori neti, din 2001 pana in 2007.

In cei sase ani, investitorii romani au fost contrapartea strainilor si au inregistrat astfel solduri negative. Totusi, in ultima luna din 2008 strainii au inceput sa acumuleze si au inregistrat un sold pozitiv de 7,02 milioane lei, dupa ce au cumparat de 102,53 milioane lei si au vandut de 95,51 milioane lei.