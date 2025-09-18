Trump alungă investitorii din SUA: Business-ul se mută la 11.000 de km, valoarea urcă la colosala sumă de 19 trilioane de dolari

După ce Donald Trump a pornit războiul său comercial cu peste 180 de țări de ”Ziua Eliberării” de la începutul lui aprilie 2025, lumea trece printr-o perioadă de reorientare a fluxurilor de capital. Trump alungă investitorii din SUA, iar aceștia reintră pe piața bursieră aflată la 11.000 de kilometri, în China. Această piață a ajuns să valoreze colosala sumă de 19 trilioane de dolari, incluzând bursele de la Shanghai și Hong Kong.

Investitorii străini plănuiesc o revenire pe piețele bursiere din China în forță, la trei ani după ce s-au retras și le-au declarat neinvestibile, încurajați de oportunitățile tehnologice oferite și de cererea tot mai mare de diversificare dincolo de activele americane, potrivit Reuters.

Progresele în adoptarea inteligenței artificiale de către China și dezvoltarea de semiconductori și medicamente inovatoare în acest an au oferit liniște investitorilor globali, având în vedere că războiul comercial sino-american și interdicțiile de export de tehnologie impuse de Washington nu au descurajat inovația în a doua cea mai mare economie a lumii.

Ads

Armistițiul tarifar dintre SUA și China și mediul intern de relaxare monetară au stimulat și mai mult sentimentul. Prin urmare, indicele compozit Shanghai a atins un maxim al unui deceniu săptămâna trecută, în timp ce acțiunile din Hong Kong au atins un maxim al ultimilor patru ani.

Schimbarea sentimentului investitorilor străini ar putea alimenta raliul pieței, care până acum a fost determinat în principal de jucătorii interni. Investitorii străini care au investit timpuriu s-au întors deja în China, atrași de creșterea din acest an și în căutarea diversificării din activele americane aglomerate, a declarat Brett Barna, un fost manager de fonduri speculative care acum gestionează două birouri cu sediul la New York.

„China este interesantă pentru că nu este foarte corelată cu restul lumii, cel puțin cu piața acțiunilor A onshore”, a spus Barna, adăugând că intenționează să înființeze o platformă de investiții care ar permite capitalului american și european să acceseze piețele de capital din China.

Ads

Datele privind lansările și fluxurile de fonduri ilustrează entuziasmul crescând pentru o piață bursieră chineză de 19 trilioane de dolari, inclusiv cea din Hong Kong. August a marcat cea mai mare achiziție lunară de acțiuni chinezești de către fondurile speculative globale din ultimele șase luni, potrivit unui raport al Morgan Stanley, care nu a detaliat cifrele.

Investitorii se uită tot mai mult spre bursele din China

Datele Morningstar au arătat că numărul de lansări noi de fonduri de acțiuni din piețele emergente, excluzând China, a scăzut la opt în 2025, față de 21 în 2024 și 16 în 2023. Aceasta a însemnat că cererea de investiții în piețele emergente care nu includeau China s-a răcit substanțial în acest an.

„Acum un an, oamenii doreau să excludă China din indici. Acum, China este văzută ca o clasă de active de sine stătătoare (pe care nu o pot ignora)”, a declarat Zheng Yuchen, director de investiții al unității de fonduri pentru China a Allianz Global Investors.

Ads

Polar Capital, un administrator de active de 20 de miliarde de dolari cu sediul la Londra, a adoptat o poziție pozitivă față de China la sfârșitul anului 2024 de la subponderare și a crescut în continuare alocarea pentru China la peste 30% de la intervalul scăzut de 20% în cadrul portofoliului său pentru piețele emergente în acest an, a declarat managerul său de fond, Jerry Wu. Conferința anuală a firmei din februarie anul acesta a atras 55 de clienți la sesiunea din China, mai mult decât dublul prezenței din 2023, a spus el.

Există „o reevaluare a activelor inovatoare chinezești” declanșată de descoperirea DeepSeek, a spus Wu, referindu-se la creatorul modelului de inteligență artificială extrem de eficient din punct de vedere al costurilor, care rivalizează cu ChatGPT. El a spus că impulsul a crescut în toate domeniile, de la inteligență artificială la biotehnologie și robotică.

Benjamin Low, director senior de investiții la firma de investiții Cambridge Associates, a declarat că echipa sa a primit aproximativ 30 de solicitări de la clienți despre căutarea de fonduri din China în acest an, într-un contrast puternic cu minimul din 2023, când au existat foarte puține solicitări despre mandatele axate pe China.

Ads

Mulți investitori din afara Asiei planifică călătorii în China și Hong Kong la sfârșitul acestui an pentru a explora oportunități de investiții, unii pentru prima dată de la COVID, a spus el.

Iar Wu de la Polar Capital a spus că boom-ul inteligenței artificiale trebuie să beneficieze economia în general pentru a susține creșterea după 2025. Investitorii străini se află acum într-o fază de „reorientare”, concentrându-se pe competitivitatea pe termen lung a Chinei, a declarat Cheng Yu, manager de portofoliu la unitatea de fonduri pentru China a AllianzGI. „Capitalul străin stă la ușă și privește. Nu a intervenit încă - dar cel puțin se gândește să revină.”

Ads