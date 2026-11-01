Bursa de la București a câștigat aproape 24 de miliarde de lei într-o săptămână. Un alt indicator a mers însă în sens invers

Autor: Andreea Deaconescu
Duminica, 01 Noiembrie 2026, ora 17:49
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Bursa de la București a câștigat aproape 24 de miliarde de lei într-o săptămână. Un alt indicator a mers însă în sens invers
BVB FOTO Facebook.com/Bursa de Valori Bucuresti

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ultima săptămână din octombrie cu un avans de aproape 24 de miliarde de lei al capitalizării, deși valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu peste 20%. Indicele principal BET a depășit pragul de 35.100 de puncte, iar unele companii au înregistrat creșteri spectaculoase ale cotațiilor.

Capitalizarea BVB a depășit 717 miliarde de lei, dar tranzacțiile au scăzut

În perioada 26-30 octombrie 2026, capitalizarea Bursei de Valori București a ajuns la 717,01 miliarde de lei, față de 693,25 miliarde de lei în săptămâna precedentă. Diferența reprezintă un câștig de 23,76 miliarde de lei, echivalentul unei creșteri de 3,43%, potrivit datelor BVB.

Evoluția pozitivă a capitalizării nu a fost însoțită și de o creștere a valorii tranzacțiilor. Rulajul acțiunilor s-a redus la 313,09 milioane de lei, de la 399,92 milioane de lei în intervalul 19-23 octombrie. Scăderea a fost de 86,83 milioane de lei, respectiv 21,71%.

Indicele BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii de pe piața principală, a încheiat ședința de vineri la 35.129,76 puncte.

Cea mai activă zi a săptămânii a fost vineri, 30 octombrie, când valoarea schimburilor a atins 79,43 milioane de lei. La polul opus s-a situat ședința de marți, 27 octombrie, cu tranzacții de 45,96 milioane de lei.

Acțiunile care au atras cei mai mulți bani. Armătura, creștere de peste 94%

Banca Transilvania a dominat clasamentul lichidității, cu tranzacții în valoare de 59,66 milioane de lei, deși acțiunile sale s-au depreciat cu 0,22%.

Pe următoarele poziții s-au aflat OMV Petrom, cu un rulaj de 38,40 milioane de lei și o creștere a cotației de 1,80%, și Hidroelectrica, ale cărei acțiuni au avansat cu 8,40%, pe fondul unor tranzacții de 37,36 milioane de lei.

Cele mai mari câștiguri procentuale ale săptămânii au fost înregistrate de Armătura, ale cărei titluri au urcat cu 94,16%. Sinteza a consemnat o apreciere de 22,89%, iar Oil Terminal a avansat cu 17,52%.

Nu toate companiile au beneficiat însă de evoluția favorabilă a pieței. Electroaparataj a înregistrat cea mai mare depreciere, de 11,73%, urmată de Ropharma, cu un recul de 10%, și Rompetrol Well Services, ale cărei acțiuni au pierdut 6,61%.

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