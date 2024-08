Cum și-a revenit Bursa de Valori București după șocul suferit la începutul lunii: investițiile private, topul companiilor și creșterea fondurilor de pensii

Bursa de Valori București (BVB) a resimțit din plin efectele căderii piețelor internaționale de capital din 5 august 2024, alăturându-se celorlalte burse europene și mondiale care au înregistrat scăderi dureroase. Indicii principali ai BVB, precum BET și BET-TR, au suferit corecții importante, scăzând între 3% și 5% într-o singură zi. Deși declinul s-a resimțit pe moment, până la finalul lunii august, majoritatea jucătorilor importanți nu doar că și-au recăpătat treptat din pierderi, dar au văzut o urcare a stabilității acțiunilor. Mai mult, ultimele date arată și că activele fondurilor de pensii private Pilon II au ajuns la 147 miliarde de lei, un plus de 16% faţă de începutul anului, iar titlurile de stat Fidelis au depășit recordul din aprilie la nivelul sumei atrase de la populație.

Ziua de 5 august a fost marcată de o volatilitate extrem de ridicată la Bursa de Valori București, în condițiile în care investitorii au reacționat emoțional, încercând să își protejeze portofoliile în fața unei posibile crize economice (în speță, amenințarea unei recesiuni în SUA și o destabilizare bruscă a piețelor asiatice). Volumele de tranzacționare au fost considerabil mai mari decât media zilnică, indicând un interes crescut pentru lichidarea pozițiilor și reducerea expunerii la riscuri.

Deși BVB este o piață mai mică în comparație cu alte burse internaționale, nu a fost imună la fluctuații, iar jucătorii locali și internaționali au reacționat rapid la ceea ce au perceput drept semne ale unei recesiuni iminente, alegând să își minimizeze pierderile prin vânzări rapide. De pildă, Banca Transilvania a înregistrat o scădere de aproximativ 4,5%, OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol și gaze din România, a suferit o scădere de aproape 5%, prețurile petrolului devenind și foarte volatile în ultima perioadă, iar Fondul Proprietatea a scăzut cu aproximativ 3,8% pe fondul vânzărilor masive de acțiuni și al încercării investitorilor de a-și reduce expunerea la activele de pe piețele emergente. Mai mult, BRD - Groupe Société Générale a înregistrat o scădere de 4,2%, iar Romgaz avut o scădere de 4,7%.

Cum și-au revenit cei mai mari jucători de pe BVB până la finele lui august

După căderea abruptă de pe 5 august 2024, Bursa de Valori București (BVB) a început un proces treptat de redresare, reușind să urmeze cursul de restabilizare al piețelor externe mai ales. Șocul i-a readus pe investitori la burse în scurt timp, de bună seamă considerând semnalele positive care au apărut chiar în zilele imediat următoare căderii din așa-numita Luni Neagră.

Astfel, pe măsură ce piețele globale și-au regăsit echilibrul, și Bursa de Valori București a început să înregistreze creșteri treptate. Mai mult, potrivit Ziarul Financiar, mai multe companii mari listate la BVB au raportat profituri mai bune decât așteptările pentru primul semestru al anului 2024, ceea ce a determinat chiar și creșteri ale valorii acțiunilor. Desigur, redresarea rapidă a crescut și apetitul pentru risc în rândul investitorilor și au susținut o redresare mai rapidă a pieței.

Până la 27 august, indicii principali, precum BET și BET-TR, au reușit să înregistreze creșteri vizibile față de minimele atinse pe 5 august. În ceea ce privește companiile din energie, dominante pe BVB, acțiunile acestora au reușit să amelioreze neașteptat.

Indicatorul PER (eng. Price to Earnings Ratio sau Raportul Preț-Profit, care evaluează cât de scumpă sau ieftină este o acțiune în raport cu profitul pe care compania îl generează) a arătat o revitalizare neașteptată în a doua jumătate a lunii august. Mai exact, Transgaz are în prezent un PER de 16, ceea ce înseamnă că investitorii sunt dispuși să plătească de 16 ori profitul obținut de companie pe fiecare acțiune în ultimul an. În comparație, Transelectrica are un PER de 11, indicând o evaluare mai mică în raport cu profitul său, arată date recente raportate de ZF.

În ultima perioadă de raportare, doar două din cele șase companii mari de energie listate la BVB au înregistrat creșteri ale prețului acțiunilor după publicarea rezultatelor semestriale. În contextul în care investitorii BVB analizează rezultatele financiare pentru a decide dacă să cumpere sau să vândă acțiuni, companiile din sectorul energetic și de utilități, care fac parte din indicele de referință BET, au fost în centrul atenției.

Ultimele cifre raportate de ZF au plasat Nuclearelectrica ca fiind cea mai subevaluată dintre companiile producătoare de energie din indicele BET, având un PER de 6,8. Romgaz (SNG), producător de gaze naturale deținut de statul român, are un PER de 7,7, calculat pe baza profitului net din ultimele 12 luni.

„Evaluările pot părea mari pentru unele dintre companii pentru că acest sector a fost foarte avantajat în perioada 2022-2023, cotaţiile acţiunilor au crescut în acea perioadă, iar acum când rezultatele încep să fie sub cele din ultimii 2 ani, cotaţia acţiunilor nu scade foarte mult. Un principal motiv pentru care există susţinere pe aceste companii este că sunt printre cele mai mari de la BVB şi astfel beneficiază atât de acumulări din partea marilor fonduri, cât şi ale investitorilor mai mici, care preferă acţiuni de genul acesta, mai defensive şi care au o politică de dividend atractivă”, a declarat Antonio Oroian, broker la Goldring, potrivit ZF.

Câți bani au românii investiți la BVB în prezent

Date recente arată că 140.000 de investitori la Bursa de Valori București au un cont mediu cu o valoare de 4.000 de euro, alţi 61.000 circa 195.000 de euro şi 1.315 au în medie câte 40 de milioane de euro.

Potrivit sursei citate, cei mici, adică circa 140.000 de investitori care au în conturi mai puţin de 20.000 de euro, au în total investiţii în acţiuni, obligaţiuni şi alte instrumente la Bursa de Valori de circa 570 milioane de euro (2,8 mi­liarde de lei), adică o valoare medie a contului de 4.000 de euro. Aceştia sunt cei compensaţi integral – limita de 20.000 de euro de Fondul de Compensare a Investitorilor dacă s-ar întâmpla ceva cu casa de brokeraj la care au contul de tranzacţionare.

Cei cu portofolii mai mari de limita de 20.000 de euro, dar îndreptăţiţi la compensare, sunt în număr de 61.620 şi au investiţii de 60 miliarde de lei, adică 12,3 miliarde de euro. Valoarea medie a unui cont este de 195.200 de euro, potrivit statisticilor Fondului, mai amintește sursa citată. Astfel investitorii individuali duc o parte vizibilă din valoarea tranzacțiilor, deși și activele fondurilor de pensii private Pilon II au ajuns la 147 miliarde de lei în iulie 2024, cu 16% peste valoarea de la 1 ianuarie 2024.

Titlurile Fidelis au fost un hit în august

În present, titlurile de stat au o pondere de 65% în totalul activelor, iar acţiunile reprezintă circa 25%. În date mai exacte, potrivit unor date recente, pilonul II de pensii private, la care contribuie lunar 8,2 milioane de români, a ajuns la active nete de 146,8 miliarde de lei, adică o valoare medie a contului individual de 17.851 de lei. Ultima lună analizată a fost iulie, când au fost aduse contribuții brute de 1,57 miliarde de lei, în uşoară scădere cu 0,2% faţă de iunie, contribuţia medie pe participant fiind de 381 de lei, minus 0,5%, potrivit sursei citate.

În luna august, mai exact după data de 8 și până pe 20, Ministerul Finanțelor a atras de la populație 3,2 miliarde lei pentru emisiunea de titluri de stat Fidelis. Recordul anterior a fost în aprilie: 3,19 miliarde lei. Printre emisiunile care au captat cel mai mult interesul românilor s-a numărat cea în lei, cu scadență la 5 ani și o dobândă de 7%, care a atras investiții de peste 972 de milioane de lei prin 5.122 de ordine. De asemenea, emisiunea în euro, cu scadență la 1 an și o dobândă de 4%, a generat o sumă totală investită de peste 205 milioane de euro, echivalentul a peste 1,02 miliarde de lei, prin intermediul a 5.297 de ordine, arată Hotnews.

Astfel, Bursa de Valori București se bucură de o perioadă de stabilitate în pofida temerilor de la începutul lunii. Cu toate acestea, volatilitatea burselor internaționale este încă reală, mai ales pe fondul instabilității geopolitice. Deși piețele bursiere internaționale au înregistrat cea mai puternică săptămână din noiembrie până acum, mai ales pe fondul depășirii de către investitori a temerilor legate de riscurile unei recesiuni în SUA și de fluctuațiile yenului, piețele globale rămân tensionate și într-o stare de volatilitate crescută, după cum a arătat Ziare.com într-un material recent.

