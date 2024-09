Schimbări la Bursa de la București. Două companii intră în principalul index. O firmă a statului român, înlocuită de o alta

Indicele BET are în componență două noi companii. FOTO Facebook/Bursa de Valori București

BET, principalul indice al Bursei de Valori București, are o nouă componență începând de luni, 23 septembrie. Premier Energy, o companie listată în urmă cu câteva luni pe piața de capital, și Antibiotice Iași sunt cele două noi membre ale indicelui.

Firmele înlocuiesc astfel Bursa de Valori București SA și Conpet SA, compania de stat care deține și operează conductele de transportare a petrolului în România. Antibiotice Iași SA, în care statul deține mai mult de jumătate din pachetul de acțiuni, are o istorie lungă pe piața de capital, fiind listată la bursă în 1997. A fost una dintre primele firme care a vândut acțiuni către publicul larg. Prin comparație, Premier Energy plc este una dintre cele mai noi firme listate la BVB, având oferta publică inițială în luna mai a acestui an. A fost cea mai mare primă vânzare de acțiuni a unei companii cu capital privat din ultimii cinci ani.

"Prezența Antibiotice în componența indicelui BET este un moment important și suntem mândri că facem parte din etalonul primelor 20 de companii considerate cele mai performante de pe piața românească de capital. Îmbunătățirea semnificativă a veniturilor, un profit record pe care l-am înregistrat în anul 2023, parteneriatele de afaceri consolidate pe care le avem în peste 70 de țări din întreaga lume, alături de investiții robuste finanțate atât din surse proprii, cât și din atragerea de fonduri nerambursabile, sunt repere importante care ne arată că planul nostru de business ”The Future Together” ne-a așezat pe o traiectorie ascendentă, de dezvoltare sustenabilă. În ultimul an, valoarea acțiunii ATB a înregistrat o creștere record, multiplicându-se de aproape 3 ori, fiind astfel printre cele mai performante de la BVB. Evoluția bursieră accelerată vine pe fondul planurilor de investiții în perspectiva anului 2030 și al datelor financiare înregistrate în 2023. Ne propunem ca și pe viitor să menținem în mod constant atenția și încrederea investitorilor prin practici de afaceri responsabile, transparență, etică și integritate care să conducă la o creștere semnificativă și sustenabilă a afacerii Antibiotice, cu un impact pozitiv și de durată, asupra tuturor stakeholderilor noștri", a declarat Ioan Nani, directorul general al Antibiotice, conform unui comunicat remis Ziare.com.

Conducerea Premier Energy a subliniat faptul că strategia de dezvoltare a companiei este legată de piața de capital.

"Suntem onorați de includerea Premier Energy Group în indicele BET al Bursei de Valori București, arătând astfel că decizia de a ne lista la Bursa de Valori București a fost una strategică, determinată de perspectivele puternice și pozitive de creștere pe termen lung ale sectorului energetic și ale economiei românești. Includerea în indicele BET, realizată în concordanță cu angajamentele asumate față de investitorii noștri în cadrul IPO-ului, reflectă atât performanța acțiunilor noastre de până acum, cât și potențialul de creștere pe care intenționăm să-l atingem. De asemenea, aceasta recunoaște eforturile echipei noastre de management și rezultatele obținute. Fiind prima companie privată din sectorul energetic care se alătură indicelui, atingem o etapă importantă și o vedem ca parte a obiectivului nostru mai amplu de a îmbunătăți vizibilitatea și transparența pieței de capital din România. Cu un model de afaceri solid, diversificat și integrat pe verticală, considerăm că aducem o contribuție valoroasă indicelui. În continuare, piețele de capital rămân un pilon central al strategiei noastre de creștere și le mulțumim tuturor acționarilor care au avut încredere în viziunea noastră", a declarat Jose Garza, directorul general al Premier Energy Group, citat în comunicat.

Tot de astăzi, Premier Energy este inclusă și în indicii BET-XT, BET-XT-TR, BET-XT-TRN, BETBK, BET-NG și BET Plus, după ce a fost inclusă în indicele BET-EF încă de la lansarea acestuia de anul acesta. De asemenea, Antibiotice mai este inclusă și în indicii BET-XT, BET-XT-TR, BET-XT-TRN, BETBK și BET Plus.

"Felicităm companiile Antibiotice și Premier Energy pentru includerea în indicele BET! Această realizare este o dovadă a eforturilor susținute ale echipelor acestor companii și a încrederii pe care investitorii o au în viitorul lor, care au dus la creșterea lichidității și a valorii companiilor. Astfel de schimbări în indicele BET, pun în evidență performanța noilor companii intrate, din punct de vedere al lichidității și evoluției capitalizării free float, care a fost mai bună decât evoluția companiilor pe care acestea le înlocuiesc în indice. Performanța Antibiotice și Premier Energy a contribuit la creșterea interesului investitorilor locali și internaționali și, totodată, demonstrează că succesul companiilor listate atrage noi investitori și stimulează dezvoltarea pieței de capital", a declarat Radu Hanga, președintele BVB.

Actualizările vin în contextul revizuirii trimestriale ale indicilor BVB. Ședința trimestrială a Comisiei Indicilor BVB s-a desfășurat în data de 5 septembrie. Deciziile luate în cadrul ședinței, ce vizează modificarea componenței indicilor BVB, pot fi găsite aici.

Începând cu 23 septembrie 2024, cele 20 companii care fac parte din indicii BET, BET-TR și BET-TRN sunt: Antiobiotice (ATB), Aquila Part Prod Com (AQ), Banca Transilvania (TLV), BRD - Groupe Societe Generale (BRD), DIGI Communications (DIGI), Electrica (EL), Fondul Proprietatea (FP), Hidroelectrica (H2O), MedLife (M), OMV Petrom (SNP), Nuclearelectrica (SNN), One United Properties (ONE), Premier Enery (PE), Purcari Wineries (WINE), Romgaz (SNG), Sphera Franchise Group (SFG), TeraPlast (TRP), Transgaz (TGN), Transelectrica (TEL) și Transport Trade Services (TTS).

