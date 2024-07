Șoc puternic pe bursele de valori. Ponoasele trase de piețele europene, inclusiv BVB, după două scăderi bruște pe Wall Street

După o scădere puternică înregistrate pe bursele de la New York, acțiunile europene sunt la rândul lor în picaj, afectând și situația Bursei de Valori București.

Potrivit ultimelor informații analizate de Profit.ro, Nestle a coborât cu 4,7%, iar Kering cu 6,8% după raportarea rezultatelor trimestriale. Indicele pan-continental Stoxx Europe 600 a scăzut cu 1,5% la jumătatea sesiunii. Indicele Stoxx Europe 600 Technology a scăzut cu 2,7%, iar indicele Stoxx 600 Banks, cu 2,2%.

Totodată, iIndicele Stoxx Europe 600 Oil and Beverage a scăzut cu 1,7%, iar Stoxx 600 Europe Food and Beverage Index, cu 1,1%. REITE, un indice european REIT, a scăzut cu 1,5%, iar indicele Stoxx Europe 600 Retail a coborât cu 2%. DAX-ul german a scăzut cu 1,2%, iar FTSE 100 din Londra a scăzut cu 0,5%. CAC 40 din Paris a scăzut cu 1,9%, iar IBEX 35 din Spania a pierdut 1,3%. Și la București, Bursa are o cădere general, mai arată sursa citată.

Pe 24 iulie, indicii bursieri de pe Wall Street au scăzut după ce rapoartele dezamăgitoare publicate de două companii tehnologice cu megacapitalizări au afectat încrederea investitorilor, punând Nasdaq Composite să înregistreze cea mai proastă zi din decembrie 2022, potrivit CNBC. Capitalizarea principalelor companii de tehnologie de pe bursa americană – Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet/Google, Nvidia și Tesla – a scăzut cu peste 500 miliarde dolari după una din cele mai slabe zile de pe Wall Street din ultimii doi ani.

Astfel, bursele europene au închis în scădere, deoarece investitorii au reacționat la cele mai recente rezultate financiare publicate de băncile din regiune și ale companiilor de tehnologie din SUA.

