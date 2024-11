Un ”oracol” le ia fața lui Musk, Zuckerberg și Bill Gates: Stă pe un munte de bani cash, 325 de miliarde dolari

I se spune ”Oracolul din Omaha” și niciun investitor de pe Wall Street nu atrage atenția așa cum o face el. Ca șef al Berkshire Hathaway, acest ”guru” american le-a luat fața lui Elon Musk, Mark Zuckerberg și Bill Gates. Astfel, Warren Buffett stă pe un munte de bani cash, ca nimeni altul, de 325 de miliarde dolari, după ce în ultima vreme și-a vândut mai multe pachete de acțiuni.

Tezaurul de numerar al lui Buffett este un semnal de avertizare timpurie către investitori și bursa din SUA. ”Oracolul” din Omaha nu pretinde a fi un expert în sincronizarea pieței, dar știe când stocurile sunt scumpe. Și de aceea el face mișcări surprinzătoare, potrivit Bloomberg.

Berkshire Hathaway Inc. și-a raportat deținerile de acțiuni săptămâna trecută – o actualizare trimestrială foarte anticipată a celor mai recente tranzacții ale lui Warren Buffett. Au fost unele notabile, inclusiv adăugarea Domino’s Pizza Inc. la portofoliul Berkshire și o mai mare reducere a participației sale la Apple Inc.

Dar aceste mișcări au fost umbrite de tezaurul de numerar de 325 de miliarde de dolari al Berkshire, aproape dublul soldului de numerar al companiei la sfârșitul anului și cel mai mult pe care Buffett l-a adunat vreodată. De asemenea, vine într-un moment în care indicatorul de evaluare preferat al lui Buffett - un raport dintre valoarea pieței de valori în raport cu dimensiunea economiei SUA - este la un nivel record.

Luate împreună, s-ar părea că Buffett încearcă să cronometreze următoarea scădere a pieței, dar ceea ce face este mai subtil și mai atent – și mai instructiv pentru investitori. Buffett este primul care recunoaște că nu are capacitatea de a prezice încotro se îndreaptă piața pe termen scurt, inclusiv momentul colapsurilor ocazionale. Ceea ce poate face, totuși, este să estimeze cât de mult vor plăti stocurile pe termen lung și să folosească această estimare pentru a decide cât să aloce stocurilor în raport cu alte active.

Este o distincție importantă. Există o diferență între parierea pe un viraj de pe piață, care este extrem de dificil, dacă nu imposibil de realizat profitabil, și deciderea modului de alocare a diferitelor active pe baza randamentelor așteptate pe termen lung, care pot fi estimate în mod fiabil, deși nu perfect. Cu alte cuvinte, este diferența dintre pariurile pe calea necunoscută a pieței și destinația probabilă.

Acest principiu pare să fi ghidat de multă vreme deciziile lui Buffett. Alocarea lui Berkshire la numerar ca procent din activele companiei a variat considerabil de-a lungul anilor, de la 1% în 1994 la mai aproape de 28% în prezent și tot ce se află între ele.

Înregistrările arată că Buffett crește în mod constant alocarea de numerar a lui Berkshire, pe măsură ce evaluările acțiunilor cresc în timpul boom-urilor – iar randamentele așteptate, în consecință, scad – și retrage numerar pe măsură ce apar oportunități. De asemenea, confirmă că Buffett are puțin talent pentru sincronizarea pieței, așa cum recunoaște cu ușurință.

De exemplu, în timpul bulei de internet de la sfârșitul anilor 1990, Buffett și-a crescut alocarea de numerar la 13% din active în 1998, de la doar 1% cu patru ani mai devreme, pe măsură ce evaluările au crescut.

Dar și-a redus alocația de numerar la 3% în 1999, cu aproximativ un an înainte de izbucnirea bulei, probabil pentru că a găsit o țintă atractivă. Privind retrospectiv, probabil că ar fi fost mai bine să stea pe acei bani încă un an, când chilipirurile au apărut din belșug, dar nici măcar marele Buffett nu poate vedea cum se apropie oportunitățile. Totuși, a făcut următorul lucru cel mai bun, și anume să folosească aproape toți banii lui Berkshire în timpul recesiunii.

Apoi a pivotat din nou în perioada premergătoare crizei financiare din 2008. Buffett a început să-și mărească substanțial alocarea de numerar, când piața și-a revenit în 2002, ajungând în cele din urmă la 25% din active în 2005.

Alocarea de numerar a Berkshire a început să scadă în 2006, mai ales pentru că valoarea activelor sale a continuat să crească. Dar, când a venit un miros de criză viitoare a făcut ca prețurile acțiunilor să scadă începând cu sfârșitul anului 2007, Buffett și-a folosit banii și, în cele din urmă, i-a redus la 7% din active în 2010, în parte din cauza investiției sale faimoase și perspicace în Goldman Sachs Group Inc. la culmea crizei.

Cum face Buffett? El pariază pe un principiu simplu, și anume că evaluările și randamentele viitoare sunt invers legate. Adică, atunci când activele sunt scumpe, randamentele viitoare tind să fie mai mici și invers.

Indicatorul preferat de Buffett al pieței de valori – valoarea sa raportată la produsul intern brut – a crescut la sfârșitul anilor 1990 și din nou la mijlocul anilor 2000, semnalând randamente mai scăzute ale stocurilor în viitor. De ambele dăți, randamentele în numerar au fost în jur de 5%, iar randamentele așteptate ale acțiunilor nu au fost mult mai mari, dacă nu chiar deloc. Având în vedere aceste opțiuni, era logic să aibă niște bani cash în preajmă.

La începutul lunii august 2024, Buffett a făcut un munte de bani: 277 de miliarde de dolari, după vânzarea unor pachete de acțiuni, iar la doar două zile după anunțarea rezultatelor companiei lui Warren Buffet, lumea fost lovită de cel mai mare crash bursier din ultimii 37 de ani, când numai cei 7 ”magnifici” ai SUA, Alphabet, Amazon, Apple, Meta (Mark Zuckerberg), Microsoft (Bill Gates), Nvidia și Tesla (Elon Musk) — au pierdut împreună peste 650 de miliarde de dolari din capitalizarea pieței, conform Fortune.

