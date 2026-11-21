Listarea Anthropic la bursă nu a reușit să calmeze investitorii. Nasdaq, bursa americană de valori mobiliare cu sediul în New York, a pierdut mii de miliarde de dolari din valoarea de piață, în timp ce cresc îngrijorările privind sumele uriașe investite în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Scăderea acțiunilor Anthropic în a doua zi de tranzacționare a tras în jos și piețele bursiere mai largi. Vineri, 20 noiembrie, indicele Nasdaq Composite a șters toate câștigurile înregistrate de la începutul anului 2026 și a încheiat ședința cu 5% sub nivelul din 1 ianuarie. Dow Jones Industrial Average și S&P 500 au intrat, la rândul lor, în teritoriu de corecție.

Oferta publică inițială (IPO) record a Anthropic nu a reușit să oprească valul global de vânzări de acțiuni ale companiilor asociate inteligenței artificiale. Potrivit The Wall Street Journal, Nasdaq, indice dominat de companiile tehnologice, a pierdut în această săptămână aproximativ 4.000 de miliarde de dolari din valoarea de piață.

Acțiunile Anthropic, compania care dezvoltă chatbotul Claude și care a debutat joi, 19 noiembrie, la Bursa din SUA, au scăzut vineri cu 9%. Astfel, au fost anulate aproape toate câștigurile obținute în urma celei mai mari oferte publice inițiale din istorie. Titlurile au coborât la 88,30 de dolari, apropiindu-se de prețul de 83 de dolari stabilit pentru listare.

Primele două zile de tranzacționare ale companiei au fost marcate de fluctuații puternice. Joi, acțiunile au crescut cu 17%, după ce, în primele momente de tranzacționare, avansaseră temporar cu aproape 40%.

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Vineri, scăderea s-a extins la alte companii americane din sectorul tehnologic. Producătorul de cipuri de memorie SanDisk a pierdut 14%, iar concurentul său Micron, 12%. Acțiunile Nvidia au scăzut tot cu 14%, ștergând sute de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră a companiei.

Vânzările de acțiuni se extind pe piețele internaționale

Piețele globale au înregistrat, la rândul lor, scăderi importante vineri. Bursele asiatice au avut cea mai slabă săptămână din 2020 încoace, pe fondul pierderilor înregistrate de marii producători de cipuri, scrie The Guardian.

În Taiwan, indicele bursier a scăzut cu 6,7%, atingând cel mai redus nivel de la mijlocul lunii aprilie. Acțiunile producătorului de semiconductori TSMC au pierdut aproximativ 6%.

Amploarea declinului a determinat conducerea bursei din Taiwan să promită măsuri pentru asigurarea funcționării stabile a piețelor de capital. Președintele instituției a încercat, de asemenea, să-i liniștească pe investitori, îndemnându-i să aibă în continuare încredere în fundamentele companiilor taiwaneze.

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În Japonia, indicele Nikkei a scăzut cu 5%, iar indicele Kospi din Coreea de Sud, puternic expus sectorului tehnologic, a pierdut 5,5%.

Acțiunile SoftBank, grup japonez care investește masiv în tehnologie, au înregistrat cea mai slabă ședință din ultimii peste doi ani, cu o scădere de 14,5% la bursa din Tokyo. Investitorii sunt îngrijorați de amploarea pariurilor companiei pe inteligența artificială.

În Europa, piețele bursiere au consemnat cea mai mare pierdere săptămânală din martie 2025. Indicele paneuropean Stoxx 600 a scăzut vineri cu 1,9%, iar indicele FTSE 100 al celor mai mari companii listate la Londra a coborât la cel mai redus nivel din ultimele cinci luni.

Indicele britanic a pierdut 5,1% în această săptămână, cea mai mare scădere săptămânală de la începutul războiului din Iran.

Declinul a urmat pierderilor înregistrate joi pe Wall Street, unde principalii indici bursieri au scăzut cu peste 2%, într-o zi dominată de debutul Anthropic la bursă.

Investitorii reevaluează perspectivele sectorului AI

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Chris Beauchamp, analist-șef de piață la platforma de investiții și tranzacționare IG, a declarat că listarea Anthropic ar putea „absorbi lichiditatea de pe piață”, în condițiile în care investitorii vând acțiuni ale altor companii pentru a strânge bani cu care să cumpere titlurile nou-listate.

„Scăderea de la maximele de ieri transmite mesajul că s-ar putea întâmpla mai multe decât își dau seama investitorii. În timp ce brokerii se grăbesc să cumpere mai multe acțiuni, lichiditatea trebuie să vină de undeva, iar alte companii din sectorul tehnologic ar putea fi primele afectate de această presiune”, a spus Beauchamp.

Neil Wilson, strateg de investiții în Marea Britanie pentru Saxo, a descris situația drept „vânzări neîntrerupte în sectorul tehnologic”.

„Acțiunile Anthropic s-au prăbușit până la nivelul de 85 de dolari, pe măsură ce euforia de după listare a cedat locul realității unui val puternic de vânzări în sectorul tehnologic și al inteligenței artificiale, care nu pare să se apropie încă de sfârșit”, a avertizat acesta.

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Listarea Anthropic nu a reușit să înlăture îngrijorările legate de investițiile în inteligența artificială. Investitorii pun tot mai mult sub semnul întrebării capacitatea companiilor de a genera câștiguri suficiente pentru a justifica miliardele de dolari alocate dezvoltării acestei tehnologii.

Daniela Hathorn, analist senior de piață la Capital.com, a declarat că oferta publică a demonstrat că interesul investitorilor pentru sectorul AI rămâne ridicat, dar nu a fost suficient pentru a compensa preocupările legate de evaluările ridicate ale companiilor, profitabilitate și sustenabilitatea cheltuielilor de investiții.

„Atitudinea generală a pieței s-a schimbat: investitorii nu mai cumpără automat acțiuni atunci când prețurile scad, ci se întreabă dacă această corecție va continua. Slăbiciunea indicilor calculați în funcție de ponderi egale sugerează că presiunea vânzărilor nu se mai limitează la câteva mari companii tehnologice, în timp ce avantajul recent al piețelor europene a dispărut”, a explicat ea.

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Acțiunile Nvidia au fost afectate și de faptul că autoritățile din California au emis o citație pentru companie, în cadrul unei anchete care urmărește să stabilească dacă procesoarele sale avansate au ajuns în China.

Dolarul se apreciază, iar Bitcoin coboară sub 60.000 de dolari

În paralel, temerile că banca centrală a Statelor Unite ar putea majora dobânzile pentru a combate inflația au contribuit la aprecierea dolarului, care a atins cel mai ridicat nivel din ultimele 19 luni.

Aprecierea monedei americane a pus presiune și asupra prețului aurului. Metalul prețios se îndreaptă spre cea mai slabă săptămână din martie încoace.

Pe piața criptomonedelor, Bitcoin a coborât la cel mai redus nivel din ultimele patru luni. Prețul a scăzut sub pragul de 60.000 de dolari pentru prima dată de la începutul lunii iulie.

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