Warren Buffett are o singură regulă pentru a supraviețui unei prăbușiri bursiere. Istoria spune că el nu a greșit niciodată

A fost o săptămână plină de fluctuații pentru piața bursieră de la New York, Statele Unite, înregistrându-se o prăbușire de aproximativ 2.500 de miliarde de dolari din valoarea de piață. Indicele Nasdaq Composite a intrat oficial în teritoriul corecției după ce a scăzut cu peste 10% față de vârful din octombrie, în timp ce S&P 500 și Dow Jones Industrial Average au scăzut cu aproximativ 6%, respectiv 5%. Cu toate acestea, investitorii trebuie să reflecteze asupra regulii simple date de Warren Buffett în cazul unei prăbușiri a pieței bursiere.

Istoria spune că „oracolul din Omaha” nu a greșit niciodată. „O regulă simplă îmi dictează cumpărăturile”, a explicat Buffett. El a continuat să sublinieze că „veștile proaste sunt cel mai bun prieten al unui investitor. Îți permit să cumperi o felie din viitorul Americii la un preț redus”, potrivit The Motley Fool. Cu alte cuvinte, când piața bursieră se prăbușește, este momentul să cumperi la un preț de nimic și să nu vinzi.

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Investitorii se confruntă și ei cu recesiunea. Indicele Fear and Greed măsoară sentimentul investitorilor pe baza mai multor indicatori ai pieței bursiere și a căzut rapid în categoria „frică extremă” în mijlocul turbulențelor din această săptămână.

Dar nu sunt toate veștile proaste acum. Warren Buffett, care a fost CEO al companiei Berkshire Hathaway timp de 56 de ani, până la sfârșitul lui 2025, are câteva sfaturi atemporale pentru investiții în timpul prăbușirilor și al piețelor descendente, iar istoria spune că această strategie a funcționat de fiecare dată.

Cheia pentru protejarea investițiilor

Atunci când piața este instabilă, poate fi tentant să eviți investițiile sau chiar să vinzi acțiunile de teamă că prețurile vor scădea și mai mult. Totuși, potrivit lui Warren Buffett, aceasta este una dintre cele mai proaste mișcări de făcut în timpul unei recesiuni.

„O regulă simplă îmi dictează cumpărăturile”, a explicat Buffett într-un articol de opinie din 2008 pentru The New York Times. „Fii temător când alții sunt lacomi și fii lacom când alții se tem.” El a continuat să sublinieze că „vesțile proaste sunt cel mai bun prieten al unui investitor. Îți permit să cumperi o felie din viitorul Americii la un preț redus.” Cu alte cuvinte, când viitorul este sumbru, cumpără mai mult.

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În anii care au urmat publicării acelui articol, indicele S&P 500 a crescut cu aproape 1.000%, iar investitorii care au cules cele mai mari recompense au fost cei care au rămas investiți chiar și atunci când a fost greu.

„Pe termen lung, știrile de pe piața bursieră vor fi bune”, a continuat Buffett, menționând creșterea extraordinară a indicelui Dow Jones de la 66 la 11.497 în timpul secolului al XX-lea.

„Ați putea crede că ar fi fost imposibil pentru un investitor să piardă bani într-un secol marcat de un câștig atât de extraordinar. Dar unii investitori au făcut-o. Cei nefericiți au cumpărat acțiuni doar atunci când au simțit confort în a face acest lucru și apoi au continuat să vândă când titlurile i-au făcut să simtă greață.”

Strategia lui Buffett nu a fost niciodată greșită

Indiferent cât de severă este volatilitatea pe termen scurt, piața a reușit întotdeauna să se redreseze. De exemplu, în timpul bulei dot-com din 2000, S&P 500 a scăzut cu aproape 50% pe măsură ce sectorul tehnologic s-a prăbușit. A durat până în 2007 pentru ca indicele să atingă un alt maximum istoric, iar doar câteva luni mai târziu, a început Marea Recesiune.

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Cu toate acestea, între 2000 și 2020, indicele S&P 500 a obținut randamente totale de peste 224%. Cu alte cuvinte, chiar dacă ați fi investit în cel mai prost moment aparent - imediat înainte de debutul a două dintre cele mai grave recesiuni din istoria SUA - tot v-ați fi triplat banii în decurs de 20 de ani.

Această tendință se menține și de-a lungul istoriei. Între 1919 și 2025, toate perioadele mobile de 20 de ani ale indicelui S&P 500 s-au încheiat cu randamente totale pozitive, conform analizei Crestmont Research. Deținând un ETF sau un fond indexat pe S&P 500 timp de 20 de ani, din punct de vedere istoric, a fost mai greu să pierzi bani pe piața bursieră decât să câștigi bani.

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