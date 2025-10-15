Cum au pierdut zece oameni 70 de miliarde dolari într-o zi: Totul a pornit de la mesajul unui președinte

Mesajul lui Trump privind noi tarife pentru China a prăbușit bursa din New York FOTO: Hepta

Într-o lume plină de incertitudini, războaie și crize financiare, fenomenele se succed cu repeziciune, iar globul este într-o continuă schimbare și transformare. Un eveniment neobișnuit s-a petrecut într-o zi, când zece oameni, cei mai bogați de pe Pământ, au pierdut aproape 70 de miliarde de dolari, după prăbușirea bursei din Statele Unite, de la New York, de vineri, 10 octombrie 2025. Piețele au fost agitate după ce Donald Trump a lansat un mesaj în care amenința cu un tarif suplimentar de 100% asupra bunurilor chinezești.

Elon Musk a suferit o lovitură de 16 miliarde de dolari, în timp ce Jeff Bezos și Mark Zuckerberg au pierdut fiecare câte 10 miliarde de dolari, potrivit Business Insider.

Cei mai bogați 10 oameni ai lumii au pierdut aproape 70 de miliarde de dolari vineri, pe măsură ce temerile noi privind un război comercial global au zguduit piețele.

Valoarea acțiunilor lor s-a prăbușit după ce președintele Donald Trump a declarat că SUA vor impune un tarif suplimentar de 100% asupra importurilor din China începând cu 1 noiembrie și va restricționa accesul la „orice software critic”, după ce China a înăsprit controalele la exportul de elemente din pământuri rare și alte materiale cheie pentru producția tehnologică avansată.

Acțiunile companiei auto Tesla au scăzut cu 5% vineri, reducând averea CEO-ului Elon Musk cu aproximativ 16 miliarde de dolari, arată indicele miliardarilor Bloomberg.

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, au văzut o pierdere de aproximativ 10 miliarde de dolari din averea lor netă, deoarece acțiunile gigantului de comerț electronic au scăzut cu 5%, iar acțiunile titanului rețelelor sociale au scăzut cu aproape 4%.

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a suferit o pierdere de 8 miliarde de dolari, deoarece acțiunile producătorului de cipuri au scăzut cu aproape 5%, în timp ce cofondatorul Oracle, Larry Ellison, și CEO-ul Dell, Michael Dell, și-au văzut averile scăzând cu peste 5 miliarde de dolari, deoarece acțiunile companiilor lor s-au retras din cauza îngrijorărilor legate de o creștere mai lentă și de perturbări comerciale suplimentare.

Musk conduce în topul miliardarilor

În total, cei mai bogați 10 oameni din lume au înregistrat o reducere a averii lor de 69 de miliarde de dolari, după crahul bursier de la New York.

Trump a încercat să liniștească piețele, postând duminică pe rețeaua Truth Social: „Nu vă faceți griji, totul va fi bine”. Acțiunile Tesla, Alphabet, Amazon, Meta și Dell se tranzacționau cu aproximativ 2% în creștere la ora 10:20 ET, luni, în timp ce acțiunile Oracle creșteau cu 4,5%.

Pierderea averii celor mai bogați 10 oameni pare dureroasă, dar la închiderea bursei de vineri averea lor era încă de peste 2,9 trilioane de dolari, condusă de averea lui Musk (437 de miliarde de dolari), a lui Ellison (351 de miliarde de dolari), a lui Zuckerberg (248 de miliarde de dolari) și a lui Bezos (240 de miliarde de dolari).

Vineri, averea lor era încă în creștere pentru acest an, cu o creștere de 159 de miliarde de dolari de la începutul anului doar pentru Ellison, alimentată de creșterea cu 75% a acțiunilor Oracle în 2025.

Toți, cu excepția CEO-ului LVMH, Bernard Arnault, se numără printre cei mai mari acționari ai giganților tehnologici americani, ceea ce înseamnă că au beneficiat semnificativ de agitația din jurul inteligenței artificiale, care a stimulat acțiunile tehnologice în acest an.

