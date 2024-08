Cât de rentabile sunt acțiunile marilor bănci pe Bursa de Valori București. Două nume se disting pe piața de capital față de competitori

Banca Transilvania și BRD au multipli de tranzacţionare mult peste alte acţiuni bancare, precum Erste, Raiffeisen, OTP, PKO, Alior, pe baza estimărilor pentru 2024 şi 2025. Rentabilitatea capitalurilor (ROE) băncii clujene este estimat de casele de brokeraj la 27%, aproape dublu faţă de mediana de 15,5%. Pentru 2025 ROE scade la 20,4%, dar rămâne peste mediana de 14,4%.

Casa de brokeraj Wood & Company, cu sediul la Praga, dar cu activitate şi pe Bursa de Valori Bucureşti, consideră că pe baza rezultatelor estimative pentru anul 2024 acţiunile Băncii Transilvania se tranzacţionează la un raport între capitalizare şi profitul net de 6,3 ori, în linie cu mediana dată de circa 25 de acţiuni bancare de la burse precum Austria, Cipru, Cehia, Ungaria, Polonia. Media este de 6,6 ori, potrivit analizei Wood&Company, citată de Ziarul Financiar.

Pentru 2025 raportul P/E (price earning ratio., care aduce la acelaşi numitor comun investiţiile pentru a putea fi comparate între ele) ar fi de 7,1 ori, faţă de mediana de 6,5 ori. Pe de altă parte, raportul P/BV (price to book value – n.red) pentru 2024 este estimat la 1,5 ori, sub mediana de 1x, iar pentru 2025 de 1,4 ori. Tabelul ataşat acestui material. Spre comparaţie, pentru BRD raportul P/E estimat pentru 2024 este de 10,4 ori, iar P/BV de 1,6 ori. Pentru 2025 P/E estimat rămâne la aceeaşi valoare, iar P/BV scade uşor la 1,5 ori, arată sursa citată.

ROE – rentabilitatea capitalurilor (profit net/media capitalurilor proprii), indicator care arată rentabilitatea unei societăţi şi eficienţa cu care generează profituri, fiind de preferat să fie cât mai mare – este estimat de Wood la 27% pentru banca de la Cluj, aproape dublu faţă de mediana de 15,5%. Pentru 2025 ROE scade la 20,4% dar rămâne peste mediana de 14,4%.

Ads