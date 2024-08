Un român a împrumutat statul cu 342 de milioane de lei prin cumpărarea celor mai recente emisiuni de titluri de stat Fidelis.

Acesta va primi anual de la Ministerul Finanțelor o dobândă neimpozabilă de 24 milioane de lei, conform calculelor realizate de Ziarul Financiar, citate de Observator News.

Astfel, investitorul a subscris titluri de stat Fidelis în cadrul emisiunii cu scadență la cinci ani, pentru care Ministerul Finanțelor oferă o dobândă neimpozabilă de 7% pe an. Ordinul semnificativ a fost plasat chiar în ultima zi a perioadei de subscriere, pe 20 august 2024.

Un singur investitor a contribuit cu o treime din valoarea totală a subscrierilor pentru ultima tranșă Fidelis

În total, subscrierile pe această tranșă au atins 970 de milioane de lei, ceea ce înseamnă că investitorul a contribuit cu o treime din suma totală. Fără această investiție majoră, ediția Fidelis din august 2024 nu ar fi atins o valoare istorică, în contextul în care subscrierile totale au ajuns la 3,2 miliarde de lei, depășind ușor recordul anterior de 3,186 miliarde de lei din aprilie 2024.

Conform datelor colectate de ZF, pe tranșa în lei cu scadență la cinci ani au fost înregistrate 5.122 de ordine, ceea ce înseamnă că cel puțin 5.122 de români au subscris titluri de stat pe cinci ani, cu o dobândă anuală de 7%. Deși un investitor putea plasa unul sau mai multe ordine, cazurile de subscrieri multiple pe aceeași scadență sunt foarte rare, deoarece nu aduc avantaje suplimentare.

A doua cea mai mare subscriere a fost de 77 de milioane de lei, iar a treia de 20 milioane de lei. Mediana celor 5.100 de ordine a fost de 30.000 de lei, în timp ce media a fost de 189.000 de lei. Mediana este deosebit de relevantă în astfel de analize, deoarece elimină extremele - în acest caz, subscrierile de 342 milioane de lei și de 5.000 de lei, arată sursa citată.

Emisiunile Fidelis din august au adus 3,2 miliarde de lei de la investitori

Ediția august 2028 a emisiunii Fidelis a atras subscrieri totale de 3,2 miliarde de lei de la investitori individuali. Din această sumă, 1,7 miliarde de lei au fost investiți în titluri de stat denominate în lei, iar 311 milioane de euro în titluri denominate în euro. Astfel, între 8 și 20 august, pe parcursul celor opt zile lucrătoare în care s-a desfășurat Fidelis, ediția cu numărul 18, subscrierile au fost următoarele: 514 milioane de lei pentru tranșa în lei cu dobândă de 5,8% și scadență de un an, 202 milioane de lei pentru tranșa destinată donatorilor de sânge, cu dobândă de 6,8% pe an, și 970 milioane de lei pentru tranșa în lei cu scadență de cinci ani și dobândă de 7% pe an.

În ceea ce privește tranșele în euro, subscrierile au fost de 205 milioane de euro pentru emisiunea de titluri de stat cu scadență în august 2025 și dobândă de 4% pe an, și 106 milioane de euro pentru cea cu scadență în august 2029 și dobândă de 5% pe an, arată sursa citată. Veniturile obținute din aceste titluri, atât din cupoane, cât și din tranzacționare (dacă emisiunea ajunge la Bursa de Valori), sunt neimpozabile.

