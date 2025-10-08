O companie din domeniul distribuției de accesorii pentru telefoane și tablete vine pe bursă. Câte acțiuni vor fi puse în vânzare în cadrul ofertei

Contakt Express Logistik, lider în distribuția de accesorii pentru telefoane și tablete, a depus documentația aferentă listării la bursă la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și, cel mai probabil, va derula ofertă publică în luna noiembrie.

Compania caută expunerea bursieră și lărgirea bazei de investitori pentru a se poziționa în atacarea unor piețe externe din Europa. De asemenea, Contakt preconizează o politică de distribuire sub formă de dividende a 70% din câștiguri, fiind o societate de tip “value“, însă și cu o componentă de creștere, potrivit unor surse din piața de capital ale Profit.ro.

Contakt preconizează o politică de distribuire sub formă de dividende a 70% din câștiguri, fiind o societate de tip “value“, însă și cu o componentă de creștere.

Contakt vinde huse de telefoane, folii de protecție telefoane, căști audio și boxe portabile, huse pentru tablete, smartwatch, încărcătoare de telefoane, cabluri de date, suport telefoane, genți, rucsacuri, gadgeturi, accesorii de gaming și dispozitive Smart Home.

Societatea, fondată în anul 2002, este prezentă în 235 de locații din cele mai importante orașe ale țării, din care 187 de magazine se află în mall-uri și galerii comerciale, în baza parteneriatelor pe termen lung pe care Contakt le are cu cei mai mari retaileri din România.

Ads

Nu mai puțin de 51 de unități au fost deschise în 2024.

Compania vinde prin brandurile proprii Mobico, Urban Gadget și Urban Protekt, dar oferă și servicii pentru accesorii Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Karl Lagerfeld, Guess, Swissten, PanzerGlass, Pitaka.

Contakt sesizează un trend de creștere accelerată a cererii pentru serviciile post-vânzare pe segmentul telefoanelor mobile, element furnizat ca argument de investiții în întâlniri premergătoare listării cu investitorii (pitch) care au avut loc la Timișoara și Cluj-Napoca.

Cea mai mare parte a auditoriului au fost investitori individuali întrucât firma vizează listarea, cu simbolul CTK, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare AeRO, având consultant Cabat & Pah Investments.

Ads

În cadrul întâlnirilor, investitorii au pus întrebări legate de consolidarea pieței locale de profil și de perspectivele Contakt în acest context, dar prezentările au inclus și oportunitatea expansiunii regionale. Compania are demersuri pentru accesarea pieței din Cehia, dar mai nou testează și condițiile pentru o investiție în Bulgaria.

Contakt Express Logistik este deținută în participații relativ egale de Marcel Iofor și co-fondatorii Cosmin Preda și Darius Petric, toți membrii într-un Consiliu de Administrație format din 5 membri.

Capitalul social va fi majorat, în operațiunea aferentă listării, la 3,66 milioane lei, de la cel actual de 3,60 milioane lei, rezultat din existența a 36,00 milioane acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

După suplimentarea la 36,60 milioane acțiuni, 3,66 milioane acțiuni vor fi puse în vânzare în cadrul ofertei, aceasta incluzând atât acțiuni nou-emise, cât și o vânzare a majoritarilor. Operațiunea de piață intermediată de SSIF Goldring din Târgu Mureș s-ar încheia cu succes în cazul unei subscrieri integrale care ar urma să dea cu free-float de 10%.

Ads

Este baza pentru existența unui acționariat diversificat astfel încât Contakt să fie poziționată ulterior – la atacarea piețelor externe – pentru utilizarea mecanismelor bursiere în vederea atragerii de finanțare de la investitorii de portofoliu. Pentru creșterea atractivității în rândul acestora, societatea a inițiat demersuri de îmbunătățire a guvernanței și transparenței, parte a acestora fiind și listarea pe bursă.

Compania a realizat anul trecut – ultimele rezultate auditate în vederea întocmirii prospectului ofertei – o cifră de afaceri de 128,75 milioane lei, cu 10,72% mai mare decât cea de 116,28 milioane lei din 2023, și conform planului de extindere ar urma să atingă 163,22 milioane lei în anul 2028.

Profitul net înregistrat în 2024 a fost de 14,21 milioane lei, în creștere cu 8,75% față de cel de 13,06 milioane lei din 2023 și mai mult decât dublu comparativ cu rezultatul net de 6,96 milioane lei din 2022.

La nivelul lunii iulie, câștigul net al Contakt era deja de 17,18 milioane lei și proiecția pentru încheierea exercițiului fiscal este de 19,41 milioane lei. Estimările urcă la 21,46 milioane lei pentru anul 2026 și la 23,57 milioane lei pentru 2027.

Ads

Compania cu 500 de experți de vânzări despre care spune că îi asigură cunoașterea “la firul ierbii“ a realizat în 2024 un câștig pretaxare EBITDA de 20,80 milioane lei, proiecția pentru anul în curs a acestui indicator fiind de 25,13 milioane lei. Estimarea cea mai îndepărtată în timp, pentru 2028, prezentată investitorilor, a fost pentru un nivel al EBITDA de 31,31 milioane lei.

Contakt avea la nivelul anului 2022 furnizori din Europa în proporție de 70% și din Asia de doar 30%. Ținta în strategia post-listare este pentru o inversare la 60% pentru Asia și doar 40% din Europa, compania urmând să fie și un hub regional pentru importurile din Extremul Orient, furnizând accesorii și către terți în regim business-to-business. Obiectivele sunt o rată de dependență mai redusă, dar și un grad de concentrare mai mic.

Nu mai puțin de 60% din fondurile atrase ar urma să fie utilizate de ofertant pentru extinderea pe piețele externe și achiziții strategice. Societatea vizează prezență internațională prin accesarea unor noi piețe de desfacere.

Ads

Companie cu aproximativ 150.000 de clienți utilizatori ai aplicației mobile, Contakt vizează deschiderea și achiziționarea de magazine noi, inclusiv prin preluarea locațiilor deținute de competitori pentru a consolida poziția de piață.

De asemenea, 10% din fonduri ar urma să fie alocate pentru cercetare și dezvoltare în vederea configurării producției proprii. Sunt prevăzute investiții în fabricarea accesoriilor pentru telefoane sub brand propriu, componenta acestor mărci urmând să conducă la ameliorarea marjelor de profitabilitate.

Planul Contakt include producerea de accesorii personalizate cu design exclusiv, probabil în ediții limitate. În ceea ce privește producția, compania vede avantajele utilizării soluției de printare 3D.

Finalmente, 30% din bani ar urma să fie direcționați pentru diversificarea liniilor de business complementare. Aici sunt incluse serviciile de securitate și protecție a telefoanelor, dar și abonamente lunare pentru servicii personalizate, ce ar urma să ofere oportunități suplimentare și la achiziția de gadgeturi în magazine.

La sfârșitul anului trecut, Contakt Express Logistik avea active totale de 53,24 milioane lei. În același timp, datoriile pe termen scurt erau de 22,28 milioane lei și datoriile pe termen lung se ridicau la 12,68 milioane lei.

Ads