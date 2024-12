100.000 de motive în plus – TradeVille

Creste comerțul cu amănuntul

În luna octombrie, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut fata de luna precedenta cu 2.3% ca serie bruta si cu 0.9% ca serie ajustata in funcție de numărul de zile lucrătoare si de sezonalitate. Fata de aceeași perioada din 2023, dinamica este de +11.1% ca serie bruta si de +10.6% ca serie ajustata. (Sursa: INS)

Date despre turism

In luna octombrie, sosirile in structurile de primire turistica cu funcțiuni de cazare au crescut cu 5.6% fata de anul trecut. Din numărul total de sosiri, turiștii romani au reprezentat 81.3% din total, in timp ce, turiștii străini doar 18.7%. Sosirile vizitatorilor străini în Romania în luna octombrie au însumat aproximativ 1 mil. de persoane. (Sursa: INS)

100,000 de motive in plus

Prețul unui Bitcoin a depășit pentru prima dată în istorie borna de 100,000 USD. Mișcarea a venit in contextul în care bursa din SUA a încheiat ședința de la mijlocul săptămânii cu noi maxime pentru principalii indici si Jerome Powell a asemănat criptomoneda cu aurul. De la începutul anului și până in prezent, prețul unui Bitcoin s-a majorat cu 140%, iar, de la alegerile prezidențiale din SUA desfășurate în luna noiembrie cu 48%. (Sursa: CNBC)

Averea cumulata a miliardarilor

Analiștii de la UBS au constatat ca averea miliardarilor de pe mapamond a săltat cu 17% in ultimul an pe fondul creșterii bursei din SUA, in ciuda declinului înregistrat de miliardarii din China. Averea totala a celor mai bogați 2,682 de oameni de pe planeta a crescut de la 12 la 14 trilioane USD. (Sursa: Reuters)

Arctic Stream Preț curent 22.80 RON ( -0.87% ) MCap 95.5M P/E 10.73

Analiștii de la Goldring au efectuat o actualizare de preț ținta pentru acțiunile Artic Stream. La începutul acestei primăveri, prețul ținta estimat era de aproximativ 34 RON. La ultima actualizare prețul ținta pentru următoarele 12 luni este de 23 RON, similar cu cel din piața din aceasta săptămâna. (Sursa: BVB Research Hub)

Simtel Team Preț curent 34.8 RON ( -2.79% ) MCap 275M P/E 15.4

Simtel a anunțat piața despre primirea, de către GES Furnizare – companie din Grupul Simtel, a licenței de furnizare a gazului natural, valabila pentru o perioada de 5 ani. (Sursa: BVB)

Electroaparataj Preț curent 0.212 RON ( -0.93% ) MCap 9.89M P/E -55.994

Societatea Electroaparataj informează piața cu privire la închiderea ofertei publice de cumpărare de acțiuni care a vizat 14 mil. de acțiuni. In cadrul ofertei a fost subscris un număr total de peste 22 mil. de acțiuni, rezultând intr-un indice de alocare de 0.6093927179. Prețul de oferta a fost de 0.2143 RON. (Sursa: BVB)

SHELL PLC Preț curent 30.3400 EUR ( -1.41% ) MCap 217B

Gigantul petrolier Shell si compania norvegiana Equinor au anunțat joi planuri de a-si combina activele britanice offshore de petrol si gaze pentru a crea o companie energetica deținuta in comun. Joint venture-ul va fi stabilit in Aberdeen, Scotia, într-un efort de a susține producția de combustibili fosili si securitatea aprovizionării cu energie in Marea Britanie. Companiile intenționează sa finalizeze acordul pana la sfârșitul anului viitor, sub rezerva aprobărilor necesare, devenind, astfel, cel mai mare producător independent din Marea Nordului a Marii Britanii. (Sursa: CNBC)

Vodafone Preț curent 0.7116 GBP (1.95% ) MCap 19.9B

Autoritatea de reglementare a concurentei din Marea Britanie a aprobat joi fuziunea dintre companiile de telecomunicații Vodafone si Three din Regatul Unit, sub rezerva unor condiții specifice. Autoritatea pentru Concurenta si Piete (CMA) a spus ca asocierea ar trebui sa poată continua, cu condiția ca ambele companii sa semneze „angajamente obligatorii de a investi miliarde” pentru implementarea unei rețele 5G in întreaga Marea Britanie. Vodafone a menționat ca tranzacția este estimata sa fie finalizata oficial în prima jumătate a anului 2025. (Sursa: CNBC)

The Walt Disney Company Preț curent 116.15 USD ( -0.72% ) MCap 212B

Disney a anunțat ca va plăti investitorilor un dividend brut de 1 USD/acțiune, reprezentând o creștere de 33% fata de dividendul de 0.75 USD/acțiune plătit în anul fiscal 2024. Dividendul va fi plătit in doua transe de cate 0.50 USD/acțiune semestrial, comparativ cu dividendul semestrial plătit anterior, de 0.45 USD. Data plații a fost stabilita pe 16 ianuarie, respectiv pe 23 iunie. (Sursa: Seeking Alpha)

