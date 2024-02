2024, anul argintului – TradeVille

Fondurile De Acțiuni, De 4 Ori Mai Eficiente Decât Fidelis

Randamentele celor mai mari 10 fonduri de investiții in acțiuni au fost de minim 3 ori peste media inflației in 2023. Este interesant de menționat faptul ca, toate fondurile au depășit performanta indicelui BET, însă nici unul dintre ele nu a fost peste evoluția BET-TR. Cea mai mare diferență de la an la an a fost înregistrată de BT Technology, care investește minimum 75% din active in acțiuni din sectorul de tehnologie. Creșterea in 2023 a fost de peste 30%, in contextul unei dinamici negative de 22% in 2022. (Sursa: ZF)

Creditele Ipotecare, Din Nou In Vizorul Romanilor

Volumul creditelor ipotecare in RON acordate de bănci s-a dublat in ultimele trei luni din 2023, comparativ cu perioada similara a anului 2022, depășind 10 mld. RON, potrivit BNR. La nivel național, in 2023, au fost tranzacționate 187,500 de imobile, in creștere cu 3% fata de 2022. Din total, 49,700 au fost apartamente, segment care a marcat o creștere de circa 9% fata de sfârșitul anului precedent. Pentru întreg anul 2023, volumul creditelor ipotecare in RON a înregistrat o creștere de 31%, pana la 31 mld. RON. (Sursa: Economica.net)

Ajutor Din Partea Guvernului

Ministrul chinez al comerțului a declarat in cursul zilei de ieri ca va încuraja industria vehiculelor electrice sa răspundă in mod activ la restricțiile comerciale externe si sa coopereze cu firmele din străinătate, pe fondul unei anchete europene privind subvențiile chineze din acest sector. Ministerul va încuraja producătorii de automobile electrice sa înființeze centre de cercetare si dezvoltare, precum si centre de servicii post-vânzare in străinătate. Totodată, guvernul chinez se va implica si in colaborarea dintre companiile autohtone si cele de transport maritim pentru a îmbunătăți logistica. (Sursa: CNBC)

Ads

2024, Anul Argintului

Cererea globala de argint este prognozata sa atingă 1.2 mld. uncii in 2024, ceea ce ar marca al doilea cel mai înalt nivel din istorie, potrivit Institutului Argintului. “Creșterea puternica a cererii industriale este un catalizator principal pentru creșterea cererii globale pentru metalul alb, iar sectorul ar trebui sa atingă un nou maxim in acest an”, conform previziunilor institutului. Argintul, care se tranzacționa la 22.4 USD/uncie, a atins ultima data 30 USD in februarie 2013. (Sursa: CNBC)

Fondul Proprietatea Pret curent 0.5250 RON ( -0.76% ) MCap 2.97B P/E -1.7408

Fondul Proprietatea se pregătește de listarea Salrom. In bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2024, compania a inclus costuri estimate de 8.2 mil. RON in vederea unui nou IPO, după succesul Hidroelectrica. Aceste costuri includ comisioanele băncii de investiții, onorariile de consiliere juridica, comisioanele si taxele datorate ASF, precum si cele legate de activitățile de marketing. Guvernul României a discutat despre listarea Salrom la BVB încă din vara anului 2022. (Sursa: ZF)

Ads

ALRO S.A. Pret curent 1.470 RON ( -0.68% ) MCap 1.04B P/E 4.206

Alro, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integrați pe verticala din Europa, după capacitatea de producție, a achiziționat un cuptor de îmbătrânire cu încălzire electrica de la Seco/Warwick. Acesta va înlocui trei cuptoare alimentate cu gaze naturale, cu scopul de a eficientiza operațiunile de tratament termic din cadrul Diviziei de Aluminiu Prelucrat a Alro, reprezentând un pas important către atingerea obiectivului companiei de a deveni un producător mai ecologic. Valoarea investiției se ridica la 2.75 mil. USD. (Sursa: BVB)

Romgaz Pret curent 53.40 RON (1.33% ) MCap 20.5B P/E 8.31

Romgaz a demarat licitația pentru creșterea capacitații zilnice de extracție din depozitul Bilciuresti, cel mai mare depozit de gaze din Romania. Compania așteaptă oferte pana la data de 21 martie, valoarea estimata a contractului ridicându-se la 601 mil. RON. Romgaz își propune sa crească capacitatea zilnica de extracție din depozit cu 40%, pana la un nivel de 20 mil. mc/zi si sa crească capacitatea de înmagazinare cu 108 mil. mc/ciclu, vizând o capacitate de înmagazinare totala de 1.418 mil. mc/ciclu. (Sursa: Economica.net)

Ads

Siemens Energy Ag Pret curent 14.350 EUR (0.77% ) MCap 10.2B

Siemens Energy a realizat un profit net de 1.58 mld. EUR in primul sau trimestru fiscal, stimulat de creșterea comenzilor si de vânzarea unei parți din acțiunile afiliatei sale din India către Siemens. Comenzile au crescut cu 23.9%, ajungând la 15.4 mld. EUR, impulsionând stocul de comenzi la un nivel record de 118 mld. EUR. Veniturile au crescut cu 12.6%, in special in divizia de tehnologii de rețea, care a crescut cu 33%. (Sursa: CNBC)

Alibaba Group Holding Ltd Pret curent 73.62 USD ( -5.89% ) MCap 189B

Acțiunile Alibaba au crescut cu peste 4% in sesiunea pre-market de ieri, după ce compania a anunțat ca majorează programul de răscumpărare acțiuni cu 25 mld. USD. Acest anunț a compensat rezultatele sub așteptări publicate de companie pentru trimestrul încheiat in decembrie. Alibaba a raportat venituri de 36.6 mld. USD, sub estimările analiștilor de 36.85 mld. USD. (Sursa: CNBC)

Yum! Brands, Pret curent 131.03 USD (2.95% ) MCap 36.4B P/E 25.72

Ads

Rezultatele Yum Brands dezamăgesc piața, pe fondul vânzărilor mai slabe in toate cele 3 branduri ale sale: KFC, Taco Bell si Pizza Hut. Veniturile companiei au fost de 2.04 mld. USD, sub consensul analiștilor de 2.11 USD, iar profitul net pe acțiune a fost de 1.26 USD, ratând estimările analiștilor de 1.40 USD. Yum este al treilea gigant global din industria restaurantelor care raportează venituri dezamăgitoare pentru ultimele trei luni din 2023, după ce Starbucks si McDonald's au raportat si ele sub estimările Wall Street, acuzând conflictul din Orientul Mijlociu. (Sursa: CNBC)

Uber Technologies Inc Pret curent 71.26 USD (1.12% ) MCap 142B P/E -379.88

Uber depășește estimările Wall Street pe măsură ce veniturile si rezervările înregistrează o creștere de doua cifre. In al patrulea trimestru din 2023, veniturile companiei au fost de 9.94 mld. USD, in creștere cu 15% fata de perioada similara a anului trecut si peste estimările consensului de 9.76 mld. USD. In același timp, profitul net pe acțiune a fost de 0.66 USD, depășind atât perioada similara a anului precedent (0.29 USD), cat si așteptările analiștilor, de 0.17 USD. Rezervările brute ale Uber au ajuns la 37.6 mld. USD, in creștere cu 22% fata de anul anterior. (Sursa: CNBC)

Ads

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.

Ads