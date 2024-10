2025 vine cu taxe mai mari – TradeVille

2025 vine cu taxe mai mari

Analiștii de la CFA Romania se așteaptă la o creștere economica modesta de doar 1.5% in 2025. Cele mai mari riscuri pentru perioada următoare sunt cererea externa slaba din zona euro si creșterea taxelor cu scopul de a reduce deficitul bugetar. Creșterile de taxe par inevitabile, după derularea alegerilor, pe măsura ce deficitul bugetar va trece peste pragul de 7% din PIB la finalul acestui an. (Sursa: ZF)

Excedent de lichiditate

Băncile din România au un excedent de lichiditate considerabil, pe care prefera sa îl tina la BNR la o dobânda cuprinsa intre 5.5 si 6%, în loc sa ofere mai multe credite. Băncile invocă numărul scăzut al companiilor bancabile și faptul că multinaționalele se împrumuta din străinătate. Excedentul pieței interbancare în primele 9 luni din 2024 a fost, in medie pe zi, de 50 mld. RON. (Sursa: ZF)

Creștere înfrânată

Creșterea economica a Chinei este prognozata să își continue scăderea ritmului, în 2025, conform unei analize oferite de Banca Mondiala. In 2025, am putea asista la o creștere de doar 4.3% a economiei, sub cea estimata pentru 2024, de 4.8%, în ciuda unui pachet consistent de stimuli pe care Beijing-ul l-a prezentat recent. Lipsa detaliilor cu privire la stimularea economiei din partea autorităților coroborata cu acest raport din partea Băncii Mondiale a dus la o scădere de 10% a bursei din Hong Kong la deschiderea de ieri. (Sursa: CNBC)

Un strop de optimism pentru economia germana

Producția industriala germana a dat semne de revenire în luna august, compensând scăderea înregistrata în luna anterioară, în timp ce cea mai mare economie a Europei se confrunta cu temeri de recesiune. Producția a crescut cu 2.9%, depășind estimarea analiștilor de 0.8%. In iulie, producția a scăzut cu 2.9%. (Sursa: Bloomberg)

Rompetrol Rafinare Preț curent 0.0740 RON ( -0.67% ) MCap 1.96B P/E -4.5310

Rompetrol Rafinare continua investițiile în eficientizare, finalizând un proiect de transformare a cazanului CO Boiler din instalația de cracare catalitica (FCC), dintr-un echipament cu circulație naturala a apei, în unul cu circulație forțata multipla. Investiția s-a ridicat la 4 mil. USD. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Preț curent 0.7220 RON ( -1.10% ) MCap 44.9B P/E 7.8733

OMV Petrom anunță extinderea activității de furnizare de gaze naturale pe piața din Bulgaria, începând cu luna octombrie, printr-o oferta care vizează exclusiv consumatorii industriali. În Bulgaria, OMV Petrom este prezenta prin rețeaua de stații de distribuție sub brandul OMV si deține licența de explorare pentru perimetrul Han Asparuh din Marea Neagra, unde este si operator. Totodată, compania a anunțat datele operaționale preliminare pentru trimestrul încheiat la 30 septembrie 2024. Astfel, producția totala de hidrocarburi se ridica la 107.2 mii bep/zi, in timp ce volumul total de vânzări de hidrocarburi a ajuns la 103.1 mii bep/zi in T3 2024. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Purcari Wineries Public Company Limited Preț curent 15.26 RON (1.06% ) MCap 615M P/E 9.09

Purcari Wineries a anunțat o strategie pe termen mediu, denumita „2X pana la 200,” vizând dublarea principalilor indicatori operaționali pana în 2027, când compania va marca bicentenarul. Strategia include obiective de EBITDA de peste 200 mil. RON, un profit net dublu la aproximativ 125 mil. RON si vânzări de 1.7 ori mai mari, depășind 600 mil. RON. Investițiile prioritare includ irigații pe 700 ha, noi plantații si extinderea capacitații de producție, fiind explorata, totodată, si preluarea a încă patru crame. CAPEX-ul anual mediu pentru 2024-2027 este estimat la 72 mil. RON. (Sursa: ZF)

Norofert Pret curent 3.60 RON ( -0.83% ) MCap 62.5M P/E -11.17

Norofert a anunțat aprobarea de către CA a unei emisiuni de obligațiuni cu o valoare maxima de 15 mil. RON, prin emiterea a pana la 150,000 obligațiuni, cu o valoare nominala de 100 RON/obligațiune. Rata cuponului este de 10%, fixa, iar cuponul se va plăti semestrial. Obligațiunile vor avea o maturitate de 5%. De asemenea, titlurile vor putea fi răscumpărate de companie, începând cu al doilea an al duratei de viată. (Sursa: BVB)

Lvmh Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne Pret curent 654.5 EUR ( -3.72% ) MCap 330B

Prețul acțiunilor LVMH a scăzut, la deschiderea ședinței bursiere de ieri, cu aproximativ 4% in contextul evenimentelor din China. Lipsa unor masuri concrete de a stimula economia și implicit cererea din partea consumatorilor chinezi care reprezintă o pondere însemnata din veniturile companiei de lux a creat un efect de domino în întreaga industrie. Burberry, Christian Dior si Kering s-au numărat printre companiile cu cele mai mari scăderi bursiere, variind intre 4% si 6%. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Pret curent 225.36 USD (1.66% ) MCap 3.53T

Apple plănuiește sa lanseze un inel inteligent pana in 2026, extinzandu-si portofoliul in domeniul sănătății si oferind o alternativa la noul Galaxy Ring al Samsung. Inelul ar putea include senzori pentru monitorizarea sănătății, in linie cu alte produse Apple precum Apple Watch. Analistul Ben Wood a sugerat ca Apple ar putea beneficia de rețeaua sa de retail pentru a simplifica achiziția si personalizarea inelului, care ar putea deveni un simbol de statut si atracție pentru consumatori. (Sursa: CNBC)

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) Preț curent 1,126.0000 USD ( -0.55% ) Mcap

Samsung Electronics a publicat o prognoza dezamăgitoare pentru profitul așteptat în al treilea trimestru, in timp ce se confrunta cu dificultăți legate de cipurile AI. Profitul operațional este estimat de companie la aproximativ 9.10 trilioane JPY (6.2 mld. USD), în creștere cu 41% față de perioada similara a anului trecut, însă sub prognoza analiștilor de 11.46 trilioane JPY (7.7 mld. USD). (Sursa: CNBC)

Palantir Technologies Inc Preț curent 40.82 USD (4.96% ) MCap 86.4B

Rahul Bhushan, director general al Ark Invest Europe, a declarat ca firme precum Palantir Technologies sunt bine poziționate pentru a câștiga din cota de piața monopolizata in prezent de giganții din Big Tech, precum Amazon Web Services, Microsoft Azure si Google Cloud. Palantir este una dintre primele zece dețineri in fondul de inovație al Ark. Fiind o compania de analiza a datelor, oferă servicii AI si de date personalizate clienților săi, similare cu produsele giganților din Big Tech. (Sursa: CNBC)

