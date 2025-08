60.2 mld. EUR pentru România – TradeVille

Volumul lucrărilor de construcții în primele 5 luni

În primele cinci luni din 2025, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 5.6% față de aceeași perioadă din 2024, susținut de avansul construcțiilor inginierești (+10.7%) și al clădirilor rezidențiale (+2.3%), în timp ce segmentul nerezidențial a scăzut cu 0.9%. Creșterea a fost impulsionată de lucrările noi (+3.8%) și de reparațiile capitale (+55%), în timp ce întreținerea și reparațiile curente au înregistrat un declin de 11%. Ajustat sezonier, volumul total a urcat cu 7%. În luna mai, construcțiile au crescut cu 5.9% față de aprilie și cu 4.2% comparativ cu mai 2024, potrivit datelor INS. (Sursa: INS)

60.2 mld. EUR pentru România

Comisia Europeană a anunțat că România va beneficia de 60.2 mld. EUR alocările aferente Cadrului Financiar Multianual 2028-2034, din care 54.6 mld. EUR reprezintă alocarea generală, 1 mld. EUR pentru migrație, securitate și afaceri interne și 4.6 mld. EUR pentru Fondul Social pentru Clima. La nivel european, bugetul total pentru planurile naționale și regionale de parteneriat ajunge la 865 mld. EUR, iar sprijinul garantat pentru veniturile fermierilor se ridică la 300 mld. EUR. Politica Agricola Comună va fi simplificată și mai bine direcționată, cu reguli unitare și sprijin suplimentar pentru tinerii fermieri, în timp ce fondurile europene vor fi integrate mai eficient pentru a susține dezvoltarea sustenabilă a zonelor rurale. (Sursa: Economica.net)

Inflația din Japonia menține presiunea

Inflația de bază din Japonia a încetinit în iunie la 3.3%, dar a rămas peste ținta de 2% a Băncii Japoniei (BOJ) pentru a 39-a luna consecutiv, susținând așteptările pieței privind noi majorări de dobânzi. Indicele care exclude și combustibilii, urmărit atent de BOJ, a urcat la 3.4%, semnalând persistența presiunilor interne. Creșterea prețurilor la alimente a atins 8.2%, în timp ce inflația în sectorul serviciilor a fost de 1.5%. Deși banca centrală ar putea revizui în sus prognoza de inflație la sedința din 30-31 iulie, incertitudinile economice cauzate de noile tarife impuse de SUA asupra exporturilor japoneze pot amâna următoarea creștere a dobânzii, mai ales în contextul unei economii care s-a contractat în T1 și al unui consum fragil. (Sursa: Reuters)

Așteptările de inflație în SUA, în scădere

Așteptările de inflație în SUA pentru anul următor au scăzut la 4.4% în iulie 2025, de la 5% în iunie, potrivit Universității din Michigan. Scăderea vine după ce președintele Trump a renunțat parțial la unele amenințări cu tarife, iar perspectiva pe cinci ani a coborât și ea la 3.6%. (Sursa: Trading Economics)

Sipex Company Prețcurent 0.260 RON ( -5.80% ) MCap 103M P/E 10.809

Sipex a anunțat demararea procesului de raportare a durabilității pentru exercițiul financiar 2025, vizând publicarea primului raport ESG în 2026 și integrarea principiilor de sustenabilitate în strategia de afaceri. Inițiativa include desemnarea unui responsabil, definirea indicatorilor ESG și consultarea părților interesate. (Sursa: BVB)

ALRO S.A. Preț curent 1.740 RON ( -0.29% ) MCap 1.24B P/E 27.081

Alro a raportat pentru T2 2025 o creștere a producției totale de aluminiu lichid la 28,220 tone și a aluminiului primar la 63,608 tone, usor sub nivelul din T1. Vânzările către terți de aluminiu prelucrat au urcat la 33,795 tone, marcând un avans față de trimestrele anterioare, susținute în principal de produsele laminate plate și profilele extrudate. (Sursa: BVB)

Ascendia Preț curent 5.82 RON (15.48% ) MCap 68.2M P/E 9.16

Ascendia a semnat în data de 18.07.2025 un contract semnificativ, în valoare de 4,967,298 RON (+TVA), cu o instituție din sectorul educațional, cu termen de finalizare la 17.08.2025. Contractul prevede furnizarea de licențe LIVRESQ pentru dezvoltarea de resurse educaționale digitale și, în proporție mai mică, echipamente hardware pentru implementare. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Preț curent 5.020 RON ( -3.83% ) MCap 903M P/E -35.167

Analiștii BRK Financial Group recomandă menținerea acțiunilor Transport Trade Services (TTS), cu un preț țintă de 4.11 RON/acțiune pentru vara viitoare, cu 21.3% sub prețul de 5.22 RON. BRK consideră 2025 un an critic pentru companie, estimând o stabilizare a volumelor transportate. În T1, veniturile TTS au scăzut cu 33%, la 160.5 mil. RON, sub estimarea de 191.3 mil. RON. Volumul fluvial s-a redus cu 24.7%, iar cel portuar cu 33.9%. (Sursa: ZF)

Chevron Corporation Preț curent 149.70 USD ( -1.11% ) MCap 279B

Chevron a castigat disputa cu Exxon privind activele offshore ale Hess din Guyana, dupa o decizie favorabila a Camerei Internationale de Comert, ceea ce permite finalizarea achizitiei Hess pentru 53 mld. USD. Decizia a clarificat situatia incerta din jurul tranzactiei, iar actiunile Chevron au crescut cu 3% in tranzactionarea premarket. (Sursa: CNBC)

American Express Company Preț curent 308.44 USD ( -2.19% ) MCap 225B

American Express a raportat rezultate peste așteptări în T2 2025, cu un profit de 4.08 USD/acțiune (vs 3.89 USD/acțiune estimat) și venituri de 17.9 mld. USD (vs 17.7 mld, USD estimat), susținute de cheltuieli stabile din partea clienților cu venituri ridicate. Compania și-a crescut provizioanele pentru credite neperformante, dar rămâne puternică pe segmentul premium, unde competiția se intensifică. Compania pregătește actualizări majore pentru cardurile Platinum și mizează pe platforme precum Resy și Tock pentru a oferi beneficii exclusive. (Sursa: Reuters)

Netflix Inc Preț curent 1,207.54 USD ( -5.23% ) MCap 533B

Netflix a anunțat că a folosit inteligența artificială pentru efecte vizuale în serialul argentinian „El Eternauta”, marcând prima utilizare a unor secvente finale create cu GenAI într-o producție originală. Co-CEO-ul Ted Sarandos a declarat că o scenă cu prabușirea unei clădiri din Buenos Aires, imposibil de realizat cu bugetul disponibil, a fost finalizată de 10 ori mai rapid și cu costuri mult mai mici față de metodele tradiționale. AI este vazută ca o oportunitate de eficientizare, dar și o sursă de îngrijorare în industrie. (Sursa: Reuters)

British Petroleum Preț curent 3.9995 GBP (0.68% ) MCap 74.8B

BP Plc a decis să vândă afacerea de energie eoliană onshore din SUA către LS Power, ca parte a unei strategii de întoarcere la activitatea sa de bază (petrol și gaze) și de îmbunătățire a performanței acțiunilor. Tranzacția consemnează ieșirea BP din sectorul producției de energie eoliană, implicând 10 proiecte din 7 state americane. Valoarea tranzacției ar putea fi detaliată în raportul financiar al companiei din trimestrul al doilea. (Sursa: Bloomberg)

Burberry Group Plc Preț curent 13.070 GBP (4.73% ) MCap 5.07B

Burberry a raportat o scădere de doar 1% a vânzărilor în magazine, sub estimarea analiștilor de -3,7%, cea mai bună performanță regională fiind înregistrată în America, cu o creștere de 4 în ciuda parcurgerii unei perioade dificile pentru sectorul bunurilor de lux. CEO-ul Joshua Schulman a declarat că obiectivul companiei este readucerea mărcii la rădăcinile sale britanice și promovarea mai intensă a produsele de outerwear, cum ar fi trench-urile și esarfele. (Sursa: Bloomberg)

Nvidia Pret curent 172.31 USD ( -0.40% ) MCap 4.22T

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a vândut vineri 75,000 de acțiuni în valoare de aproximativ 12.94 mil. USD, potrivit unei raportari SEC. Vânzarea face parte dintr-un plan adoptat în martie pentru a vinde până la 6 milioane de acțiuni. Totodată Nvidia a anunțat că intenționează să reia vânzările de cipuri H20 în China, după ce administrația Trump a semnalat ca vă aproba licențele de export. (Sursa: CNBC)

Block Inc- Preț curent 72.84 USD (2.98% ) MCap 44.1B

Acțiunile Block au crescut cu peste 10% în tranzacțiile prelungite de vineri, ca rezultat al anunțului că acestea urmează să intre în indicele S&P 500, înlocuind compania Hess. Schimbarea vine după ce The Trade Desk a fost adaugată și ea în S&P 500, în locul Ansys, după achiziția acesteia de către Synopsys. Block va fi inclusă oficial în indice înainte de deschiderea pieței pe 23 iulie. (Sursa: CNBC)

