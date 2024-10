8/15 fonduri descrise de investiții peste indicele BET – TradeVille

Subscrieri Fidelis

Subscrierile pentru titlurile de stat Fidelis sunt încă în desfășurare, până pe 11 octombrie. La închiderea ședinței din 8 octombrie subscrierile însumau 76 mil. RON pe transa cu dobândă de 6.85% (pentru donatorii de sânge), 291 mil. RON pentru cea cu dobânda de 5.85% si 235 mil. RON pentru titlurile cu scadenta peste 5 ani. Pentru transele in EUR, suma totala se ridica la 173 mil. EUR. (Sursa: ZF Corporate)

8/15 fonduri descrise de investiții peste indicele BET

Cele mai performante 15 fonduri deschise de acțiuni din Romania au înregistrat în perioada august 2024 – august 2023 randamente cuprinse intre 33.7% pentru Goldman Sachs Romania Equity si 44.9% pentru ETF BET Patria-TradeVille. Prin comparație, indicele BET a marcat o apreciere de 36.9%, în timp ce BET-TR, care include si dividendele, a urcat cu 49.6%. Din cele 15 fonduri analizate, doar 8 au reușit să depășească performanta indicelui BET, in timp ce nici un fond nu a atins performanta indicelui BET-TR. (Sursa: ZF Corporate)

Exporturile Germaniei, peste așteptări

Exporturile Germaniei au crescut in august datorita cererii puternice din partea Statelor Unite, au arătat datele oficiale miercuri. Exporturile au crescut cu 1.3% in august, comparativ cu luna precedenta. Rezultatul este in contrast cu o scădere de 1% prognozata de analiști. Excedentul comercial extern s-a extins la 22.5 mld. EUR (24.69 mld. USD) de la 16.9 mld. EUR in iulie. (Sursa: Reuters)

BCE așteptata sa reducă ratele dobânzilor

Este "foarte probabil" ca Banca Centrala Europeana să reducă ratele dobânzilor săptămâna viitoare, a declarat miercuri Francois Villeroy de Galhau, Guvernatorul Băncii Centrale a Franței. „O reducere este foarte probabila si nu va fi ultima, ritmul depinzând de modul in care evoluează lupta împotriva inflației”, a declarat Villeroy. (Sursa: Reuters)

Romcarbon Buzău Preț curent 0.1400 RON ( -3.11% ) MCap 73.9M P/E -9.6247

Analiștii BRK Financial Group estimează un preț ținta de 0.135 RON pentru acțiunile Romcarbon în următoarele 12 luni, indicând o scădere de 7.1%. Evaluarea, bazata pe fluxuri de numerar si multipli de piața, reflecta dificultățile companiei în fața costurilor ridicate si profitabilității scăzute. Recomandarea este de menținere (HOLD) pe fondul incertitudinilor. (Sursa: ZF.ro)

Meta Estate Trust Preț curent 0.640 RON ( -1.54% ) MCap 65.5M P/E 5.086

Alexandru Bonea, CEO Meta Estate Trust, estimează că scăderea dobânzilor va spori valoarea activelor imobiliare, creând noi oportunități de investiții in proprietăți imobiliare din sectoare precum retail, sănătate si hoteluri. Compania își menține obiectivul de a se lista pe piața principala a BVB in 2025, sub rezerva aprobării adunării generale a acționarilor. (Sursa: ZF.ro)

Holde Agri Invest- Clasa A Preț curent 0.580 RON ( -1.36% ) MCap 70.3M P/E -1.872

Holde Agri Invest S.A. a obținut un împrumut de 1.5 mil. RON de la SEVENX VENTURES S.R.L., acționar semnificativ, cu scadenta pe 01.10.2027. Fondurile vor susține nevoile curente si capitalul de lucru necesar in perioada următoare, contribuind la stabilitatea financiara a companiei. (Sursa: BVB)

Boeing Co Preț curent 151.27 USD ( -2.19% ) MCap 89.1B

Boeing a retras oferta de contract pentru cei 33,000 de muncitori aflați în greva din septembrie, afirmând ca negocierile nu mai sunt viabile. Greva a oprit producția aeronavelor, costând Boeing peste 1 mld. USD pe luna. Discuțiile recente au eșuat, Boeing acuzând sindicatul de cereri nenegociabile, in timp ce sindicatul susține ca firma a refuzat sa îmbunătățească beneficiile angajaților. (Sursa: CNBC)

Baidu Preț curent 104.69 USD ( -1.25% ) MCap 36.2B

WeRide a semnat un acord pentru a adaugă robotaxi-urile sale pe platforma Uber din Abu Dhabi, dar fără planuri similare pentru SUA sau China. BYD si Uber colaborează, de asemenea, la dezvoltarea vehiculelor autonome pentru ride-hailing. In plus, Baidu a schimbat structura de management, cu Rong Luo trecand de la CFO la vice-președinte executiv pentru ecosistemul mobil. (Sursa: CNBC)

Alphabet Inc. - clasa A Preț curent 161.76 USD ( -1.59% ) MCap 2.11T

Departamentul de Justitie al SUA recomanda masuri antitrust împotriva Google, inclusiv restricții contractuale, partajarea datelor cu rivalii si limitarea acordurilor exclusive pentru a descuraja monopolul în piața motoarelor de căutare pe internet. În replica, Google contesta masurile, numindu-le extreme. Experții cred ca este mai probabil ca Google sa fie obligat sa renunțe la acorduri exclusive, decât să fie divizat. (Sursa: CNBC)

Stellantis Nv Preț curent 12.250 EUR (2.17% ) MCap 39.3B

Carlos Tavares, CEO-ul Stellantis, plănuiește o reorganizare manageriala pe fondul scăderii vânzărilor în SUA, a unui avertisment de profit si a provocărilor globale datorate scăderii cererii. Stellantis se confrunta cu un surplus de inventar si a redus prognoza de profit pentru 2024, planificând reducerea producției si oferirea de reduceri de preturi. Propunerea lui Tavares va fi discutata la o ședința a consiliului de administrație. (Sursa: Reuters)

