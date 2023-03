90 de mld. RON în plus la datoria publică în 2022 – TradeVille

90 de mld. RON în plus la datoria publică în 2022

La final de 2022, datoria publica a României s-a situat la 667 mld. RON, cu 90 mld. RON mai mare decât era la sfârșitul anului 2021. Cu toate acestea, datorita creșterii economice, datoria publica a scăzut de la 48.9% la 47.2% ca pondere in PIB. Cea mai mare parte a datoriei guvernamentale este atribuita administrației publice centrale, in valoare de 648 mld. RON. (Sursa: ZF)

Piața De M&A Mai Urca O Treapta

Conform raportului PwC Romania, piața de fuziuni si achiziții din Romania, a depășit nivelul din 2019, ajungând la valoarea de 5.4 mld. EUR. Evoluția a fost susținuta in special de tranzacția de peste 1 md. EUR cu proiectul Neptun Deep. In 2023, piața de fuziuni si achiziții ar putea depăși pragul de 8 mld. EUR, in condițiile realizării unor tranzacții de peste 1 mld. EUR. Vânzarea activelor Enel din Romania ar putea fi un prim pas spre atingerea acestui prag. (Sursa: ZF)

Lupta Pentru Supremație In Producția Semiconductoarelor

Tarile de Jos vor pregăti o serie de restricții asupra unor echipamente de fabricare a cipurilor, pe fondul presiunilor exercitate de SUA pentru a limita accesul Chinei la tehnologia critica din sectorul semiconductoarelor. Una dintre propuneri ar fi limitarea produselor litografice DUV cu imersie, componenta esențiala pentru producerea celor mai avansate cipuri din lume. In luna octombrie a anului trecut, SUA au introdus o serie de restricții radicale pentru exportul tehnologiilor de ultima ora. (Sursa: Bloomberg)

China Menține Inflația Sub Control

Indicele preturilor de consum in China a fost, in luna februarie, cu 1% mai mare decât cel înregistrat cu un an înainte, marcând cea mai lenta creștere din ultimele 12 luni. In ceea ce privește evoluția fata de luna precedenta, IPC ajustat sezonier a scăzut cu 0.5%, ratând astfel prognoza de creștere cu 0.2% a analiștilor. Încetinirea creșterii preturilor de consum se datorează scăderii cererii după sărbătorirea anul nou chinezesc. (Sursa: Reuters)

Sphera Franchise Group Preț curent 15.65 RON ( -0.63% ) MCap 607M P/E 16.00

Sphera Franchise Group, holdingul care detine lantul de restaurante KFC pe piata locala, va extinde reteaua acestor restaurante prin inaugurarea primelor doua unitati in cadrul unor benzinarii, in parteneriat cu Rompetrol. Valoarea investitiei se estimeaza a fi cuprinsa intre 350,000-400,000 EUR. (Sursa: BVB)

Ihunt Technology Import-Export Preț curent 0.4430 RON (1.37% ) MCap 33.3M P/E 7.3765

iHunt Technology informează piața cu privire la lansarea noului smartwatch iHunt Watch 11 PRO. Noul ceas inteligent face parte din gama produselor premium iHunt wearables, venind in sprijinul clientilor cu noi tehnologii precum convorbirea directa de pe ceas sau plati NFC. Expedierea primelor unitati va incepe incepand cu data de 09.03.2023. (Sursa: BVB)

SIF Hoteluri Pret curent 3.60 RON (14.65% ) MCap 115M P/E 17.67

La AGEA de pe 9 martie, actionariatul SIF Hoteluri – entitate controlata in procent de aproape 99% de SIF Banat-Crisana, a aprobat, printre altele, reducerea capitalului social prin reducerea valorii nominale, de la 2.5 RON/actiune la 0.2 RON/actiune. In consecinta, noul capital social va fi in proximitatea valorii de 6.4 mil. RON, in scadere fata de valoarea curenta de aproape 80.4 mil. RON. Actionarii societatii de la data de inregistrare 7 iunie (ex date: 6 iunie) vor primi, proportional cu participarea acestora al capital, suma de 2.3 RON/actiune din partea societatii. Plata va incepe la data de 16 iunie. (Sursa: BVB)

Deutsche Post Ag Pret curent 197.26 RON ( -1.37% ) MCap 239B

Grupul DHL, lider mondial in domeniul logisticii, a inregistrat o crestere cu 15.5% a veniturilor in 2022, beneficiind de cresterea tarifelor de transport. Profitul operational a atins un nou record, inregistrand o crestere de 5% vs 2021, determinata, in principal, de evolutia pozitiva a veniturilor in diviziile internationale ale DHL. In contextul evolutiei pozitive a rezultatelor financiare, compania va propune, in cadrul AGA din 4 mai 2023, o crestere a dividendului la 1.85 EUR/actiune, de la 1.80 EUR in 2022, urmand astfel sa plateasca o suma totala de 2.2 mld. EUR. (Sursa: raport companie)

Docusign Inc Preț curent 65.54 USD ( -0.18% ) MCap 11.9B P/E -90.09

DocuSign, companie furnizoare de semnături electronice, a încheiat anul fiscal 2023 raportând venituri totale record de 2.5 mld. USD (+19% vs. AF 2022), după ce veniturile din abonamente au crescut cu 20% fata de perioada anterioara, pana la 2.4 mld. USD. Marja bruta (non-GAAP) s-a stabilizat la 82%, nivel înregistrat si in anul fiscal 2022. EPS (non-GAAP) a fost de 2.03 USD/acțiune, in creștere cu 2.5%, atingând un nivel record. Pentru anul fiscal 2024, compania anticipează ca va atinge un nou record al veniturilor totale, acestea fiind previzionate in intervalul 2.70 – 2.71 mld. USD. Totodată, DocuSign anticipează ca EPS (non-GAAP) se va situa in intervalul 2.07 – 2.14. (Surse: comunicat companie;rapoarte SEC companie)

Hugo Boss Ag Preț curent 63.76 EUR ( -1.70% ) MCap 4.4B

Producătorul de moda, Boss, a raportat venituri preliminare in creștere cu 15% in T4 fata de anul trecut, depășind pentru prima data in istorie, pragul de 1 mld. EUR pentru vânzări trimestriale. Aceasta performanta reflecta inițiativele de succes ale companiei, strategia denumita CLAIM 5, conducând la o cere robusta din partea consumatorilor. Profitul operațional (EBIT) a crescut cu 47% in 2022 vs 2021, peste așteptările pieței situate in intervalul 35%-45%, in timp ce marja EBIT înregistrează o creștere de la 8.2% in 2021, la 9.2%. (Sursa: comunicat societate)

TESLA INC. Preț curent 181.31 USD ( -0.38% ) MCap 502B P/E 40.03

Prețul acțiunilor Tesla a ajuns, la sfârșitul sesiunii de tranzacționare de ieri, la cel mai mic nivel de la finalul lunii ianuarie, respectiv la 172.92 USD. Scăderea de ieri, care a fost de 5%, vine după alte evoluții similare ale cotației, in ultimele zile, in contextul in care autoritățile americane de reglementare in domeniul siguranței traficului rutier au deschis o investigație cu privire la o posibila problema a modelului Y. De asemenea, analiștii Berenberg Bank, si-au redus ratingul de la „Buy” la „Hold”, considerând ca prețul acțiunii urmează sa se tempereze in contextul competiției tot mai ridicate din domeniul EV. (Surse: Seeking Alpha;Seeking Alpha;Yahoo! Finance)

Enel SpA Preț curent 5.325 EUR (0.09% ) MCap 54.1B

Cea mai mare companie de utilități din Italia, Enel, a anunța ca va vinde operațiunile sale din Romania către compania Public Power Corp. din Grecia, pentru 1.26 mld. EUR. Conform raportului, tranzacția face parte din eforturile companiei de a reduce datoriile si de a se concentra pe energia verde. In total, Enel plănuiește vânzări de active in valoare de 21 mld. EUR si urmărește reducerea datoriei la 51 mld. EUR pana la sfârșitul anului. (Sursa: Reuters)

