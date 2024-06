A 17-a emisiune Fidelis – TradeVille

Impozit Suplimentar Pentru Bănci

Băncile comerciale din Romania au început sa plătească din acest an impozitul suplimentar de 2% din cifra de afaceri. In primul trimestru al anului, suma colectata de Ministerul Finanțelor a fost de 320.6 mil. RON, conform datelor ANAF pentru ZF. Plățile pentru acest impozit se fac trimestrial, prima plata fiind efectuata pana pe 25 aprilie. Daca băncile vor plăti aceeași suma in fiecare trimestru, se estimează ca totalul pentru 2024 ar putea ajunge la aproximativ 1.3 mld. RON. (Sursa: ZF)

A 17-A Emisiune Fidelis

Intre 18 si 28 iunie, investitorii persoane fizice pot subscrie titluri de stat Fidelis la dobânzi de pana la 7% in lei si 5% in euro, într-o noua emisiune a Ministerului Finanțelor. Statul lansează cinci noi transe Fidelis, care vor fi listate la BVB după închiderea perioadei de subscriere. Una dintre transe este dedicata donatorilor de sânge, oferindu-le o dobândă de 7% pentru transa in RON cu maturitate de un an, comparativ cu 6% pentru ceilalți investitori. Alte transe includ dobânzi de 6.85% pentru trei ani in RON, si in EUR: 4% pentru un an si 5% pentru cinci ani. (Sursa: ZF)

Investiții In Rețele Electrice

In Romania, consumul de energie electrica este prevăzut sa crească cu 38%, pana in 2030, ajungând la 64 TWh. Pentru a susține aceasta creștere, investițiile necesare in rețelele de electricitate sunt estimate la 6.8 mld. EUR pentru transport si intre 9.2 si 11.5 mld. EUR pentru distribuție. La nivel european, Comisia Europeana prevede investiții de 584 mld. EUR pentru integrarea surselor regenerabile, inclusiv 170 mld. EUR pentru digitalizare. (Sursa: Economica)

Goldman Sachs Ridica Ținta Pentru S&P 500

Goldman Sachs si-a ridicat pentru a treia oara ținta pentru indicele S&P 500. Banca prevede acum ca indicele va încheia anul 2024 la 5,600 de puncte vs 5,200 anterior, in timp ce benchmark-ul a înregistrat a 29-a închidere record joia trecuta. Analiștii de la Goldman s-au aliniat astfel previziunilor BMO Capital Market, care si-a revizuit ținta la 5,600 încă din mai, devenind cei mai optimiști analiști de pe Wall Street. Prognoza celor doua bănci a fost, însă, “detronata” de analiștii de la Evercore, care au anunțat in acest weekend o țintă de 6,000. (Sursa: MarketWatch)

OMV Petrom Pret curent 0.7500 RON (0.00% ) MCap 46.7B P/E 11.8366

OMW Petrom lansează un amplu program de investiții si modernizare pe platforma Petrobrazi, de circa 2 mld. EUR, pana in 2030, care va transforma rafinăria într-o unitate industriala moderna, capabila sa producă atât carburanți tradiționali, cat si biocombustibili de ultima generație conform unui comunicat al companiei. (Sursa: Economica)

Digi Communications Pret curent 67.0 RON (0.00% ) MCap 6.7B P/E 12.6

Proprietarii din anumite orașe belgiene sunt nemulțumiți de instalarea cablurilor Digi pe fațadele clădirilor in stil Art Nouveau. Proprietarii sunt îngrijorați ca noua companie de telecomunicații, care va începe sa opereze in aceasta vara, va afecta estetica imobilelor si au demarat o petiție împotriva ei. Cu toate acestea, directorul Digi Belgia este convins ca nemulțumirea este temporara, afirmând: ”Când locuitorii ne vor vedea preturile, vor fi fericiți sa aibă fibra noastră pe fațadă.” (Sursa: Economica)

Apple Inc. Pret curent 216.90 USD (2.08% ) MCap 3.4T P/E 35.89

Producătorul japonez de piese electronice, TDK si furnizor al Apple a anunțat luni ca a dezvoltat cu succes un material pentru bateriile sale, care ar putea oferi performante semnificativ mai mari pentru dispozitive. Noul material are o densitate energetica estimata de 1,000 Wh/l, de 100 de ori mai mare decât densitatea energetica a bateriilor convenționale. Densitatea energetica se refera la cantitatea de energie care poate fi stocata. (Sursa: CNBC)

Nvidia Pret curent 131.2300 USD ( -0.49% ) MCap 324B P/E 31.4029

Nvidia, gigantul producător de cipuri, a primit mai multe revizuiri de preț pe Wall Street in ultima perioada, in timp ce, stock split-ul realizat de companie pare sa fi contribuit la menținerea creșterii cotației. Analiștii de la Susquehanna au oferit un preț țintă de 160 USD pentru următoarele 12 luni, in creștere fata de 145 USD anterior, aceasta fiind cea mai optimista evaluare de pe Wall Street pentru companie. Prețul mediu țintă se ridica la 123.62 USD. De la începutul anului si pana in prezent, acțiunile companiei s-au apreciat cu 166%, in timp ce indicele S&P 500 a înregistrat o creștere de doar 15%, iar indicele Nasdaq, de doar 19%. (Sursa: Barron’s)

Microsoft Corporation Pret curent 444.38 USD (0.41% ) MCap 3.33T P/E 46.06

Microsoft a primit din partea analiștilor de la Wedbush, o majorare a prețului acțiunilor la 550 USD, de la 500 USD, menținând o evaluare "Outperform". Aceștia si-au fundamentat opinia pe cercetări realizate cu clienții Microsoft pentru a înțelege planurile lor viitoare de cheltuieli. Wedbush considera ca următoarea etapa de creștere in domeniul AI, unde Microsoft are un avantaj competitiv important fata de Amazon si Google, nu este încă reflectata in prețul acțiunii. Acțiunile Microsoft au crescut cu 18% in acest an si cu 29% in ultimele 12 luni. (Sursa: Barron’s)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

