Acțiunile Adobe, dezvoltatorul Photoshop și Acrobat, au pierdut aproximativ 37% de la începutul anului, pe fondul temerilor că instrumentele AI vor eroda segmentul de software creativ. Presiunea a fost amplificată de decelerarea veniturilor recurente (net new ARR -36% YoY în T3 FY26), de schimbarea CEO-ului de la 1 decembrie și de retrogradarea la Sell de către Citi, cu țintă de 207 USD. Cotația a ieșit prin latura inferioară a unui triunghi simetric, în plin val de vânzări pe sectorul software.

Analiză Tehnică

Recomandare: STRONG SELL

Preț curent: 221.68 USD

Preț țintă 1: 190 USD (-18.3%) (interval: 3 luni)

Preț țintă 2: 150 USD (-32.3%) (interval: 6-12 luni)

Stop loss: 248 USD (+11.9%)

Raport risk-reward (RR): 1:1.5

Sumar:

Sentimentul față de sectorul software rămâne negativ, pe fondul temerilor privind disrupția AI: ETF-ul IGV a scăzut cu 3.2% pe 17 noiembrie, când Adobe a pierdut peste 4%.

Adobe a scăzut cu 30.3% în ultimul an și cu 36.7% YTD, față de creșterile de 8.0%, respectiv 4.8% ale S&P 500. Față de IGV (aproximativ -8% YTD), Adobe a rămas în urmă cu aproape 29 de puncte procentuale.

Niveluri cheie

Nivel Preț Semnificație Rezistența 1 233.5 USD Punctul de breakdown, fost suport; zonă de retest Rezistența 2 244.43 - 246.62 USD SMA 50 și SMA 200; barieră pentru rebound Suport 1 211 USD Minimul din iulie; prima țintă intermediară Suport 2 / Preț țintă 1 190 USD Minimul anului; străpungerea deschide drumul spre țintă pe termen mai lung. Preț țintă 2 – pe termen mai lung 150 USD Proiecția teoretică a triunghiului (measured move) Invalidare pattern 234 USD Revenire în interiorul formațiunii, după o străpungere confirmată, care anulează breakout-ul în jos. Stop loss 248 USD Peste SMA 50 și SMA 200; risc de 11.9% deasupra zonei de convergețe a mediilor mobile (in interiorul triunghiului)

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Sursa: TradingView

Note:

Linia roșie reprezintă media mobilă exponențială de 8 zile.

Linia neagră reprezintă media mobilă exponențială de 21 de zile.

Linia mov reprezintă media mobilă simplă de 50 de zile.

Linia maro reprezintă media mobilă simplă de 200 de zile.

Liniile albastre au fost trasate de autorul acestei analize în zonele unde s-au semnalat formațiuni pe grafic, în zone de suport și rezistență sau pentru a arăta locul unde prețul țintă a fost stabilit.

Comentariu tehnic

Cotația Adobe se află într-un trend descendent de la finalul anului 2025. După atingerea minimului anual de 190 USD (în iunie), rebound-ul a format un triunghi simetric, delimitat de o rezistență descendentă, pornind de la maximul de aproximativ 295 USD din august, și de o linie de suport ascendentă, pornind din zona de 211 USD din iulie.

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Breakdown-ul bearish a fost confirmat pe 18 noiembrie, prin închiderea la 226.20 USD, sub limita inferioară a triunghiului, situată în zona 233–235 USD. Această zonă devine acum prima rezistență importantă și poate fi retestată de cotație.

Prețul se află sub toate mediile mobile relevante: EMA 8, EMA 21, SMA 50 și SMA 200. SMA 50 se situează sub SMA 200, configurație de tip death cross, care confirmă deteriorarea momentumului pe termen mediu și lung.

RSI se află la 32.94, indicând un momentum negativ puternic și apropierea de zona de supravânzare. Această situație nu exclude un rebound tehnic pe termen scurt, mai ales după scăderea accelerată din ultimele sesiuni.

Volumul înregistrat la breakdown trebuie urmărit pentru confirmarea presiunii de vânzare. Un eventual retest al zonei 233–235 USD, urmat de respingerea prețului, ar consolida validitatea scenariului bearish.

Pentru calcularea prețului țintă folosim metoda proiecției înălțimii triunghiului (measured move). Înălțimea maximă a formațiunii este de aproximativ 84–85 USD (295–211 USD). Proiectând această distanță în jos de la punctul de breakdown, situat în zona 234 USD, rezultă o țintă teoretică de aproximativ 150 USD.

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Înainte de atingerea acestei ținte, cotația poate întâmpina suporturi intermediare în zonele de 210 USD, 200 USD și 190 USD, unde pot apărea reacții de cumpărare sau consolidări temporare. Dat fiind că intervalul pentru această analiză este de 3 luni, vom folosi zona intermediară de 190 USD ca setare a prețului țintă 1.

Scenarii

Bearish (scenariul de bază): Cât timp prețul rămâne sub zona 233–235 USD, biasul tehnic rămâne bearish. O respingere din această zonă ar putea conduce la continuarea scăderii către 210 USD, 200 USD și 190 USD. Străpungerea minimului anual de 190 USD (primul preț țintă) ar deschide drumul către ținta pe termen lung de aproximativ 150 USD.

Cât timp prețul rămâne sub zona 233–235 USD, biasul tehnic rămâne bearish. O respingere din această zonă ar putea conduce la continuarea scăderii către 210 USD, 200 USD și 190 USD. Străpungerea minimului anual de 190 USD (primul preț țintă) ar deschide drumul către ținta pe termen lung de aproximativ 150 USD. Consolidare: Înaintea raportării pe T4 FY26 (estimată pe 9 decembrie), cotația poate oscila între 210 și 234 USD, fără ca acest lucru să invalideze automat scenariul bearish. O revenire temporară în interiorul triunghiului ar pune însă sub semnul întrebării breakdown-ul și ar necesita reevaluarea setup-ului.

Înaintea raportării pe T4 FY26 (estimată pe 9 decembrie), cotația poate oscila între 210 și 234 USD, fără ca acest lucru să invalideze automat scenariul bearish. O revenire temporară în interiorul triunghiului ar pune însă sub semnul întrebării breakdown-ul și ar necesita reevaluarea setup-ului. Reversal: O închidere susținută peste 234 USD ar invalida breakdown-ul bearish și ar indica posibilitatea unui false breakdown. Recuperarea zonei 241–245 USD, urmată de depășirea zonei 246–248 USD, ar slăbi considerabil scenariul bearish și ar putea indica o inversare a momentumului. Invalidarea completă a triunghiului ca formațiune bearish ar necesita și depășirea liniei descendente superioare a acestuia. Un posibil catalizator pentru reversal ar putea fi o raportare peste așteptări, pe fondul unui P/E comprimat, de aproximativ 13x, față de mediana pe 5 ani de 36.7x.

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Indicatori financiari

Indicator Valoare Semnificație Creștere ARR (T3 FY26) 11.2% Decelerare față de 12.5% în T2 Ghidaj ARR (FY26) 10.2% Implică o nouă încetinire în T4 Net new ARR (T3, YoY) -36% Contracție puternică a ARR nou adăugat Marjă operatională (T3) 34.8% Sub 36.3% cu un an în urmă; compresie

Concluzie

Breakdown-ul din triunghiul simetric, configurația de tip death cross și poziționarea cotației sub toate mediile mobile confirmă un bias tehnic bearish. Presiunea asupra sectorului software, alimentată de temerile privind disrupția AI, precum și decelerarea indicatorilor ARR susțin acest scenariu.

Ținta teoretică rezultată din proiecția triunghiului este de aproximativ 150 USD, cu niveluri intermediare de suport la 210 USD, 200 USD și 190 USD, cel din urmă fiind prețul țintă 1 setat pentru această analiză cu un time frame de 3 luni.

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Pentru investitorii care doresc să inițieze o poziție short, un stop-loss poate fi plasat în zona de 248 USD, cu o țintă intermediară de 190 USD și o țintă finală de 150 USD. La prețul curent de 221.68 USD, acest setup implică un potențial de scădere de aproximativ 18.3% pentru prima țintă de preț, un risc de aproximativ 11.9% și un raport risk-reward estimat la 1:1.5.

Raportarea financiară din decembrie rămâne principalul risc pentru scenariul bearish.

Surse: TradingView, Yahoo Finance, Reuters, CNBC, Benzinga, Adobe Investor Relations, iShares, GuruFocus, Trefis

Autor: Bosie Marius-Constantin, Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 20.11.2026, ora 8:00.

O nouă analiză despre acest instrument va putea fi realizată în următoarele 3 luni sau mai repede, în eventualitatea unei schimbări semnificative de preț sau tendință. Clientul înțelege că o schimbare bruscă a prețului poate fi cauzată și de apariția unor situații imprevizibile, ce nu au fost luate în considerare la întocmirea analizei tehnice. TradeVille nu este răspunzător pentru nicio decizie de tranzacționare în baza acestor analize. Prezența nu reprezintă servicii de consultanță de investiții.

Tip de recomandare Strong Buy Buy Hold Sell Strong Sell [(Preț țintă / Preț de închidere) - 1]*100 >= +20% >= +10%, dar < +20% > -10%, dar < +10% > -20%, dar =< -10% =< -20%

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