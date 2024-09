Acțiunile din China înregistrează cea mai bună zi din ultimii 4 ani – TradeVille

Construcțiile rezidențiale în scădere

În iulie 2024, volumul lucrărilor de construcții a crescut marginal, pe serie bruta, față de luna anterioară. Astfel, tendința de revenire după începutul slab al anului curent nu s-a concretizat suficient iar rezultatul cumulat a rămas in domeniul negativ. Cumulat pe primele 7 luni ale anului, rezultatul a ajuns la -2.7% brut, respectiv -2.5% ajustat după o scădere față de mijlocul anului. (Sursa: Financial Intelligence)

Piața de Private Equity din Romania, subdezvoltata

Romania are loc de creștere în sectorul de investiții Private Equity: raportul dintre investițiile PE si PIB este de 10 ori mai mic decât media la nivelul Europei, arată o analiză realizata de ROCA. Situația s-ar putea schimba, însă, în cazul intrării investitorilor instituționali pe piața locală. În 2023, capitalul gestionat de fondurile PE, la nivel european, a ajuns la un total de peste 1.15 trilioane EUR, aproape jumătate aparținând Marii Britanii și Irlandei. (Sursa: Financial Intelligence)

Acțiunile din China înregistrează cea mai buna zi din ultimii 4 ani

Indicele CSI 300 din China a înregistrat cea mai bună performanță zilnică din ultimii 4 ani (+4.33%) după s-au anunțat masurile de relaxare a politicii monetare. Astfel, se vor reduce rata rezervelor minime obligatorii pentru bănci cu 50 de puncte de baza si rata de răscumpărare inversa pe șapte zile, de la 1.7% la 1.5%. Este posibila si o reducere a ratei de referința a creditului cu 0.2 pana la 0.5 puncte procentuale. (Sursa: CNBC)

Germania, sub avertisment de recesiune

Îngrijorările legate de declinul economic al Germaniei devin tot mai frecvente, după ieșirea la iveala a vulnerabilităților din sectorul cheie, industria manufacturiera, conform președintelui Institutului Ifo, dedicat cercetării in domeniul economiei. Performanța scăzută amenința întreaga zona euro, Bundesbank avertizând că Germania ar putea fi deja în recesiune. Ultimele date privind încrederea oamenilor de afaceri in economia germana arata o scădere accentuata. (Sursa: Bloomberg)

Transport Trade Services Preț curent 6.90 RON ( -3.09% ) MCap 1.24B P/E 6.61

Analiștii de la Erste Bank si BRK Financial Group au dat un preț ținta pentru acțiunile TTS de 7.09 RON/acțiune, respectiv 7.07 RON/acțiune in următoarele 12 luni. Rapoartele de analiza au fost publicate la finalul săptămânii trecute, când randamentul potențial era de cca. 7%, iar între timp acțiunile s-au apreciat până la prețul de 7.1 RON/acțiune. (Sursa: ZF)

Lion Capital Preț curent 2.79 RON (0.00% ) MCap 1.41B P/E 3.37

Lion Capital a anunțat ca Radu-Razvan Straut a demisionat din toate funcțiile pe care le avea în cadrul societății: membru CA, vicepreședinte si director general adjunct, urmând ca la 30 septembrie să înceteze efectiv funcțiile. Straut Radu-Razvan era vicepreședinte al Consiliului de Administrație din aprilie 2017 si director general adjunct din mai 2018. (Sursa: ZF)

Bittnet Systems Bucuresti Preț curent 0.2050 RON (0.99% ) MCap 130M P/E 64.0854

Bittnet Systems informează investitorii despre semnarea unui Memorandum de înțelegere non-binding între acționarii Dendrio Solutions SRL si Hemply Balance AB, o companie suedeza listata pe Piața Nordica de Creștere. Obiectivul este realizarea unei listări inverse a pilonului de Infrastructura Digitala al grupului Bittnet. Daca tranzacția va fi finalizata, capitalizarea de piața inițiala a Dendrio va fi intre 37.5 si 40 mil. EUR. Acționarii Hemply vor deține 4% din acțiuni, iar acționarii Dendrio vor primi 96% din acțiuni proporțional cu deținerile lor actuale. Tranzacția se preconizează a fi încheiata in T4 2024, după îndeplinirea unor condiții, inclusiv due diligence, aprobări de la NGM si autorități din Suedia si Romania. Compania rezultata va deveni una dintre primele 20 de companii de pe piața NGM, cu acces la capital suplimentar pentru creștere si dezvoltare prin proiecte M&A. Aalto Capital LLP din Londra consiliază Bittnet Systems în aceasta tranzacție. (Sursa: BVB)

Total Energies Se Preț curent 62.87 EUR (0.54% ) MCap 164B

TotalEnergies a semnat un acord pe șapte ani cu HD Hyundai Chemical din Coreea de Sud pentru furnizarea a 200,000 de tone de GNL anual, începând din 2027, consolidându-și prezența pe termen lung în Coreea de Sud, al treilea importator de GNL din lume. Acest acord ajută TotalEnergies să își asigure vânzări pe termen lung în Asia, reducându-și în același timp expunerea la preturile volatile ale gazelor de pe piața spot. (Sursa: Seeking Alpha)

Stellantis Preț curent 15.57 USD (1.50% ) MCap 50B

Leapmotor din China si Stellantis au început să accepte comenzi în Europa pentru doua vehicule electrice de buget, mașina de oraș T03 si SUV-ul C10, ca parte a întreprinderii lor comune. Stellantis, care deține o participație de 51% in Leapmotor International, deține drepturile exclusive de a construi, exporta si vinde produse Leapmotor în afara Chinei. T03 va fi disponibil la sfârșitul lunii septembrie, începând de la 18,900 EUR, în timp ce C10 va fi lansat în octombrie pentru 36,400 EUR. Importat inițial din China, T03 va fi ulterior asamblat în Europa, evitând potențialele tarife ale UE. Stellantis urmărește să își extindă gama de vehicule electrice accesibile, respectând în același timp reglementările UE privind emisiile. (Sursa: Reuters)

Novo Nordisk A/s Preț curent 125.52 USD (0.96% ) MCap 286B

Ozempic, medicamentul pentru diabet al Novo Nordisk, va deveni eligibil pentru negocierile de preț cu guvernul SUA în mai puțin de un an, potrivit directorului general Lars Fruergaard Jorgensen. Acest lucru se aliniază previziunilor Wall Street conform cărora Ozempic va fi inclus in lista Medicare 2027 pentru negocieri de preț, care va fi anunțată în februarie 2025. În prezent, Ozempic are un preț de lista în SUA de cca. 936 USD/luna, în timp ce medicamentul pentru pierderea in greutate Wegovy este listat la cca. 1.349 USD. Novo Nordisk s-a confruntat cu critici pentru preturile ridicate practicate, dar Jorgensen a remarcat că prețurile nete au scăzut cu aproximativ 40% de la lansarea lor în SUA. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Pret curent 251.90 USD (0.81% ) MCap 808B P/E 66.29

Acțiunile Tesla au crescut marți cu 1.8% în premarket, după ce au evoluat cu +4.9% in sesiunea de tranzacționare de luni, devenind cel mai bun performer din S&P 500 si trecând pe plus la evoluția YTD a acțiunilor. Creșterea a fost determinata de un raport pozitiv al analiștilor de la Barclays, care au estimat livrările Tesla pentru trimestrul al treilea la aproximativ 470,000 de vehicule, depășind previziunile consensuale de aproximativ 460,000. (Sursa: Barron’s)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

