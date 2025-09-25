Acțiunile europene de apărare, din nou în trend – TradeVille

România, cel mai mare exportator de grâu din UE

România s-a afirmat ca principal exportator de grâu moale din Uniunea Europeană în sezonul 2025/26, livrând 2,07 mil. tone, adică aproape jumătate din totalul exporturilor UE. În perioada 1 iulie – 21 septembrie, exporturile totale de grâu ale blocului au scăzut cu 33% față de anul trecut, ajungând la 4,12 mil. tone. Lituania, Germania, Polonia și Letonia au urmat în topul exportatorilor, cu cantități mult mai mici. (Sursa: Economica.net)

Cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete

În luna iulie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut față de iunie 2025 cu 6,1% ca serie brută și cu 2,8% ajustat pentru zile lucrătoare și sezonalitate. Comparativ cu iulie 2024, cifra de afaceri a înregistrat creșteri de 16,7% serie brută și 14% ajustat, datorită majorării vânzărilor și a serviciilor de întreținere și reparare. Pe ansamblul primelor șapte luni din 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cifra de afaceri a crescut cu 5,6% serie brută și 4,5% ajustat, susținută de toate segmentele sectorului. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor. (Sursa: INS)

Cifra de afaceri din servicii

În primele șapte luni din 2025, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 0,3% ca serie brută, în timp ce seria ajustată pentru zile lucrătoare și sezonalitate a rămas la același nivel. Creșterile au fost determinate de serviciile de coafură și înfrumusețare (+15,9%), activitățile de spălare și curățare a textilelor (+2,4%) și hoteluri și restaurante (+1,7%). În schimb, s-au înregistrat scăderi la agențiile turistice (-15,5%) și la jocuri de noroc și alte activități recreative (-4,4%). (Sursa: INS)

Acțiunile europene de apărare, din nou în trend

Acțiunile europene din sectorul apărării au crescut semnificativ după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Ucraina ar putea recupera întreg teritoriul pierdut în fața Rusiei, susținut de UE și NATO. Indicele Stoxx Europe Aerospace and Defense a urcat cu 1,4%, iar companii precum Saab și Hensoldt au înregistrat creșteri de câte 5%. În același timp, restul pieței europene a scăzut, Stoxx 600 fiind în coborâre cu 0,3%, afectat și de avertismentul președintelui Fed, Jerome Powell, privind evaluarea ridicată a activelor financiare. Declarațiile lui Trump au venit după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Adunarea Generală a ONU. (Sursa: CNBC)

Life Is Hard Preț curent 0,720 RON ( +1,12% ) MCap 28,9M P/E 41,048

În S1 2025, Life Is Hard a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri consolidate cu 11%, la 20,97 mil. RON, și revenirea EBITDA pe plus (+726.000 RON). La nivel individual, compania a raportat venituri de 13,73 mil. RON (+8,9% față de S1 2024), în timp ce divizia Engine a urcat cu 43%, fiind impulsionată de linia IT&C (+329%) și soluția SmartTerritory (+1003%). Divizia Tomorrow a generat 6,57 mil. RON, reprezentând 48% din afaceri, iar platforma 24Broker a avut o execuție de 115%. (Sursa: BVB)

Bonas Import Export Preț curent 0,735 RON ( -2,65% ) MCap 8,67M P/E 41,352

În S1 2025, Bonas Import Export a raportat o scădere a veniturilor totale cu 11%, la 13,47 mil. RON, față de 15,18 mil. RON în S1 2024, pe fondul reducerii producției vândute (-53%). Cheltuielile operaționale au rămas ridicate, cu amortizări în creștere (+102%) și costuri cu personalul mai mari (+23%), ceea ce a dus la trecerea de la un profit net de 0,36 mil. RON în S1 2024 la o pierdere de 1,31 mil. RON în S1 2025. (Sursa: BVB)

Ascendia Preț curent 8,90 RON ( +9,34% ) MCap 104M P/E 12,29

Ascendia a anunțat că platforma sa LIVRESQ a fost selectată în acceleratorul „AI for GovTech” al Google. LIVRESQ este una dintre cele 25 de soluții acceptate și singura din România, oferind companiei acces la resurse, mentorat și oportunități de extindere pe piețe guvernamentale internaționale, cu obiectivul de a transforma LIVRESQ într-o soluție standard pentru educația digitală din sectorul public. (Sursa: ZF)

TeraPlast Preț curent 0,4475 RON ( -16,98% ) MCap 1,34B P/E -141,7824

Ieri, 24 septembrie 2025, TeraPlast a efectuat un stock split 5/4, ceea ce înseamnă că fiecare acționar a primit 5 acțiuni pentru fiecare 4 deținute anterior. Prețul acțiunilor a fost ajustat corespunzător, fără a afecta valoarea totală a deținerii. Bursa de Valori București a anunțat aplicarea unui factor de corecție 1,25 pentru TRP în toți indicii relevanți (BET, BET-TR, BET-XT etc.). (Sursa: BVB)

S.N.G.N. Romgaz Preț curent 8,30 RON ( +3,49% ) MCap 31,9B P/E 10,45

Romgaz parcurge o etapă de transformare importantă prin proiectul Neptun Deep, care ar putea impulsiona producția cu 76% între 2026 și 2028 și EBITDA cu 40%. Wood & Company a menținut recomandarea Hold și a ridicat prețul țintă la 8,2 RON/acțiune, de la 5,5 RON anterior. (Sursa: ZF)

Digi Communications Preț curent 87,6 RON ( +0,34% ) MCap 8,76B P/E 4,6

Presa externă afirmă că debutul listării filialei spaniole a Digi Communications pe Bursa din Madrid ar putea avea loc în 2026. Filiala, al patrulea operator pe piața spaniolă după Telefonica, Masorange și Vodafone, este evaluată la aproximativ 2,5 mld. EUR, incluzând capitalul și datoria. Analiștii estimează un EBITDA de 275–285 mil. EUR pentru următorul an, ceea ce ar plasa raportul preț/profit aproape de nouă. Listarea va implica vânzarea unei participații minoritare către investitori instituționali, printr-o combinație de ofertă publică de subscriere și ofertă publică de vânzare, pentru a finanța extinderea rețelelor de fibră optică și 5G. În prezent, Digi deține circa 10% din clienții spanioli și aproximativ 3,5% din venituri, fiind un operator low-cost. (Sursa: ZF)

Nuclearelectrica Preț curent 45,00 RON ( +0,33% ) MCap 13,5B P/E 8,02

Nuclearelectrica a semnat două acorduri de finanțare în valoare de 620 mil. EUR cu un sindicat bancar condus de J.P. Morgan. Din această sumă, 540 mil. EUR vor fi direcționați către retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, iar 80 mil. EUR pentru pregătirea construcției Unităților 3 și 4. Proiectele vizează extinderea duratei de viață a reactorului 1 cu 30 de ani și consolidarea securității energetice a României prin creșterea ponderii energiei nucleare fără emisii. Finanțarea, susținută de bănci locale și internaționale, reflectă importanța strategică a acestor investiții pentru economia și independența energetică a țării. (Sursa: SNN)

Alibaba Group Holding Ltd (ADR) Preț curent 176,44 USD ( +8,19% ) MCap 455B

Acțiunile Alibaba au atins cel mai ridicat nivel din 2021 după anunțul de investiții suplimentare în AI și lansarea noului model Qwen3-Max. CEO Eddie Wu a declarat că planul de 380 mld. CNY va fi extins, iar Alibaba Cloud va deschide centre de date în mai multe țări. Compania a semnat și un acord cu Unicom pentru acceleratoare AI, în contextul eforturilor Chinei de a-și asigura independența pe zona de cipuri. (Sursa: CNBC)

