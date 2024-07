Activele Pilon II la maxim istoric – TradeVille

Activele Pilon II, La Maxim Istoric

Activele Pilon II au crescut cu 13.1% in primul semestru din 2024. Activele celor 7 fonduri au ajuns la un maxim istoric de 143 mld. RON, echivalentul a 29 mld. EUR. In ultimul an, dinamica activelor este de 30%. Jumătate din creșterea înregistrată in primele 6 luni provine din contribuțiile celor 8.2 mil. de romani. In primul semestru, randamentul mediu al fondurilor a fost de 6.6%. (Sursa: ZF)

Avuția Neta, La Pragul De 17,000 EUR/Locuitor

Fiecare roman deține, in medie, o avuție neta de aproximativ 17,000 EUR potrivit lui Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație al BNR. Aceasta suma este calculata prin scăderea datoriilor din valoarea totala a activelor financiare si nefinanciare deținute de gospodarii. Se observa o creștere susținută in perioada post-pandemica datorata acumulării de investiții prin fondurile private de pensii, titluri de stat precum si acțiuni listate. (Sursa: Financial Intelligence )

Licitație In Aer

Evenimentul aviatic de la Farnborough a generat tranzacții la preturi de lista in valoare de 50.8 mld. USD, in prima zi, potrivit organizatorilor. Airbus a efectuat o prezentare a avionului A321XLR, care urmează sa fie lansat in curând. Cu toate aceasta, in ciuda faptului ca nu a prezentat nici un avion comercial, rivalul american Boeing a dominat pe frontul negocierilor. Korean Air a semnat pentru 40 de avioane de la producătorul american, in timp ce Japan Airlines a plasat o comanda ferma pentru 10 avioane 787-9 Dreamliners, cu o opțiune pentru încă 10. (Sursa: CNBC)

Ads

Trump Vs. Dolar

O a doua președinție a lui Donald Trump ar putea stimula dolarul in ciuda comentariilor recente ale candidatului republican conform cărora ar prefera o moneda americana mai slaba. Analiștii de pe Wall Street susțin ca ar fi foarte dificil sa se creeze premisele unui dolar mai slab, deoarece acest lucru ar costa trilioane de dolari in intervenții sau politici menite sa încurajeze ieșiri masive de capital din SUA. Cei de la Morgan Stanley susțin ca politicile propuse de Trump vor duce la un raliu pentru dolar, in timp ce, analiștii de la Barclays recomanda clienților sa folosească slăbiciunea recenta pentru a reintra in poziții long pe dolar. (Sursa: Bloomberg)

Nuclearelectrica Pret curent 47.50 RON (0.32% ) MCap 14.3B P/E 6.22

Nuclearelectrica a majorat plafonul împrumutului acordat către filiala sa RoPower Nuclear, companie de proiect pentru dezvoltarea de reactoare modulare mici (SMR) in Romania. Plafonul a fost majorat pana la 243 mil. USD, depășind 10% din cifra de afaceri neta a ultimei raportări financiare. (Sursa: ZF)

Ads

Simtel Team Pret curent 52.2 RON (0.00% ) MCap 411M P/E 13.8

Simtel Team, liderul pieței locale de energie regenerabila, a anunțat marți semnarea unui contract de 66.5 mil. RON (fără TVA) cu o companie din industria metalurgica. Contractul prevede construirea unei centrale electrice fotovoltaice in județul Călărași, durata contractului fiind de 5 luni. (Sursa: ZF)

SC Bursa de Valori București Pret curent 64.0 RON (0.31% ) MCap 515M P/E 19.2

Bursa de Valori București lansează, începând cu 29 iulie, un nou indice bursier numit Bucharest Exchange Trading Energy, Utilities and Financials (simbol: BET-EF). Indicele va cuprinde cele mai importante sectoare de pe bursa locala: energie, utilități si financiar. Compoziția indicelui cu ponderile exacte va fi anunțată la finalul zilei de 24 iulie 2024. (Sursa: ZF)

BRD - Groupe Societe Generale Pret curent 22.50 RON (1.12% ) MCap 15.6B P/E 9.56

Acțiunile BRD SocGen au înregistrat un avans de aproape 6%, in ultima săptămâna, in condițiile in care indicele de referință BET are un plus de doar 0.5% in ultimele 5 ședințe bursiere. Aceasta dinamica vine cu doar câteva ședințe înaintea raportării rezultatelor financiare pentru al doilea trimestru. BRD este a 4-a banca din piață, după active si a doua cea mai mare de la BVB, din punct de vedere al capitalizării bursiere. De la începutul anului, acțiunile BRD au înregistrat o creștere de 25.3%. (Sursa: ZF)

Ads

Porsche Ag Vz Pret curent 69.06 EUR ( -4.93% ) MCap 36.6B

Porsche a declarat ca se așteaptă ca veniturile anuale sa se situeze intre 39 si 40 mld. EUR in scădere de la intervalul anterior (40-42 mld. EUR). Compania si-a revizuit așteptările privind randamentul operațional al vânzărilor, intr-un interval cuprins intre 14-15%, mai mic fata de prognoza anterioara (15-17%). Declarațiile vin in contextul in care o serie de furnizori au fost afectați de un deficit semnificativ de aprovizionare cu aliaje speciale de aluminiu. Prețul acțiunilor a scăzut cu 4% la deschiderea de la Frankfurt. (Sursa: CNBC)

General Motors Co Pret curent 45.98 USD ( -7.22% ) MCap 64.1B P/E 5.71

General Motors a raportat un profit operațional de 4.4 mld. USD pentru trimestrul 2 si un profit pe acțiune de 3.06 USD. Analiștii de pe Wall Street prognozau un profit cu 0.5 mld. USD mai mic. Pentru perioada următoare, GM se așteaptă sa genereze un profit operațional intre 13 si 15 mld. USD pentru întregul an. Acest interval a surprins analiștii, prețul acțiunii înregistrând o creștere de 4.4% imediat după publicarea rezultatelor. (Sursa: Barron's)

Ads

The Coca-Cola Company Pret curent 65.45 USD (1.05% ) MCap 281B P/E 26.75

Coca-Cola a raportat venituri peste estimările analiștilor de pe Wall Street, dar in scădere fata de rezultatele obținute in aceeași perioada in 2023. Vânzările in America de Nord au scăzut cu 1% in ultimul trimestru, pe măsură ce consumatorii sunt afectați de scăderea puterii de cumpărare, lucru evidențiat si de Pepsi la începutul lunii. Pentru întreg anul, compania se așteaptă la o creștere a veniturilor in intervalul 9-10%, peste prognoza de la începutul acestui an. După publicarea rezultatelor, prețul acțiunii afișa o dinamica de +1% in ședința de pre-market. (Sursa: CNBC)

TESLA INC. Pret curent 249.47 USD ( -0.81% ) MCap 764B P/E 62.69

Prețul acțiunilor Tesla a scăzut cu 3% imediat după publicarea ultimelor rezultate financiare la închiderea ședinței de tranzacționare de ieri. Profitul net a scăzut cu 45% fata de anul trecut pe fondul unei cereri in scădere si a unei competii acerba in zona de mașini electrice. Marja operațională, atent urmărită de analiști a scăzut de la 9.6% in 2023 la doar 6.3% in ultimele 3 luni de zile. (Sursa: WSJ)

Ads

Alphabet Inc. - clasa A Pret curent 182.89 USD (0.67% ) MCap 2.41T

Alphabet a raportat rezultate trimestriale peste așteptările analiștilor cu venituri de aproximativ 85 mld. USD si un profit pe acțiune de 1.89 USD. Veniturile au fost cu 14% mai mari fata de cele înregistrate anul trecut. Divizia de cloud a reușit sa obțină un profit operațional trimestrial de peste 1 mld. USD pentru prima data in istorie. Cu toate acestea, veniturile din reclamele de pe Youtube au fost sub prognozele analiștilor. Imediat după publicarea rezultatelor, prețul acțiunii a înregistrat o dinamica de +2%. (Sursa: CNBC)

Amc Entertainment Holdings, Pret curent 5.04 USD ( -4.55% ) MCap 2.6B

Prețul acțiunilor operatorului de cinematografe AMC a crescut, la începutul acestei săptămâni, cu 10% după ce compania a declarat ca va efectua o serie de tranzacții pentru a prelungi scadenta de aproximativ 2.5 mld. USD din datoria existenta, cel puțin pana in 2029. Compania va emite împrumuturi la termen in valoare de 1.2 mld. USD si obligațiuni convertibile in acțiuni in valoare de aproximativ 414 mil. USD. (Sursa: Seeking Alpha)

Ads

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Ads