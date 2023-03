Activitatea fabricilor din China, la capacitate maxima – TradeVille

Activitatea fabricilor din China, la capacitate maximă – TradeVille

Mai Puține Autorizații Pentru Construirea Clădirilor Rezidențiale

Numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădirile rezidențiale a totalizat 2,079, in luna ianuarie 2023, cu 18.5% mai puțin decât in luna similara a anului trecut. Suprafața utila totala autorizata a fost de 560,129 mp (-7.0% vs. ianuarie 2022). In categoria clădirilor nerezidențiale, numărul autorizațiilor de construire eliberate a crescut cu 2.8%, pana la 397, deși suprafața utila totala autorizata a scăzut cu 7.6% fata de ianuarie 2022. (Sursa: INS)

Rezervele Internaționale, In Ușoara Creștere

Rezervele valutare la BNR au fost de 52 mld. EUR la finalul lunii februarie 2023, peste nivelul lunii precedente cu 1.8 mld. EUR. Astfel, in cursul lunii februarie intrările de valuta au fost de 3.45 mld. EUR, pe baza modificării rezervelor minime in valuta constituite de instituțiile de credit, in timp ce ieșirile au fost de 1.45 mld. EUR, reprezentând plăti de rate si dobânzi in contul datoriei publice. De asemenea, nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103.6 tone, valoarea acestuia fiind de 5.68 mld. EUR, rezervele internaționale ale României fiind de 57.68 mld. EUR. (Surse: ZF;BNR)

Activitatea Fabricilor Din China, La Capacitate Maxima

Activitatea fabricilor din China s-a intensificat, in luna februarie 2023. Indicatorul PMI al sectorului manufacturier a urcat la 52.6, cea mai mare valoare raportata din aprilie 2012 pana in prezent. In urma acestui anunț, bursele din zona Asia-Pacific au înregistrat creșteri cu pana la peste 4%. Moody’s, agenția internaționala de rating de credit, si-a revizuit previziunile privind creșterea economica a Chinei in anii 2023 si 2024, de la 4% la 5%. (Sursa: CNBC)

Rata Șomajului In Germania Neschimbata

Rata șomajului, ajustata sezonier, a rămas neschimbata pentru a șasea luna consecutiva, la valoarea de 5.5%, in linie cu așteptările pieței. In termeni neajustați, piața forței de munca a înregistrat o creștere de cca. 4,000 de șomeri din luna ianuarie pana in luna februarie, iar rata șomajului a rămas neschimbata, la 5.7%. Conform directorului global al departamentului macroeconomic al ING, se estimează o creștere moderata a disponibilizărilor si a angajărilor cu program redus. (Surse: Trading Economics;Yahoo Sport)

Cemacon Cluj-Napoca Preț curent 0.470 RON ( -3.09% ) MCap 439M P/E 6.294

Conducerea Cemacon a anunțat aprobarea de către ASF a documentului de oferta publica de cumpărare, inițiata de către societatea Paval Holding S.R.L. In acest sens, numărul de acțiuni ce fac obiectul ofertei este de 46,728,349, adică 4.996% din capitalul social al Cemacon S.A. Prețul de cumpărare din cadrul ofertei este de 0.48 RON/acțiune, cu 2% peste prețul de închidere din 01.03.2023. Perioada de desfășurare a ofertei publice este 09.03.2022 – 22.03.2023. (Sursa: BVB)

Teraplast Preț curent 0.5820 RON (0.00% ) MCap 1.26B P/E 82.4892

TeraPlast a câștigat o licitație publica de închiriere a spatiilor publicitare pentru Sala Polivalenta din Bistrița. Astfel, Sala Polivalenta se va numi TeraPlast Arena cel puțin pana in anul 2028. Valoarea contractului este de 600,000 RON/an. (Sursa: BVB)

Banca Transilvania Preț curent 19.60 RON ( -0.41% ) MCap 13.8B P/E 5.57

Banca Transilvania a anunțat ca va iniția un nou program de răscumpărare al propriilor acțiuni, in baza hotărârii AGEA din 28.04.2022. Este a patra oara când banca inițiază un program de răscumpărare de acțiuni proprii in baza hotărârii respective. Prețul de răscumpărare este cuprins intre prețul de piața de la BVB, de la momentul achiziției, si un maxim de 40 RON/acțiune. Banca are in vedere răscumpărarea a cel mult 900,000 acțiuni proprii. Acțiunea de răscumpărare se va desfășura intre 1 martie 2023 si 31 mai 2023. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Patria Bank Preț curent 0.0888 RON (1.37% ) MCap 291M P/E 18.1001

Grupul Patria Bank a raportat cel mai mare profit consolidat de după fuziunea dintre Banca Comerciala Carpatica si Nextebank. Astfel, in 2022, profitul net consolidat preliminar a fost de 20.2 mil. RON (+114% vs. 2021). Creșterea semnificativa a profitabilității are la baza, in principal, creșterea veniturilor operaționale nete cu 18.3% vs. 2021, îmbunătățirea eficientei operaționale la nivelul băncii (raport cost/venit: 71.4% vs. 77.3% in 2021), precum si creșterea portofoliului de credite noi acordate. (Sursa: BVB)

Promateris Preț curent 10.80 RON ( -1.82% ) MCap 309M P/E 38.16

Grupul Promateris a raportat rezultate financiare in scădere in 2022, datorita unui context de piața dificil, care a contribuit, printre altele, la creșterea costurilor cu materii prime. Cifra de afaceri a scăzut cu 7.9% fata de anul 2021, pana la 172.4 mil. RON, iar EBITDA s-a redus cu 38%, pana la 18.7 mil. RON. Profitul net a fost de 4.5 mil. RON (-75% vs. 2022). Compania are in vedere finalizarea unor investiții finanțate parțial cu ajutorul unor granturi nerambursabile, care ar putea duce la ecologizarea proceselor de producție si la lansarea de produse de tip bio. (Sursa: BVB)

Holdingrock1 Preț curent 9.45 RON ( -2.98% ) MCap 167M

Roca Industry a realizat, la nivel consolidat, venituri din exploatare in creștere cu 24% vs 2021, in timp ce profitul net a fost de 21.7 mil. RON, rezultând astfel o marja neta de 5.7%. Cel mai semnificativ impact asupra profitului a fost reprezentat atât de creșterea costurilor cu amortizarea, rezultate din achizițiile noilor companii, cat si de majorarea cheltuielilor financiare ca urmare a contractării de noi credite si a trendului in creștere a dobanzilor. La nivelul întregului holding, marja EBITDA a fost de 10.1%, fiind impactata de cheltuielile operationale înregistrate de holding si de vehiculele investiționale ale acestuia. Pentru anul 2023, compania își propune sa facă pasul de pe piața AeRO pe piața principala a BVB. (Surse: raport companie;ZF)

VES SA Preț curent 0.0890 RON (0.00% ) MCap 17.7M P/E -2.5976

Producătorul de sobe si șeminee, VES Sighișoara, a raportat o pierdere din exploatare mai mare cu 17.2% vs 2021. Printre motivele scăderii, se numără diminuarea cifrei de afaceri cu 30%, in ritm mai accelerat decât cheltuielile din exploatare, care au scăzut cu doar 20%. Astfel, menținerea unui nivel ridicat al cheltuielilor de personal, a condus la o pierdere neta mai mare cu 16% fata de anul trecut. (Sursa: raport companie)

Iproeb Bistrița Preț curent 0.640 RON (17.43% ) MCap 80.1M P/E 12.361

Iproeb Bistrița, unul dintre cei mai mari producători de cabluri si conductoare electrice, a raportat un profit net preliminar aferent anului 2022 in creștere cu 467% vs 2021. De asemenea, cifra de afaceri a depășit cu 5% estimările din BVC de la începutul anului, înregistrând totodată o majorare de 22% comparativ cu anul precedent. Rezultatele pozitive s-au datorat dezvoltării activității in toate liniile de business in care activează compania (cabluri, izolatoare si mijloace de automatizare). (Sursa: raport companie)

