Aglomerare de raportări la BVB – TradeVille

Creștere temporara pentru piața auto

În iulie 2025, piața auto din Romania a crescut cu 26.2% la 16,276 de unități, pe fondul discounturilor semnificative oferite de dealeri și importatori după suspendarea programului Rabla. Totuși, în primele șapte luni ale anului, piața rămâne în scădere cu 15.3%. Dealerii au acordat reduceri de 1,000 EUR pentru modele pe benzina si de pana la 5,000 EUR pentru cele electrice, încercând să lichideze stocurile acumulate. (Surse: ZF;ZF)

Comerțul internațional de bunuri în luna iunie

În iunie 2025, exporturile României au însumat 8,218.4 mil. EUR, iar importurile 10,592.0 mil. EUR, rezultând un deficit comercial de 2,373.6 mil. EUR. Față de iunie 2024, exporturile au crescut cu 6.3%, iar importurile cu 0.6%. În primele șase luni din 2025, exporturile au totalizat 47,676.4 mil. EUR, importurile 64,388.7 mil. EUR, iar deficitul comercial a ajuns la 16,712.3 mil. EUR, cu 10.7% mai mare față de aceeași perioadă din 2024. (Surse: INS;INS)

Aglomerare de raportări la BVB

Săptămâna aceasta continua sezonul raportărilor semestriale pentru companiile din indicele BET, cu Aquila si Hidroelectrica programate sa raporteze pe 13 august. Ziua de 14 august va fi cea mai încărcata zi din acest sezon, cu 5 companii din BET care își vor publica rezultatele (Romgaz, Transelectrica, Antibiotice Iași, Digi Communications si Nuclearelectrica). Până acum, au publicat rezultate doar TeraPlast, OMV Petrom si BRD. Din cei 20 de emitenți din BET, doar șase au raportat rezultate mai bune în T1 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. (Surse: ZF;ZF)

Ultima reducere amânata până în decembrie

Banca Centrala Europeana este așteptata sa amâne ultima reducere a dobânzilor din acest ciclu până în decembrie, potrivit unui sondaj Bloomberg. Economiștii estimează menținerea ratei la 1.75% timp de 9-10 luni, înainte ca o creștere a cererii să forțeze o schimbare de direcție. Amânarea deciziei pana in decembrie ar permite BCE să evalueze mai bine efectele perturbării comerțului global cauzate de președintele SUA, Donald Trump. (Surse: Bloomberg;Bloomberg)

China, SUA și achizițiile de boabe de soia

Trump a cerut Chinei să își cvadrupleze achizițiile de soia din SUA, înainte de expirarea unui armistițiu comercial pe 12 august, aceasta fiind o modalitate de a reduce substanțial deficitul comercial al Chinei cu SUA. Declarația a dus la creșterea preturilor la soia pe bursa din Chicago, pe fondul speranțelor de relansare a comerțului bilateral. În prezent, China cumpăra în principal din Brazilia si testează importuri din Argentina, dar ar putea evita complet SUA daca tensiunile comerciale persista. (Surse: Bloomberg;Bloomberg)

2Performant Network Preț curent 1.660 RON ( -1.19% ) MCap 21.6M P/E -5.421

2Performant Network a anunțat încetarea automata, la 6 august 2025, a contractului pentru achiziția activității Profitshare, semnat în mai 2025 cu Conversion Marketing și Dante International. Decizia a fost determinata de apariția unor circumstanțe noi care au modificat semnificativ premisele economice ale tranzacției, nefiind îndeplinite condițiile suspensive prevăzute în contract. Conducerea companiei afirma ca își va concentra in continuare eforturile pe direcțiile de creștere cu cel mai mare potențial. (Sursa: BVB)

Simtel Team Preț curent 57.00 RON ( -0.70% ) MCap 451M P/E 12.10

Simtel a anunțat semnarea unui contract în valoare de 19.09 mil. EUR (fără TVA) cu Verbund Wind Power Romania pentru proiectarea, construcția și punerea în funcțiune a unui parc fotovoltaic de 60.2 MWp în Casimcea, Tulcea. Proiectul, cu o durata de implementare de 15 luni și garanție de 36 de luni, face parte din procesul de hibridizare a parcului eolian CAS South 2. Aceasta inițiativa este considerata unul dintre cele mai importante proiecte hibride de energie regenerabila din Romania, contribuind la creșterea stabilității si predictibilității producției energetice. (Sursa: BVB)

S.n.g.n. Romgaz Preț curent 8.35 RON (1.09% ) MCap 32.1B P/E 11.00

Romgaz a anunțat ieri ca a depus 310 mil. RON in doua depozite la BCR si Exim Banca Românească, unul cu maturitate in august 2025 si altul in ianuarie 2026. Compania a depășit pragul de 10% din cifra de afaceri neta pe 2024 prin aceste depozite. (Sursa: BVB)

Meta Estate Trust Preț curent 0.760 RON (1.33% ) MCap 98.5M

Meta Estate Trust a anunțat lansarea unei analize privind riscurile investițiilor imobiliare din Romania, realizata pe baza experienței din peste 42 de proiecte derulate in ultimii patru ani, dintre care 20 finalizate cu exituri profitabile si un profit net cumulat de peste 6 mil. EUR. Documentul abordează riscuri precum nefinalizarea proiectelor, lipsa de transparenta a dezvoltatorilor, calitatea managementului, riscuri juridice si vulnerabilitatea pieței locale in contextul unei rate negative de economisire (-6.8%), si include recomandări pentru evaluarea acestora. (Sursa: BVB)

Mercedes Benz Group Preț curent 261.20 RON (2.31% ) MCap 279B

CEO-ul Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, a criticat planul Uniunii Europene de a interzice vânzarea vehiculelor cu emisii de CO2 începând din 2035, avertizând intr-un interviu ca măsura ar putea duce la „prabusirea” pieței auto europene. El a susținut că, în locul unei interdicții stricte, ar fi necesare stimulente fiscale si reducerea preturilor la energia pentru stațiile de încărcare, astfel încât consumatorii sa fie încurajați sa treacă la mașini electrice. Kaellenius, care conduce si asociația europeana a producătorilor auto (ACEA), a subliniat ca decarbonizarea trebuie realizata într-un mod „neutru din punct de vedere tehnologic” si cu atenție la impactul economic. (Sursa: Reuters)

Nvidia Preț curent 182.15 USD ( -0.30% ) MCap 4.46T

Nvidia si AMD vor plăti 15% din veniturile obținute din vânzările de cipuri in China către guvernul SUA, in vederea obținerii unor licențe de export pentru a vinde in China cipurile Nvidia H20 si AMD MI308. Cele doua companii au convenit sa cedeze guvernului american o parte din veniturile generate in contextul amenințării impunerii unor tarife de 100% asupra importurilor cipurilor si semiconductorilor. (Sursa: CNBC)

Novartis Ag Preț curent 118.48 USD (1.40% ) MCap 258B

Novartis a raportat rezultate pozitive în studiile de faza avansata pentru ianalumab, un medicament experimental destinat tratării bolii Sjögren, care i-ar putea asigura poziția de lider pe piața medicamentelor acestei afecțiuni. Acțiunile au urcat cu pana la 2.2% după anunț, iar medicamentul, care are statut „fast-track” la FDA si este testat si pentru alte boli autoimune, ar putea deveni indispensabil pana in 2031. (Sursa: CNBC)

Paramount Global Preț curent 11.12 USD (0.72% ) MCap 7.21B

Paramount a cumpărat drepturile pentru UFC in SUA pe 7 ani, începând din 2026, valoarea totala a tranzacției ridicându-se la 7.7 mld. USD. Toate cele 43 de evenimente UFC vor fi transmise exclusiv pe Paramount+, fără costuri suplimentare, eliminând pay-per-view-ul. Acordul vine după fuziunea cu Skydance și marchează prima mare mișcare a companiei. Paramount vrea sa cumpere si drepturile internaționale UFC. (Sursa: CNBC)

Amc Entertainment Holdings Preț curent 3.02 USD (3.07% ) MCap 1.55B

Acțiunile AMC au crescut cu 8% după ce compania a raportat pierderi mult reduse, de doar 4.7 mil. USD în trimestrul al doilea, față de 32.8 mil. USD anul trecut. Prezenta la cinematografe a urcat cu 26%, iar veniturile au depășit așteptările. CEO-ul Adam Aron a spus ca industria filmelor se redresează, iar AMC si-a amânat datoriile importante până în 2029. (Sursa: CNBC)

Oklo Inc. Preț curent 71.63 USD ( -4.90% ) MCap 1.72B

Oklo Inc a raportat pentru T2 o pierdere de 0.18 USD/acțiune, mai mica față de 0.27 USD/acțiune în aceeași perioada a anului trecut, dar peste așteptările analiștilor de -0.12 USD/acțiune, pe fondul creșterii cheltuielilor operaționale la 28 mil. USD, de la 17.8 mil. USD in 2024. Rezultatul negativ a fost influențat de costuri legate de atragerea de capital și de o cheltuiala non-cash de 11.4 mil. USD aferenta compensațiilor in acțiuni. Acțiunile companiei au crescut cu 34.5% în acest trimestru și cu 254.8% de la începutul anului. (Sursa: investing.com)

