Agricover deschide balul IPO-urilor de la BVB - TradeVille

Agricover Deschide Balul IPO-Urilor De La BVB

Oferta publica inițială de vânzare de acțiuni emise de Agricover Holding S.A. va debuta astăzi la BVB. Obiectul ofertei consta in maximum 833,333,333 acțiuni, din care 277,777,778 sunt acțiuni nou emise, iar restul de 555,555,555 sunt acțiuni existente oferite spre vânzare de cei doi acționari. Prețul de subscriere pentru transa investitorilor de retail este de 0.5 RON/acțiune, iar volumul minim al unei subscrieri este de 1,000 de acțiuni. Oferta se va desfășura in perioada 04.05.2023-16.05.2023 (inclusiv). In 2022, compania a obținut un profit aferent perioadei de raportare in valoare de 90.2 mil. RON (+12.5% vs. 2021), venituri din vânzări in valoare de 2.55 mld. RON (+50% vs. 2021) si venituri din dobânzi in suma de 306 mil. RON (+85% vs. 2021). (Sursa: site Agricover)

Șomajul – In Scădere Fata De Luna Precedenta

Conform datelor INS, rata șomajului ajustata sezonier a fost de 5.4% in martie 2023, in scădere cu 0.1% fata de luna precedenta, rata șomajului in rândul bărbaților depășind-o pe cea înregistrata in rândul femeilor. Rata șomajului in rândul tinerilor se menține la un nivel ridicat (22.2%), iar pentru persoanele adulte, ce reprezintă 76.7% din numărul total al șomerilor, rata șomajului a fost estimata la 4.4%. (Sursa: INS)

Producem Tot Mai Scump

Preturile producției industriale au crescut cu 13.6% in martie 2023 vs martie 2022, pe fondul majorării tarifelor, atât pe piața interna (+17.4%) cat si pe piața externa (+4.7%). Cele mai mari creșteri au fost înregistrate in industria energetica (+20% vs martie 2022), urmata de cea a bunurilor de uz curent (+16.6% vs martie 2022). In ceea ce privește evoluția pe secțiuni, primul loc este ocupat de producția si furnizarea de energie electrica, termica, gaze si apa calda, pentru care preturile s-au majorat cu 36% fata de aceeași perioada a anului trecut, urmata de industria alimentara, cu un avans de 18.6% de la an la an si fabricarea băuturilor, care a marcat o creștere de 18.7%. (Sursa: INS)

Fed Majorează Dobânda Cheie Cu 25 Puncte De Baza

Rezerva Federala Americana (Fed) a majorat ratele de dobânda cu 25 puncte de baza pana in intervalul 5%-5.25%. Decizia a fost conforma cu așteptările pieței. Fed a semnalat o potențiala sistare a ciclului de creșteri a ratei de dobânda. Concret, acest semnal a fost transmis atunci când membrii FOMC au omis din declarația de după ședința de politica monetara o remarca privind oportunitatea unor masuri suplimentare pentru a scădea inflația la targetul de 2%. Cu toate ca majorarea ratei de dobânda a fost de 500 puncte de baza, in ultimele 14 luni, piața muncii este chiar mai robusta decât in luna martie 2022. Per ansamblu, însă, economia SUA da semne de slăbiciune, creșterea anualizata a economiei americane fiind de doar 1.1%, in T1 2023. (Sursa: CNBC)

OMV Petrom Preț curent 0.4890 RON ( -0.89% ) MCap 30.4B P/E 2.9583

In cursul zilei de ieri, Camera Deputaților a adoptat noua forma a taxei de solidaritate, după ce, in ziua anterioara, anumite amendamente au fost trecute prin Senat. Astfel, noile prevederi elimina procentul de 60% aplicat diferenței dintre profitul de anul trecut si cel obținut in perioada 2018-2021 si introduce o taxa aplicata la cantitatea de țiței rafinat, care se ridica la 350 RON/t. OMV Petrom ar urma sa plătească o taxa de 1.47 mld. RON pentru o cantitate de petrol rafinata de cca. 4.2 mil. tone. (Sursa: Economica.net)

Fondul Proprietatea Preț curent 2.085 RON (0.24% ) MCap 12.9B P/E 4.681

Compania de stat, Hidroelectrica, in cadrul căreia Fondul Proprietatea deține 20% din capitalul social, va distribui 90% din profitul net obținut in 2022 sub forma de dividende. In acest sens, 3.9 mld. RON vor merge către cei doi acționari, statul roman si Fondul Proprietatea, urmând ca cea din urma sa primească aproximativ 781 mil. RON. Pe lângă aceasta măsura, compania va distribui, suplimentar, 435 mil. RON din rezultatul reportat. (Sursa: ZF)

Holdingrock1 Preț curent 8.98 RON (2.05% ) MCap 158M P/E -33.32

Bico Industries (Bico), o societate controlata in proporție de 70% de Roca Industry, a semnat contractul de vanzare-cumparare pentru achiziția in integralitate a Iranga Technologijos, o societate lituaniana producătoare de materiale textile tehnice. Valoarea tranzacției se ridica la 3.2 mil. EUR, fiind formata din suma de 1.6 mil. EUR, plătita pentru achiziția parților sociale. Cealaltă jumătate a sumei totale este alocata pentru achiziția unei linii de producție. In august 2022, Roca Industry anunța piața despre stadiul avansat al negocierilor pentru preluarea Iranga. (Sursa: BVB)

Comalim Arad Preț curent 25.0 RON (8.70% ) MCap 31.5M

In data de 3 mai, Comalim a semnat un contract de vanzare-cumparare privind un imobil amplasat in Oradea, aprobat spre vânzare prin hotărârea AGEA nr.5/19.02.2015. Prețul tranzacției a fost de 200,000 EUR. Recent, acționarii Comalim au hotărât, la AGOA din 26 aprilie 2023, repartizarea unui dividend de 9.68 RON/acțiune, cu un randament de 38.72% raportat la prețul de închidere de ieri. Dividendul va fi plătit in data de 5 iulie 2023, având data de înregistrare 22 iunie 2023 (data ex-dividend: 21 iunie 2023). (Sursa: BVB)

Ford Motor Company Preț curent 11.79 USD ( -0.08% ) MCap 47.2B P/E -23.87

Producătorul auto american, Ford, a raportat un profit net de 1.8 mld. USD in primul trimestru din 2023, după pierderea înregistrata in anul precedent. Conform raportului companiei, redresarea puternica a producției de camionete din seria F si cererea consumatorilor pentru modelele de tip Premium au contribuit la rezultatele pozitive înregistrate. Veniturile totale au crescut cu 20% in T1 2023 fata de aceeași perioada a anului precedent. Pe de alta parte, compania a raportat o pierdere pe segmentul de autovehicule electrice (EV), in valoare de 722 mil. USD, directorii precizând ca pierderile vor continua pana când segmentul va atinge un volum al producției pentru care sa fie posibile economii de scara. In urma publicării rezultatelor, acțiunile companiei s-au contractat cu 1%. (Sursa: WSJ)

Bnp Paribas Preț curent 56.29 EUR ( -1.18% ) MCap 69.3B

Vânzările băncii BNP Paribas, din primul trimestru al anului 2023, au depășit așteptările pieței, pe fondul performantei peste cea a competitorilor in activitatea de tranzacționare, beneficiind totodată si de creșterea dobanzilor de pe piața. Astfel, vânzările au crescut cu 1.4% vs T1 2022, pana la 12.03 mld. EUR, fiind susținute atât de activitatea de Investment banking cat si de cea comerciala. Profitul net al băncii, in T1 2023, aproape s-a dublat fata de aceeași perioada a anului precedent, in linie cu așteptările analiștilor, datorita câștigurilor obținute din vânzarea diviziei de retail din SUA. Acest lucru a permis băncii sa își consolideze rezervele de capital si lichidități, intr-un moment in care sectorul bancar este afectat de turbulente. Veniturile înregistrate de companie au depășit previziunile companiei cu peste 2%, in condițiile creșterii veniturilor din dobânzi pe piața franceza de retail. (Sursa: Reuters)

Stellantis Nv Preț curent 14.410 EUR ( -2.28% ) MCap 46.3B

Stellantis, al treilea mare producător auto din lume după vânzări, a raportat, pe data de 3 mai, ca vânzările sale au crescut cu 14% in primul trimestru, susținute de o îmbunătățire a ofertei de semiconductori si de majorările de preț aplicate. In primul trimestru, veniturile nete ale companiei au crescut la 47.2 mld. EUR, depășind așteptările analiștilor, care se așteptau la 45.5 mld. EUR, in timp ce livrările consolidate au crescut cu 7%, la aproximativ 1.48 milioane de unități. (Sursa: Reuters)

Eli Lilly and Company Preț curent 431.19 USD (6.68% ) MCap 388B P/E 68.29

Conform primelor studii clinice, tratamentul Donanemab, dezvoltat de compania Eli Lilly, a încetinit, in mod semnificativ, progresia bolii Alzheimer. In acest sens, pacienții care au primit perfuzii lunare de anticorpi, timp de 18 luni, au înregistrat un declin cu 35% mai lent al memoriei, gândirii si capacitații de a-si desfășura activitățile zilnice, comparativ cu persoanele care nu au primit acest tratament. (Sursa: CNBC)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).