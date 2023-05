Agricover - peste 10% din tranșa de retail subscrisă – TradeVille

Romanii Au Bani De Cheltuiala

In luna martie 2023, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 17.9% ca serie bruta fata de februarie 2023. Comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, volumul cifrei de afaceri s-a majorat cu 7.3% ca serie bruta si cu 6.7% ca serie ajustata sezonier. Comparativ cu luna precedenta, majorările s-au datorat creșterilor înregistrate la vanzarile de produse nealimentare (+19.8%), cat si la comerțul cu amănuntul al carburanților in magazine specializate (+16.8%), in timp ce, fata de martie 2023, avansul s-a datorat vânzărilor de produse alimentare (+9.5%) si nealimentare (+6.3%). (Sursa: INS)

In perioada aprilie 2022 – martie 2023, volumul medicamentelor eliberate către pacienții din Romania a fost de 712.6 mil. cutii, in creștere cu 5% fata de consumul din aceeași perioada a anului anterior, conform studiului realizat de Cegedim Customer Information. In total, valoarea medicamentelor eliberate in aceasta perioada, către pacienții din Romania, a însumat 26.8 mld. RON – cu 20.3% mai mult fata de perioada de referința. In T1 2023, volumul total al medicamentelor eliberate s-a ridicat la 185.5 mil. cutii, in valoare de totalizând cca. 7 mld. RON. (Sursa: Forbes.ro)

Numărul salariaților din sectorul non-agricol din SUA a crescut cu 253,000 in luna aprilie depășind cu mult așteptările pieței care se învârteau in jurul cifrei de 180,000. Rata șomajului a fost de 3.4%, valoare similara cu cea înregistrata in 1969. Turbulentele din sectorul bancar si încetinirea economiei nu au perturbat piața forței de munca, iar acest lucru poate crea noi discuții cu privire la politica monetara in perioada următoare. Câștigurile medii orare au înregistrat o creștere de 4.4% fata de anul trecut, din nou peste așteptările analiștilor. (Sursa: CNBC)

Potrivit BCE, companiile din zona Euro au scăzut ritmul de majorare al preturilor, odată cu stabilizarea costurilor si temperarea cererii. Conform sondajului BCE, ritmul de creștere al preturilor a fost unul moderat, in linie cu așteptările de la începutul anului. Pe de alta parte, costurile cu forța de munca au fost in creștere, urmând ca salariile sa se majoreze cu 5% in acest an, determinând furnizorii de servicii, care sunt sensibili la modificările costurilor cu forța de munca, sa anticipeze creșteri puternice ale preturilor in următoarea perioada. Spre deosebire de acestea, companiile care vând bunuri de consum, in principal cele neesențiale, au dificultăți in a majora preturile. (Sursa: Reuters)

In primele doua zile ale ofertei publice inițiale Agricover, investitorii de retail au subscris peste 10% din transa destinata acestora. Prețul de subscriere maxim este de 0.5 RON/acțiune, iar investitorii pot subscrie pana pe data de 16 mai. (Sursa: TradeVille)

Bittnet Systems, informează piata cu privire la decizia CA referitoare la derularea unui IPO pentru vânzarea de obligațiuni corporative, negarantate. Conform companiei, vor fi oferite spre subscriere un număr de 50,000 obligațiuni, cu valoare nominala unitara de 100 RON si valoare nominala totala de 5 mil. RON. Dobânda anuala, de 10%, aferenta obligațiunii, este fixa, plătibila trimestrial, iar scadenta este de 4 ani. Perioada de derulare a ofertei este de 15 zile, investitorii având posibilitatea sa plaseze ordinele de subscriere in intervalul de preț 96-104 RON/obligațiune. (Sursa: comunicat societate)

Banca Transilvania a raportat, pentru primele 3 luni ale anului 2023, venituri operaționale in suma de 1.7 mld. RON (+34.3% vs T1 2022), in timp ce profitul net a fost de 837.7 mil. RON – de peste 2 ori mai mare fata de aceeași perioada a anului trecut. CEO-ul bancii, Оmer Tetik, a menționat ca anul 2023 a început bine, in condițiile in care banca a înregistrat o eficienta operaționala de 46.5%, in timp ce depozitele clienților au atins un nivel de 126.8 mld. RON. Venitul net din dobânzi a crescut cu 27% fata de T1 2022, iar venitul net din taxe si comisioane a crescut cu 15%, pe fondul creșterii activității bancii. In primul trimestru economiile clienților au crescut cu 5%, creditele noi – cu 5.3%, iar numărul tranzacțiilor cu cardul – cu 22%. In alte știri, BT a anunțat adoptarea, de către Consiliul de Administrație, a unui plan de răscumpărare de acțiuni, care se va desfășura in perioada 8 mai – 31 august 2023, pentru un număr de maxim 1 mil. acțiuni, la un preț minim egal cu prețul de piata de la BVB din momentul efectuării achiziției si un preț maxim de 30 RON. (Surse: raport societate;comunicat societate)

SIF Muntenia a anunțat convocarea AGEA pentru data de 21 iunie 2023, in cadrul căreia, printre cele mai importante puncte, se numără propunerea de reducere a capitalului social subscris al societății de la 78.5 mil. RON, la 76.1 mil. RON, prin anularea unui număr de 23.5 mil. acțiuni proprii dobândite in urma derulării unei ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii. De asemenea, pe ordinea de zi exista si propunerea de a modifica numele societății din Societatea de Investiții Financiare Muntenia SA in Bedrock Investment Group SA, dar si aprobarea unui nou plan de răscumpărări de acțiuni. Durata programului de răscumpărări propusa este de maxim 18 luni de la publicarea hotărârilor in Monitorul Oficial al României, pentru un număr de maxim 18 mil. acțiuni si un preț maxim per acțiune de 2.5183 RON. (Sursa: convocator societate)

STK Properties a anunțat semnarea unui contract in valoare de 405,000 EUR (plus TVA) cu proiectantul Formatektura SRL, in vederea unui proiect de construire a ansamblului Green Square, situat in Cluj Napoca, in centrul cartierului Buna Ziua. (Sursa: comunicat societate)

Adiss a informat piața cu privire la încheierea unui contract de furnizare echipament, in valoare totala de 137,750 EUR si cu un termen de execuție de 90 zile. Contractul presupune vanzarea-cumpararea, montarea si punerea in funcțiune a stației de epurare ADIPUR BM 1300 ELS – STRUGARI Bc. (Sursa: comunicat societate)

Grup Șerban Holding a informat piața cu privire la opinia cu rezerva emisa de auditor in cadrul raportului de audit aferent situațiilor financiare consolidate din 2022. Astfel, opiniile cu rezerve s-au emis in privința fondului comercial, producția in curs si stocuri, amortizarea mijloacelor fixe evaluate si imobilizările in curs. Societatea a precizat ca va tine cont de opinia auditorului si va corecta aspectele menționate in opinie. (Sursa: comunicat societate)

Adidas a raportat rezultate trimestriale peste așteptări, menționând ca piata chineza își revine, ceea ce a dat un impuls de 8% acțiunilor companiei, chiar daca directorul executiv a avertizat ca grupul se confrunta in continuare cu rezultate dezamăgitoare. Gigantul de îmbrăcăminte sportiva prognozează pierderi in acest an, după ce a pus capăt parteneriatului Yeezy cu rapperul Kanye West, care si-a schimbat numele in Ye in 2021. Pierderea liniei Yeezy, foarte profitabila, a afectat vanzarile din trimestru cu aproximativ 400 mil. EUR. Profitul operational trimestrial a fost de 60 mil. EUR – cu 45 mil. EUR mai mult fata de prognozele din piata, in timp ce vanzarile au fost de 5.3 mld. EUR, aproape la acelasi nivel cu cele din T1 2022. (Sursa: Reuters)

International Airlines Group (AIG), proprietarul liniilor aeriene British Airways si Iberia, cat si Air France-KLM au raportat un număr foarte bun de rezervări pentru vara aceasta, calatorii continuând sa-si facă planuri de vacanta in ciuda creșterii costului vieții. Cu toate acestea, conducerea IAG a avertizat ca lipsa de personal si grevele ar putea perturba, in continuare, activitatea aeroporturilor importante. Air France-KLM a raportat vânzări de 6.3 mld. EUR, in creștere cu 42% fata de anul trecut, dar prețul acțiunilor sale a scăzut cu 5% in prima parte a ședinței bursiere din 5 mai 2023, pe fondul unei pierderi operaționale de 306 mil. EUR, care a depășit așteptările pieței, de 294 mil. EUR. Compania aeriana a prognozat, pentru 2023, o capacitate de 95% din nivelurile anterioare pandemiei. (Sursa: Reuters)

Tesla a majorat vineri preturile modelelor S si X in China, cu cate 19,000 de yuani chinezi (2,749 USD). Modificarea s-a aplicat pentru majoritatea variantelor celor doua modele. Modelul S este acum listat la prețul de 808,900 yuani, in timp ce modelul X costa acum 898,900 yuani. La începutul săptămânii, compania a majorat preturile si pentru modelele 3 si Y in Canada, China, Japonia si SUA. Creșterile de preturi din cel de-al doilea trimestru apar după ce, in primul trimestru, Tesla a înregistrat cea mai mica marja bruta din ultimii doi ani. Ca rezultat al majorărilor de preț anunțate, prețul acțiunilor Tesla a urcat vineri cu 0.88% in sesiunea dinaintea deschiderii ședinței de tranzacționare. (Sursa: Seeking Alpha)

Producătorul de filme, Warner Bros., a raportat un venit operational trimestrial in valoare de 10.7 mld. USD, cu 70 mil. USD sub suma anticipata de analiști, însă cu 240% peste valoarea înregistrata in aceeași perioada a anului anterior. Cu toate acestea, compania a înregistrat o pierdere/acțiune GAAP in valoare de 0.44 USD, cu 0.23 USD sub ținta setata de analiști. La sfârșitul primului trimestru, compania deținea cash in valoare de 2.6 mld. USD. (Sursa: SeekingAlpha)

Raiffeisen Bank a raportat rezultatele financiare aferente primului trimestru din 2023, încheiat la 31 martie. Compania a înregistrat un profit in creștere cu 49% VS T1 2022, si cu 24% peste așteptările analiștilor. Volumul expunerilor nete a scăzut in termeni organici cu 66 mil. EUR, in principal datorita cursului valutar favorabil si a vânzărilor si deprecierilor, in valoare de 166 mil. EUR. De asemenea, compania a precizat ca a redus creditarea si transferul de plăti in Rusia, după ce BCE a făcut presiuni asupra bancii de a-si închide afacerile din Rusia. (Sursa: Reuters)

