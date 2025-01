Al treilea indicator confirma strategia FED – TradeVille

Producția de energie la 11 luni

România a produs mai putina energie (-4.7%) în primele 11 luni ale anului 2024, fiind nevoită să importe (+4.7%) pentru a acoperi cererea. Cel mai puternic a scăzut energia produsa de hidrocentrale (-21.8%), urmată de energia produsa de eoliene (-19%) și de centralele nucleare (-2.8%). Între timp, producția de energie solară a urcat cu peste 1,200 mil. kWh. Conform INS, resursele de energie primara au coborât în total cu 0.4%, comparativ cu aceeași perioadă din 2023, iar resursele de energie electrica s-au redus cu 0.2%. (Sursa: INS)

Câștigul salarial mediu brut în luna noiembrie

În luna noiembrie 2024, câștigul salarial mediu brut a ajuns la 8,825 RON, înregistrând o creștere de 2.5% fata de luna precedenta. In termeni de valoare neta, câștigul salarial mediu a urcat cu 2.3%, ajungând la 5,388 RON, comparativ cu luna octombrie si cu 13.1% mai mult decât în noiembrie 2023. Cel mai mare salariu mediu net a fost înregistrat în sectorul tehnologic (12,423 RON), în timp ce cel mai mic salariu a fost în domeniul fabricării articolelor de îmbrăcăminte (3,058 RON). (Sursa: INS)

Al treilea indicator confirma strategia FED

Vânzările retail din SUA au crescut solid în decembrie, indicând o cerere puternica în economie și susținând abordarea prudenta a Rezervei Federale privind reducerea dobânzilor în acest an. Creșterea a fost de 0.4% fata de 0.8% in noiembrie. Inflația a încetinit, dar preturile consumatorilor au crescut cel mai mult din ultimele nouă luni. FED a prognozat doar două reduceri de dobânda în 2025, iar PIB-ul trimestrial este estimat sa crească cu 2.7%. (Sursa: Reuters)

Nu rupe ciclul deflaționist

China înregistrează cea mai lunga perioada de scăderi ale preturilor, după ce nu a reușit sa rupă ciclul deflaționist. Marile bănci de pe Wall Street prevăd ca aceasta schimbare va continua și în 2025. Economistul sef al HSBC Holdings considera necesare stimulentele in sfera fiscala pentru o reechilibrare a situației Chinei. (Sursa: CNBC)

Simtel Team Preț curent 40.0 RON (1.27% ) MCap 316M P/E 17.7

Simtel, lider național în domeniul energiei regenerabile, deschide o noua filiala internaționala în Essen, Germania, din dorința de a fi mai aproape de clienți și de a putea opera eficient centralele fotovoltaice din regiune. Pe termen mediu, compania vizează introducerea unor noi linii de business in activitatea filialei, inclusiv proiecte EPC pentru sisteme fotovoltaice si soluții de stocare a energiei, precum și comercializarea roboților autonomi produși de Agora Robotics, companie parte a grupului. (Sursa: ZF)

Visual Fan - Allview Preț curent 14.2 RON (0.00% ) MCap 94.6M P/E 18.2

Visual Fan, prin divizia Green by Allview, a finalizat un proiect fotovoltaic de peste 842 kWp pentru Ocean Fish, companie din industria alimentara, care va deveni prosumator și va produce energie regenerabila, reducandu-si amprenta de carbon. Allview Solar Energy furnizează soluții integrate și adaptate pentru realizarea oricărui tip de centrala fotovoltaica. (Sursa: BVB)

Unitedhealth Group Inc Preț curent 518.66 USD ( -4.56% ) MCap 475B

UnitedHealth a raportat un câștig ajustat pe acțiune de 6.8 USD in T4, depășind așteptările de 6.7 USD, însă veniturile au fost sub așteptări, ajungând la 100.81 mld. USD față de prognoza de 101.76 mld. USD. Cu toate acestea, compania s-a confruntat cu provocări persistente legate de costurile medicale ridicate, ceea ce a dus la o scădere de 4% a acțiunilor. Rata costurilor medicale a crescut la 87.6%, depășind estimările, din cauza costurilor mai mari pentru planurile Medicare si Medicaid. Aceasta situație vine după decesul recent al CEO-ului diviziei de asigurări, Brian Thompson, care a declanșat dezbateri despre respingerea cererilor de asigurare si primele ridicate. UnitedHealth si-a menținut perspectiva de profit pentru 2025, dar investitorii rămân îngrijorați de tendințele costurilor și de perspectivele moderate de performanta ale companiei. (Sursa: Reuters)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Preț curent 216.96 USD (4.91% ) MCap 1.12T

TSMC a raportat venituri record pentru trimestrul al patrulea de 868.46 mld. TWD (26.36 mld. USD), depășind estimările de 850.08 mld. TWD. Profitul net a fost de 374.68 mld. TWD, peste estimările de 366.61 mld. TWD. Veniturile au crescut cu 38.8% fata de anul anterior, iar profitul a înregistrat o creștere de 57%, susținute de cererea puternica pentru cipuri avansate utilizate în aplicații AI si 5G. Compania a înregistrat un record anual de venituri de 2.9 trilioane TWD in 2024, consolidandu-si poziția de cel mai mare producător de cipuri pe baza de contract din lume. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Preț curent 230.230 USD ( -3.21% ) MCap 3.58T

In 2024, Apple a pierdut poziția de lider pe piața smartphone-urilor din China, fiind depășita de Vivo si Huawei, după o scădere de 17% a livrărilor anuale, inclusiv un declin de 25% in ultimul trimestru. Vivo a înregistrat o cota de piața de 17%, Huawei 16%, iar Apple 15%, fiind cea mai slaba performanta anuala a Apple in China. Apple a fost afectata de competiția intensa din partea Huawei si a altor producători locali. (Sursa: Reuters)

Bank of America Corporation Preț curent 46.72 USD ( -0.81% ) MCap 374B

Bank of America a raportat rezultate ce au depășit așteptările atât în privința veniturilor, cat și a profitului, susținute de performante mai bune decât cele estimate pentru investment banking și venituri din dobânzi. Profitul din cel de-al patrulea trimestru a crescut cu 47% comparativ cu perioada anterioara, ajungând la 6.67 mld. USD, generând un EPS de 0.82 USD pe acțiune. (Sursa: CNBC)

Morgan Stanley Preț curent 135.32 USD (3.65% ) MCap 222B

Morgan Stanley a depășit estimările in T4, cu un profit de 2.22 USD/acțiune (vs. 1.70 USD estimat) si venituri de 16.22 mld. USD (vs. 15.03 mld. USD estimat). Profitul s-a dublat la 3.71 mld. USD, iar veniturile au crescut cu 26%. Tranzacționarea pe acțiuni a generat o creștere de 51%, iar instrumentele cu venit fix au avansat cu 35%. Wealth management a urcat cu 13%, acțiunile crescând cu 2% în premarket. (Sursa: CNBC)

Advanced Micro Devices Preț curent 119.18 USD ( -0.65% ) MCap 190B

Wolfe Research a retrogradat AMD din cauza creșterii lente a veniturilor din GPU pentru centrele de date, estimând 7 mld. USD pentru 2025, mult sub așteptările pieței de 10 mld. USD. Analystul Chris Caso prognozează creștere modestă trimestrială în 2025, cu venituri din GPU pentru centrele de date de 1.75 mld. USD in T1 si creștere plată ulterior. În ciuda incertitudinilor, lansarea acceleratorului MI350 AI anul acesta este considerata un catalizator semnificativ, fiind un upgrade major fata de MI325. (Sursa: SeekingAlpha)

