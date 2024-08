Bursa americană, revenire ușoară dar insuficientă. Cât de probabilă este o recesiune în Statele Unite în următorul an

În următorul an, o recesiune în SUA este un "risk", nu un "scenariu probabil", spun bancherii FOTO Pexels

Piața americană dă semne de calm marți, 6 august, după un început de săptămână marcat de agitație și scăderi. Pe plan global, marii investitori au fost speriați de o creștere a dobânzilor în Japonia, ceea ce a dus la vânzări rapide, dar în Statele Unite ale Americii investitorii nu se simt încă încrezători în bunul mers al celei mai mari economii a lumii.

Deși reacția în lanț cauzată de întărirea yenului în raport cu dolarul și de picajele anterioare de pe bursă pare să se fi diminuat, analiștii se așteaptă la fluctuații mari pe piață până la clarificarea situației privind o posibilă recesiune în Statele Unite, scrie New York Times.

La momentul redactării acestei știri, la ora 10.45 în New York, indicele S&P 500 a deschis în creștere cu 1,5%, rămânând totuși cu mai mult de 5,5% sub vârful recent de pe 16 iulie. La fel, indicele Nasdaq, care conține mai multe companii axate pe tehnologie, înregistrează un plus de 1,58% față de închiderea de luni. Acesta a redus din decalaj, dar rămâne în teritoriul de corecție tehnică, fiind cu 10,5% mai jos decât în data de 10 iulie.

"S-ar putea transforma această situație într-o piață în scădere? Acest lucru, în viziunea noastră, rămâne puțin probabil”, arată un raport al analiștilor Goldman Sachs Group Inc, în care se folosește termenul „bear market” pentru a descrie o piață de capital în care un indice important scade cu 20% față de un vârf recent. Economiștii din cadrul băncii de investiții văd o recesiune în SUA în următorul an ca pe „un risc mai degrabă decât un rezultat probabil", subliniind că există rezerve notabile de lichidități ale fondurilor din piața valutară la care investitorii pot apela pentru a cumpăra acțiuni la prețuri mai mici.

Mișcările mari de pe burse din ultimul timp își au sursa principală în specularea dobânzilor mici din Japonia pentru a face investiții în dolari americani; schema lucrativă de a face profit în dolari și a rambursa în yeni a fost întreruptă de o creștere neașteptată a ratei dobânzii de referință în Japonia, ducând la o cursă de rambursare, care a împins yenul cu 11% mai sus față de dolar, după ce moneda Japoniei se situase recent la cel mai mic nivel din ultimii 38 de ani.

