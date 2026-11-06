Haos pe bursele americane și asiatice, pe fondul vânzărilor masive de acțiuni din sectorul tehnologic

Piețele financiare globale sunt zguduite de o vânzare masivă a acțiunilor din sectorul tehnologic, pe fondul temerilor privind viitoarele restricții asupra inteligenței artificiale și al îndoielilor investitorilor privind rentabilitatea investițiilor în acest domeniu. Bursele din SUA și Asia au înregistrat pierderi puternice, iar turbulențele se extind și pe piețele europene.

Bursa americană a înregistrat joi cea mai amplă cădere de o zi de la epoca COVID încoace, pe fondul unei vânzări masive a acțiunilor legate de AI. Piețele asiatice se corectează și ele puternic, vineri dimineața, iar valul pare a atinge și Europa, arată Biziday.ro.

Marile companii tehnologice americane, exprimate în indicele Nasdaq 100, au pierdut însumat 2.300 de miliarde de dolari din valoare (-6,4% într-o singură zi), pe fondul așteptărilor că democrații, care vor domina Congresul din ianuarie, vor lua măsuri semnificative de limitare a expansiunii inteligenței artificiale. Nvidia și SpaceX au căzut aproape 10% într-o singură zi, după ce Tesla, Google și Apple suferiseră corecții cu o zi înainte.

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Căderea este influențată de momentul în care companiile tehnologice trec testul privind “potențialul transformator al inteligenței artificiale față de randamentul investițiilor pe care l-a atras până acum” și, mai puțin decât alegerile din SUA, arată Bloomberg.

Căderea s-a extins și pe bursele din Asia

Vineri dimineața, vânzarea masivă de acțiuni a căpătat o dimensiune globală, piața japoneză suferind cea mai amplă corecție din ultimul an (-6%), iar cea din Coreea de Sud a pierdut aproape -9%.

“Este greu de judecat în acest moment dacă acesta este sfârșitul creșterii AI – cheia este dacă declinul se limitează la înrăutățirea sentimentului investitorilor sau duce de fapt la o deteriorare a câștigurilor corporative”, a declarat pentru Bloomberg Kazuki Sawamura, strateg la Shinkin Asset Management din Tokyo.

Concomitent, randamentul obligațiunilor chineze pe 10 ani a scăzut la un minim record intraday, pentru că investitorii le-au văzut ca active de refugiu. Țițeiul Brent a crescut cu +1,8% la peste 100 de dolari pe baril, după ce alegerile americane provocaseră o cădere a cotațiilor de la 113 la doar 94 de dolari/baril.

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