An favorabil pentru industria de automobile - TradeVille

Volumul Lucrărilor De Construcții In Creștere Fata De Aprilie 2022

In luna aprilie 2023, volumul lucrărilor de construcții a scăzut ca serie bruta fata de luna precedenta cu 6.4%, in timp ce, fata de aceeași perioada a anului trecut, volumul s-a majorat cu 10.4%. Scăderea fata de luna precedenta se datorează unui volum mai mic al lucrărilor de construcții noi (-8.4% vs martie 2023) si al lucrărilor de întreținere si reparații curente (-6.2% vs martie 2023). Pe de alta parte, creșterea volumului de construcții, fata de aprilie 2022, s-a datorat, in principal, lucrărilor de reparații capitale (+43.2% vs aprilie 2022) si lucrărilor de întreținere si reparații curente (+8.4% vs aprilie 2022). (Sursa: INS)

An Favorabil Pentru Industria De Automobile

In ultima luna, Automobile Dacia si Ford Otosan Romania au produs volume apropiate de capacitatea maxima a uzinelor, însumând împreuna peste 51,000 mașini – cu peste 30% mai mult fata de luna mai 2022. Experții din domeniu considera ca anul 2023 este favorabil pentru depășirea nivelului record de automobile produse in 2022, de 510,000 unități, estimându-se ca pana la sfârșitul anului curent producția va atinge un număr de 550,000 de automobile. Industria auto in Romania atinge un prag de 3 mld. EUR si reprezintă 12% din PIB si 29% din totalul exporturilor. (Sursa: zfcorporate)

China Forțează Redresarea Economica Prin Reducerea Dobanzilor

China a decis reducerea dobanzilor de referința la împrumuturi, prima reducere de acest tip din ultimii 10 ani, in încercarea de a susține redresarea economica in curs de încetinire. Rata dobânzii de baza la împrumuturile pe un an (LPR) a fost redusa cu 10 puncte de baza, sub așteptările investitorilor, la 3.55%, in timp ce LPR pe 5 ani s-a redus la 4.2%. Reducerile vor scădea costul noilor împrumuturi precum si plățile de dobânzi la împrumuturile existente. Conform economiștilor de la Capital Economics, acest lucru va avea un impact modest asupra activității economice a Chinei, având in vedere ca cererea pentru credite se menține in continuare la un nivel scăzut. (Sursa: Reuters)

Presiunile Inflaționiste Scad In Europa

Preturile producătorilor germani au crescut in luna mai in cel mai lent ritm din ultimii 2 ani, un nou semn ca presiunile inflaționiste in Europa se relaxează. Astfel, conform ultimilor date, preturile de producție ale produselor industriale au crescut cu 1% in mai 2023 fata de anul trecut, in timp ce estimările Reuters erau de 1.7%, iar in aprilie 2023 preturile au înregistrat o creștere de 4.1% pe an. Inflația armonizata in Germania a fost de 6.3% in mai – cel mai scăzut nivel de mai bine de un an. (Sursa: Reuters)

2performant Network Preț curent 1.870 RON (0.00% ) MCap 24.3M P/E -128.107

Compania de marketing afiliat, 2Performant Network, a informat piața in legătura cu depășirea pragului de 10 mil de vânzări intermediate, de la debutul platformei in 2008. Valoarea totala a vânzărilor intermediate in cei 14 ani de activitate se ridica la 463 mil. EUR, generând afiliaților comisioane in valoare de 30.4 mil. EUR. Compania a debutat cu dreptul in 2023, intermediind 1.1 mil de vânzări, fiind pentru al 4-lea an consecutiv când platforma atinge pragul de 1 mil. de vânzări intermediate intr-un an calendaristic. (Sursa: comunicat societate)

SIF Oltenia Preț curent 1.675 RON ( -0.89% ) MCap 837M P/E 8.257

SIF Oltenia a anunțat piața in privința obținerii autorizării de schimbare a numelui societății, din Investiții Financiare Oltenia S.A. in Infinity Capital Investments S.A., urmând sa depună la Oficiul Registrului Comerțului cererea de înregistrare a mențiunilor privind schimbarea denumirii societății si actul constitutiv actualizat. (Sursa: comunicat societate)

Șantierul Naval Orșova Preț curent 4.48 RON ( -1.75% ) MCap 51.1M P/E -16.61

Șantierul Naval Orșova a anunțat semnarea unui nou contract in valoare de peste 3 mil. EUR cu societatea Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. (Olanda) in vederea construcției unei nave fluviale cu termen de livrare la sfârșitul lunii ianuarie 2024. (Sursa: comunicat societate)

Carbochim Preț curent 90.5 RON (14.56% ) MCap 445M P/E 3.9

Producătorul roman de abrazive profesionale, Carbochim, a aprobat in cadrul AGA din 20 iunie 2023, distribuirea unui dividend brut cumulat de 29,85 RON. Din totalul dividendelor acordate, suma de 111 mil. RON respectiv 22,54 RON/acțiune a fost acordata din profitul înregistrat la T1 2023, in timp ce restul de 36 mil. RON, respectiv 7,31 RON/acțiune, a fost acordat din profitul reportat la T1 2023. La prețul de închidere din data de 20 iunie 2023, randamentul dividendelor este de 35.7%. Compania are o capitalizare de piața de 389.1 mil. RON, in timp ce dinamica acțiunilor de la începutul anului pana in prezent este una pozitiva (+144.1% YTD). (Surse: comunicat societate;ZF)

Alphabet - acțiuni clasa Preț curent 123.100 USD ( -0.35% ) MCap 1.61T

Administrația Biden a declarat ca l-a ales pe John Hennessy, președintele Alphabet, si pe alți patru experți din industria tehnologica pentru a ajuta la cercetarea si dezvoltarea cipurilor pentru calculatoare de ultima generație. Președintele Joe Biden dorește sa extindă industria naționala de fabricare a cipurilor pentru a crea noi locuri de munca bine plătite, pentru a reduce dependenta fata de marii producători din China si Taiwan si pentru a oferi Statelor Unite un avantaj in domeniul tehnologiilor avansate, care vor alimenta tehnologiile militare viitoare. Acest parteneriat public-privat a fost autorizat ca parte a legii bipartizane de anul trecut, având alocata suma de 52.7 mld. USD pentru producția si cercetarea in domeniul semiconductorilor. (Sursa: Reuters)

Amazon Com Inc Preț curent 125.78 USD (0.23% ) MCap 1.28T P/E 298.46

Comisia Senatului pentru Sănătate, Educatie, Munca si Pensii (HELP) a lansat o investigație privind practicile de siguranța la locul de munca ale Amazon. Senatorul Bernie Sanders a criticat ratele ridicate de rotație si de accidentare ale Amazon, precum si tratamentul medical al lucrătorilor râniți. Amazon are termen pana in 5 iulie pentru a răspunde la ancheta. Comitetul HELP a postat pe site-ul sau un formular prin care solicita marturii de la foști si actuali angajați ai Amazon despre experiențele lor in cadrul companiei. (Sursa: CNBC)

AIRBUS Preț curent 132.08 EUR (0.41% ) MCap 104B

Producătorul de aeronave, Airbus, a obținut in cursul acestei săptămâni o comanda record pentru industria aerospațiala, de 500 avioane, de la compania indiana IndiGo, avioanele urmând sa fie livrate intre anii 2030 si 2035. IndiGo, care reprezintă 60% din piața de transport aeriana indiana, va păstra ca furnizor principal de avioane cu un singur culoar compania Airbus, pentru menținerea controlului costurilor. In urma tranzacției, CEO-ul Airbus s-a declarat rezervat in ceea ce privește majorarea capacitații de producție a avioanelor cu corpuri înguste peste cea actuala de 75 avioane/luna. (Sursa: Reuters)

