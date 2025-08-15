Să stea liniștiți investitorii pe bursă când măsurile fiscale își fac de cap? Există un singur scenariu în care nivelul principalelor acțiuni ar scădea dramatic

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au atins luna trecută noi recorduri istorice, în urma unor evoluţii net superioare marilor pieţe internaţionale, ceea ce sugerează că măsurile de corecţie fiscal-bugetare anunţate de Guvern au fost bine primite de investitori, fapt ilustrat şi de reacţia pozitivă a agenţiilor de rating şi a Comisiei Europene.

Pe de altă parte, printre investitori există temerea că această stare de lucruri ar putea fi temporară și că pe măsură ce se prelungește mai mult incertitudinea fiscală, dublată acum și de una politică, perspectivele investitorilor s-ar putea înrăutăți, în special începând cu luna septembrie.

În acest sens, consultantul financiar Cristian Tudorescu a explicat pentru Ziare.com faptul că principalele companii de la Bursa de Valori București nu sunt imediat afectate de noile măsuri economice.

„De exemplu, o bancă mare sau o companie din energie își poate conserva profitabilitatea, chiar dacă se schimbă TVA-ul în economie sau dacă cresc accizele. O evoluție negativă a bursei ar veni doar dacă am avea o recesiune importantă în următoarele 12 luni, sau dacă am ajunge la rating nerecomandat investițiilor”, explică specialistul.

Deocamdată însă, arată acesta, scenariul de lucru este cel al unei stagnări economice, cu păstrarea rating-ului în această toamnă.

Cristian Tudorescu a arătat de asemenea și domeniile care au performat cel mai bine în ultima perioadă.

„Au evoluat bine companiile din energie și sector bancar, unele acțiuni crescând cu 15-20% după clarificarea rezultatului alegerilor din luna mai. Deja informațiile s-au înglobat în cotațiile bursiere, așa încât nu văd neapărat o continuare a unui trend semnificativ pozitiv pe următoarele trimestre”, a explicat acesta.

Totodată, Cristian Tudorescu mai spune că dacă nu vom avea surpriza unei retrogradări a rating-ului României în această toamnă, sau dacă Guvernul actual nu dă semne de slăbiciune în privința ajustării deficitelor, atunci nivelul principalelor acțiuni BVB nu ar trebui să sufere scăderi semnificative.

Pe de altă parte, Florin Leucă, MBA, consultant de business, a declarat la rândul său pentru Ziare.com faptul că în timp ce Guvernul pregătește al doilea pachet de măsuri, investitorii de pe BVB își repoziționează portofoliile și își ajustează strategia, în condițiile în care energia, utilitățile și sănătatea se dovedesc a fi alegerile preferate pentru stabilitate și reziliență.

Apetitul investitorilor pe Bursa de Valori București rămâne ridicat, dar devine selectiv în urma schimbărilor fiscale

Astfel, arată consultantul de business, piața de capital nu agreează surprizele, ci răsplătește claritatea în general și previzibilitatea legislativă în special.

Primul pachet fiscal al cabinetului Bolojan, prin urmare, continuă specialistul, a adus schimbări majore: cota standard de TVA a crescut la 21%, cota redusă s-a uniformizat la 11% de la 1 august, au crescut accizele, iar impozitul pe dividende va urca la 16% din 1 ianuarie 2026. În plus, băncile plătesc un impozit pe cifra de afaceri de 4%, cu aplicare de la 1 iulie (față de 2% în prima jumătate a anului).

„Aceste măsuri grevează pe consum, distribuirea de dividende și profitabilitatea unor sectoare cheie ale economiei naționale. Investitorii nu părăsesc piața, dar își mută capitalul spre companii care își pot ajusta prețurile fără să piardă clienți grație poziției de pe piață și a puterii de brand (pricing power), și către modele de business mai puțin sensibile creșterea taxelor și la scăderea puterii de cumpărare”, explică Florin Leucă.

Totodată, acesta mai spune că, în cifre, apetitul investitorilor este vizibil: indicele BET a depășit praguri istorice în iulie–august și se tranzacționează în zona 21.000 de puncte. Mai mult, investitorii caută în prezent acele companii care dețin un puternic avantaj competitiv, care se bucură de eventuale bariere care le protejează de concurență, precum și de un cashflow pozitiv și echipe de management competente, nicidecum povești frumoase lipsite de profit operațional.

„Premierul a motivat al doilea pachet de măsuri de evitarea unui risc serios de finanțare al statului. În piață, acest mesaj a ridicat temporar prima de risc, iar investitorii vor rămâne în expectativă în sectoarele direct vizate de eventuale modificări”, arată Leucă.

Ce sectoare arată cel mai stabil și rezilient în prezent?

Cât despre domeniile care performează cel mai bine în acest moment, specialistul spune că energia și utilitățile sunt ancora portofoliilor de investiții.

Astfel, arată acesta, chiar dacă Hidroelectrica a raportat o scădere a profitului din cauza hidrologiei, sectorul energetic rămâne de bază („core”) prin surse de venit stabile și previzibile, dar și prin proiectele strategice aflate în derulare care vor crește eficiența și veniturile (rețea, capacități noi).

„Romgaz a raportat rezultate foarte bune la jumătatea anului, iar OMV Petrom rămâne o piesă strategică datorită investițiilor masive în exploatarea Neptun Deep. Electrica a avut recent cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi de pe BVB, un semnal sănătos pentru finanțarea CapEx-ului în rețea (a împrumutat bani de la investitori pentru a moderniza și extinde rețeaua de electricitate). Astfel, sectorul energetic rămâne coloana vertebrală a portofoliului investitorului defensiv”, continuă Florin Leucă.

Totodată, acesta mai arată că sectorul bancar este rezilient, dar cu o incertitudine fiscală temporară.

Fundamental, spune consultantul de business, rezultatele sunt încă bune (BCR a raportat +12% profit net în prima jumătate a anului), costul riscului se menține redus (proporția creditelor neperformante e mică, băncile nu sacrifică mult din profit pe provizioane), iar intermedierea financiară mai are loc să crească în România.

Totuși, completează acesta, 4% pe cifra de afaceri creează incertitudine temporară, până ce vom vedea cum se reflectă în marje, comisioane și dezvoltare. Sectorul rămâne cu potențial, dar investitorii așteaptă un discount pentru a compensa riscul de politică fiscală.

„Sectorul de sănătate crește în ritm accelerat și rezistă bine la ciclicitate. Cererea pentru servicii medicale private este structural în creștere, liderii din domeniu raportând creșteri de două cifre, +10–20% pe venituri. MedLife, de exemplu, a raportat +20% pe primul trimestru și își continuă strategia de expansiune prin achiziții. În contextul creșterii fiscalității și implicit a unui venit disponibil sub presiune, sănătatea se dovedește relativ ne-ciclică (cererea nu scade odată cu încetinirea economiei) și capabilă de transfer parțial al costurilor către pacienți”, explică Florin Leucă.

De asemenea, acesta mai arată că sectorul de transport și logistică este ciclic și dependent de situația regională.

Mai mult, spune consultantul de business, companiile din transportul fluvial și logistică au avut parte de ani excepționali, iar acum rezultatele intră pe un făgaș de normalizare, în condițiile în care acest sector depinde de fluxurile de marfă de pe Dunăre și de prețurile materiilor prime, necesitând mai degrabă o analiză atentă în alegerea investițiilor și nu o expunere generală.

Pronostic pentru restul anului 2025

Cât privește perspectiva pentru restul anului, specialistul spune că, cel mai probabil, piața va rămâne într-un interval de tranzacționare cu posibile episoade de volatilitate moderată determinate de următoarele pachete de măsuri și de reacțiile agențiilor de rating.

Astfel, adaugă Florin Leucă, dacă al doilea pachet de măsuri trece fără invenții de ultim moment pe taxarea capitalului, atunci sectoarele energetic, bancar și medical pot continua ritmul de creștere.

Acesta își încheie analiza avansând următoarele scenarii pentru piața bursieră:

- Într-un scenariu pozitiv (bull case), cu un pachet fiscal coerent și planuri clare de investiții strategice din partea statului, dar și de atragere a capitalului străin, am avea lichiditate mai bună și fluxuri noi în piață, creșteri exponențiale pe liderii din energie și utilități, dar și creșteri pe alte sectoare cu potențial, precum industria de apărare, agri-business, tehnologie și IT, mai ales companii de tehnologii emergente, AI, data centers etc.

- Într-un scenariu negativ (bear case), cu politizare excesivă în septembrie, modificări intempestive ale taxelor, semnale negative pe rating, vom asista la o creștere a primei de risc, corecții pe bănci și pe toate companiile sensibile la consum.

- Concluzionând, investitorii știu foarte bine că nu trebuie să reacționeze impulsiv la zgomotul politic și au devenit mult mai atenți la valoarea intrinsecă a afacerilor în care investesc, la elementele care fac o afacere cu adevărat atractivă pentru investiții (avantajul competitiv, cashflow-ul, echipa de management etc.).

- Energia și utilitățile rămân pilonii de bază pentru portofoliile investitorilor defensivi, băncile sunt atractive la prețul potrivit, sănătatea continuă să crească în ritm foarte bun, iar transportul cere atenție sporită la ciclicitate și situația geopolitică.

- Septembrie va fi testul de elasticitate al nervilor investitorilor: claritatea celui de al doilea pachet de măsuri poate aduce stabilitate și continuarea trendului pozitiv, pe când lipsa de predictibilitate sau coerență poate frâna piața de capital autohtonă.

