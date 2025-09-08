Angajările în SUA încetinesc – TradeVille

Produsul Intern Brut în primul semestru

În semestrul I 2025, PIB-ul României a crescut cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier față de semestrul I 2024. Contribuții pozitive la creștere au avut construcțiile (+0,3%) și informațiile și comunicările (+0,4%), în timp ce industria (-0,3%), comerțul și transporturile (-0,1%) și activitățile profesionale și de servicii (-0,2%) au avut impact negativ. (Sursa: INS)

Turismul scade în iulie 2025

În iulie 2025, turismul din România a înregistrat o scădere față de iulie 2024, cu 3,7% mai puține sosiri (1,8 mld.) și 4,7% mai puține înnoptări (4,4 mld.), majoritatea provenind de la turiști români (85,5% din sosiri și 88,2% din înnoptări). În schimb, numărul turiștilor străini a rămas stabil, cu o creștere ușoară din Europa, dar cu scăderi semnificative din Asia și America de Sud. Durata medie a șederii a fost de 2,5 zile pentru români și 2 zile pentru străini, iar gradul de ocupare a locurilor de cazare a scăzut la 38,2%. Pe ansamblul primelor șapte luni din 2025, sosirile au scăzut cu 0,8% (7,6 mld.), înnoptările au crescut cu 0,3% (16 mld.), iar ponderea turiștilor străini a urcat la 18,1%, cei mai mulți provenind din Germania, Italia și Israel. (Sursa: INS)

Germania: creștere modestă în 2025

Economia Germaniei dă semne timide de revenire după recesiunea prelungită, cu un avans al PIB estimat la doar 0,2% în 2025, sub prognoza anterioară de 0,3%, potrivit DIW Berlin. Creșterea este susținută în principal de factori interni, precum investiții publice în infrastrucura și proiecte climatice, cheltuieli sporite pentru apărare și stimulente fiscale pentru companii, în timp ce comerțul exterior își reduce contribuția. Institutul anticipează o accelerare la 1,7% în 2026 și 1,8% în 2027, însă ritmul va rămâne limitat de probleme structurale persistente, inclusiv productivitate scăzută, deficit de forță de muncă și costuri ridicate la energie. (Sursa: Reuters)

Angajările în SUA încetinesc

Crearea de locuri de muncă în SUA a încetinit în august, cu doar 22.000 de noi angajări față de estimările de 75.000, iar rata șomajului a urcat la 4,3%. Sectorul guvernamental a pierdut 15.000 de locuri, în timp ce sănătatea și asistența socială au adăugat împreună 47.000. Câștigurile salariale au crescut cu 0,3% lunar și 3,7% anual, ușor sub așteptări. Datele întăresc așteptările ca Rezerva Federală va reduce dobânda de politică monetară la ședința din 17 septembrie. (Sursa: CNBC)

Agroland Business System Preț curent 1.575 RON (0,96% ) MCap 141M P/E 16,689

Agroland a raportat cele mai bune rezultate semestriale din istoria companiei. Vânzările au crescut cu 11% față de S1 2024, totalizând 229 mil. RON. Profitul net a înregistrat o dinamică pozitivă de 23% până la pragul de 12 mil. RON. Compania vizează investiții de 20 mil. EUR în platforma avicolă de la Mihăilești cu scopul de a ajunge la peste 1 milion de găini până în 2027. (Sursa: BVB)

Impact Developer & Contractor Preț curent 4.62 RON (0,65% ) MCap 546M P/E 4,65

Impact Developer & Contractor a anunțat aprobarea și publicarea Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2026–2034. Planul vizează creșterea valorii pentru acționari prin accelerarea dezvoltării proiectelor, integrarea pe verticală a activităților și extinderea portofoliului rezidențial. Strategia include implementarea standardelor ESG, aplicarea conceptului „Orașul de 15 minute” și optimizarea mixului de finanțare. (Sursa: BVB)

Meta Estate Trust Preț curent 0.640 RON (3,23% ) MCap 82.9M

Meta Estate Trust a publicat Prospectul UE pentru creștere aferent majorării capitalului social, aprobat de ASF pe 03.09.2025. Oferta vizează emiterea a 1 mil. de acțiuni noi la prețul de 1 RON/acțiune, perioada de subscriere fiind 08.09–19.09.2025, exclusiv pentru acționarii înregistrați la 01.08.2025. Acțiunile nesubscrise vor fi redistribuite într-o a doua etapă către un număr limitat de investitori, iar cele rămase ulterior vor fi anulate. (Sursa: BVB)

Bayerische Motoren Werke Preț curent 453.5 RON (0.00% ) MCap 273B

BMW a prezentat în premieră mondială modelul electric iX3, primul SUV dezvoltat pe platforma Neue Klasse, înaintea salonului auto IAA Mobility de la München. CEO-ul Oliver Zipse a subliniat că proiectul, rezultat al unei investiții majore de cinci ani, marchează începutul unei noi generații de automobile axate pe software și pe arhitectura digitală „superbrain”. Compania plănuiește lansarea a peste 40 de modele noi și actualizate până în 2027 pentru a concura cu Tesla și producătorii chinezi. BMW mizează pe valoarea brandului și pe promisiunea calității și a tehnologiei de ultimă generație pentru a câștiga cotă de piață. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Preț curent 239.69 USD ( -0.04% ) MCap 3.76T

Apple a înregistrat în India vânzări record de aproape 9 mld. USD în ultimul an fiscal, în creștere cu circa 13% față de anul anterior. Creșterea a fost susținută în special de iPhone-uri, dar și de cererea mai mare pentru MacBook. Compania își extinde rețeaua de magazine, inclusiv în Bangalore și Pune, și crește producția de iPhone-uri în India, pe care o consideră o piață strategică pentru viitor. India reprezintă totodată un pilon important în planul Apple de a reduce dependența de China. (Sursa: Bloomberg)

Broadcom Ltd (după fuziune) Preț curent 334.89 USD (9.41% ) MCap 137B

OpenAI pregătește dezvoltarea propriului cip de inteligență artificială împreună cu Broadcom, cu lansare planificată în 2026, potrivit Financial Times. Primele unități ar urma să fie folosite intern, iar ulterior ar putea concura cu acceleratoarele produse de Nvidia. Broadcom a confirmat că lucrează deja cu clienți la astfel de soluții și se așteaptă la o creștere semnificativă a veniturilor din segmentul AI în anul fiscal 2026. (Sursa: Bloomberg)

Robinhood Markets Preț curent 101.25 USD ( -1.61% ) MCap 91.6B

Robinhood va înlocui operatorul de cazinouri Caesars Entertainment în indicele de referință S&P 500, marcând un moment crucial pentru sectorul tehnologiei financiare, pe măsura ce platforma de tranzacționare se alătură celor mai influente companii din SUA. Includerea anunțată vineri după încheierea ședinței bursiere este de așteptat să stimuleze cererea pentru acțiunile Robinhood, pe măsura ce fondurile care urmăresc indicele își ajustează deținerile în funcție de ponderile noi. După anunț, prețul acțiunilor a înregistrat un salt de peste 6%. (Sursa: Yahoo Finance)

