Anul 2024, un record pentru titlurile de stat – TradeVille

Nivel record de credite de consum în România

În 2024, romanii au contractat credite de consum în lei în valoare record de 47 mld. RON, acesta fiind cel mai mare nivel anual istoric, iar soldul împrumuturilor de nevoi personale a ajuns la 77 mld. RON, marcând o creștere de aproape 19%, cea mai mare de după boom-ul din 2005-2008, conform datelor BNR. Astfel, BNR a anunțat ca nu va reduce dobânda de politica monetara curând, in condițiile in care statul roman se împrumuta tot mai scump, iar inflația generata de noile tarife SUA-China este așteptata sa afecteze și Romania. (Sursa: Economica.net)

Anul 2024, un record pentru titlurile de stat

Anul 2024 a adus niveluri record la subscrierile populației pentru titlurile de stat Fidelis si Tezaur, acestea ajungând la suma totala de 32.7 mld. RON, dintre care 16.5 mld. RON sunt titluri Fidelis. In perioada 2020 – 2024, subscrierile totale in echivalent RON s-au ridicat la cca. 41 mld. RON. Printre motivele care fac ca aceste instrumente sa atragă sume mari investite se numără randamentele superioare celor oferite de depozitele băncilor comerciale. Totuși, unii economiști trag un semn de alarma, întrucât continuarea acestei tendințe pe termen lung, poate impacta lichiditatea pieței financiare. (Sursa: Economica.net)

China devine atractiva pentru investitori

În 2024, companiile chineze au atins un record de 2.4 trilioane CNY (aproximativ 328 mld. USD) in plăti de dividende si 147.6 miliarde CNY (aproximativ 20.2 mld. USD) in răscumpărări de acțiuni, iar estimările sugerează ca aceste sume ar putea creste la 3.5 trilioane CNY (aproximativ 479 mld. USD) în 2025. Creșterea dividendelor este impulsionata de reforme în guvernanta corporativa, priorități stabilite de guvern si facilitați fiscale, in special pentru întreprinderile de stat. Randamentele ridicate ale dividendelor (aproximativ 3%, cel mai mare nivel din ultimii 10 ani) au atras investitori interni si externi, oferind o alternativa la depozitele bancare cu randament scăzut. Cu toate acestea, rata de distribuție a dividendelor, de 52.6%, rămâne sub nivelul altor piețe asiatice, cum ar fi Australia sau Singapore. (Sursa: CNBC)

„The Average Seven”

Wall Street începe sa-si piardă încrederea in grupul „Magnificent Seven” – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms si Tesla – după cel mai slab sezon de raportări financiare din 2022. In ciuda performantelor remarcabile din ultimul an, cu creșteri de 87% pentru Nvidia si Tesla si 52% pentru Meta Platforms, grupul nu a oferit surprize pozitive la veniturile din T4 2024, pentru prima data din 2022. Investitorii se îngrijorează din cauza cheltuielilor mari necesare pentru dezvoltările in AI, iar creșterea profitabilității acestor companii încetinește, apropiindu-se de cea a altor acțiuni din S&P 500. Sectorul financiar si imobiliar devin tot mai atractive, in timp ce evaluările ridicate si intensitatea capitalului necesar pentru „Magnificent Seven” sporesc riscurile, determinând investitorii sa își reducă expunerea. (Sursa: CNBC)

British Petroleum Preț curent 4.6275 GBP ( -0.52% ) MCap 86.5B

British Petroleum, gigant al industriei petrolului, a publicat rezultatele ultimului trimestru de activitate din 2024. Profitul a înregistrat o scădere semnificativa, atingând 1.16 mld. USD in T4, comparativ cu 2.99 mld. USD în aceeași perioada din 2023. Scăderea de 48% a profitului s-a aflat sub așteptările analiștilor de 1.2 mld. USD si a fost atribuita marjelor scăzute realizate din rafinare si volumelor sezoniere mai mici. (Sursa: CNBC)

Kering SA Preț curent 248.25 EUR (1.66% ) MCap 30.9B

Compania franceza de bunuri de lux, Kering, a raportat marți vânzări mai bune decât așteptările pentru trimestrul al patrulea, însă, în scădere cu 12% fata de anul anterior, ajungând la 4.39 mld. EUR, ușor peste estimarea de 4.29 mld. EUR, pe fondul cererii slabe pentru brandul sau principal, Gucci (-24% vs. 2023). (Sursa: CNBC)

Unicredit Spa (consolidare) Preț curent 46.730 EUR ( -1.05% ) MCap 91.9B

Al doilea cel mai mare creditor din Italia, UniCredit, a raportat marți un profit peste așteptări pentru trimestrul al patrulea, prognozând o ușoara încetinire a veniturilor in 2025, pe fondul unor scăderi anticipate ale venitului net din dobânzi. Profitul net al grupului a fost de 1.96 mld. EUR (2.03 mld. USD) in trimestrul al patrulea, depășind estimarea analiștilor de 1.80 mld. EUR. (Sursa: CNBC)

Gamestop Corp Preț curent 27.33 USD (0.77% ) MCap 8.06B

Acțiunile GameStop au crescut cu 9.7% luni, ajungând la 27.12 USD, pe fondul speculațiilor legate de o potențiala strategie privind bitcoin, după ce CEO-ul Ryan Cohen a postat o fotografie cu Michael Saylor, co-fondatorul MicroStrategy. Speculațiile vin la mai mult un an după ce GameStop a renunțat la suportul pentru portofelul crypto din cauza incertitudinilor de reglementare. (Sursa: Seeking Alpha)

Super Micro Computer Preț curent 40.740 USD ( -4.55% ) MCap 2.02B

Acțiunile Super Micro Computer au crescut cu 7.94% luni, ajungând la 39.16 USD, marcând un avans de 45% în ultimele cinci zile de tranzacționare. Creșterea vine pe fondul optimismului privind raportul financiar trimestrial. Analiștii au estimat un profit net de 0.75 USD/acțiune si venituri de 5.94 mld. USD pentru al doilea trimestru fiscal. (Sursa: Seeking Alpha)

The Coca-Cola Company Preț curent 66.78 USD (3.45% ) MCap 291B

Coca-Cola a raportat marți rezultatele financiare pentru T4 2024 care au depășit așteptările analiștilor, atât în ceea ce privește veniturile, cat si profitul, datorita cererii globale crescute pentru băuturile sale. În urma raportării, acțiunile companiei au crescut cu mai mult de 3% in tranzacțiile dinainte de deschiderea pieței. Profitul net pe acțiune raportat a fost de 0.55 USD, față de valoarea anticipata de 0.52 USD, respectiv venituri de 11.54 mld. USD, comparativ cu estimările de 10.68 USD. Deși cea mai mare parte a creșterii veniturilor Coca-Cola a venit pe fondul creșterii preturilor cu 9% in T4, compania a înregistrat si o cerere mai mare, spre deosebire de multe companii din sectorul bunurilor de consum, inclusiv rivalul PepsiCo. (Sursa: CNBC)

Shopify Inc Preț curent 120.19 USD (0.24% ) MCap 156B

Estimările de profit pentru următorul trimestru au îngrijorat investitorii, chiar daca compania de comerț online a raportat vânzări peste așteptări pentru trimestrul încheiat, susținute de apetitul crescut al populației pentru cumpărături in perioada sărbătorilor de iarna. Acțiunile companiei listate pe piața americana, care crescuseră cu 13% in acest an, datorita optimismului investitorilor privind rata de creștere a veniturilor companiei, au scăzut cu 9% în tranzacțiile dinaintea deschiderii pieței. (Sursa: Reuters)

Apple Inc. Preț curent 234.92 USD (3.19% ) MCap 3.65T

Apple a încheiat un parteneriat cu Alibaba pentru a introduce funcții de inteligenta artificiala pe iPhone-urile din China, eliminând incertitudinea legata de strategia AI in aceasta piața. Aceasta decizie vine după ce Apple a pierdut cota de piața in fata rivalilor locali, precum Huawei. Colaborarea a fost influențata de volumul mare de date personale deținute de Alibaba, care ar putea ajuta la antrenarea modelelor AI si la oferirea de servicii personalizate. (Sursa: Reuters)

Byd Company Limited Preț curent 40.535 EUR ( -3.44% ) MCap 118B

Gigantul chinez al automobilelor electrice, BYD, a atins marți un record istoric al acțiunilor după ce a anunțat ca își va concentra strategia pe asistenta la condus, dorind sa integreze inteligenta artificiala dezvoltata de DeepSeek in cea mai avansata versiune a sistemului sau de asistenta. Fondatorul si președintele BYD, Wang Chuanfu, a declarat in cadrul unui eveniment dedicat din China ca tehnologiile avansate de asistenta la condus vor deveni o caracteristica standard de siguranța. (Sursa: CNBC)

