Anul nou chinezesc aduce optimism – TradeVille

4 Noi Companii In Indicii Internaționali

Patru companii listate la BVB vor face pasul către indicii MSCI Frontier IMI și MSCI România IMI. 2B Intelligent Soft, Compa, DN Agrar și Prospectiuni vor intra în categoria small cap. Astfel, începând cu 1 martie, prezența pieței de capital din România în indicii MSCI va crește la 26 de companii. (Sursa: BVB)

Obligațiuni Verzi

România a lansat prima serie de obligațiuni verzi, care vizează diversificarea bazei de investitori în contextul cererii pentru acest tip de instrument. Ministerul Finanțelor a atras 4 mld. EUR prin obligațiunile verzi și cele convenționale. Emisiunea de obligațiuni verzi reprezintă finalul unui proces îndelungat început cu mai bine de 12 luni in urma. (Sursa: FinancialIntellingence)

Investițiile In Acțiuni Propulsează Averea Generațiilor Tinere

Potrivit unui studiu recent derulat in SUA, generațiile mai tinere si-au crescut averea mult mai repede decât in cazul celor mai in vârsta. Studiul a analizat evoluția in ultimii 4 ani, cuprinzând perioada pandemica. Astfel, investind in acțiuni la începutul acestei decade, averea totala a americanilor sub 40 de ani a crescut cu 80% intre 2019 si 2023. Pentru următoarea categorie de vârstă, 40-54 de ani, dinamica a fost de doar 10%. (Sursa: CNBC)

Anul Nou Chinezesc Aduce Optimism

Reluarea călătoriilor in timpul Anului Nou Lunar din China oferă primele semne de creștere a cheltuielilor de consum in a doua economie ca mărime din lume. Peste 61 de mil. de calatorii au fost efectuate in primele 6 zile ale acestei sărbători. Aceasta cifra reprezintă un record, potrivit datelor compilate de Bloomberg, in ultimii 5 ani. Comparativ cu perioada vacantelor din 2023, se observa o creștere de peste 60%. Aceste date reprezintă primele vesti bune pentru o economie care se confrunta cu îngrijorări legate de creșterea PIB, in condițiile unei crize imobiliare care afectează încrederea populației. (Sursa: Bloomberg)

OMV Petrom Pret curent 0.5900 RON (0.00% ) MCap 36.7B P/E 9.1224

Fondurile de pensii Pilon II si-au crescut deținerea in OMV Petrom cu aproape 3% in 2023, ajungând la un total de peste 14% din capitalizarea bursiera. OMV se afla in prezent pe locul 3 in portofoliul fondurilor, fiind depășita de Hidroelectrica si Banca Transilvania. Din datele compilate se poate observa ca, in ultimele doua luni din 2023, fondurile de pensii au cumpărat mai agresiv acțiuni SNP, cu scopul de a creste deținerea totala. (Sursa: ZF)

Nvidia Pret curent 739.34 USD (1.76% ) MCap 1.79T P/E 173.89

La sfârșitul săptămânii trecute, Nvidia a dezvăluit printr-un document de reglementare ca deține participații in câteva companii listate: Arm, SoundHound AI, Recursion Pharmaceuticals, Nano-X Imaging si TuSimple. Cu excepția Arm, a cărei capitalizare bursiera a depășit recent 130 mld. USD, acțiunile companiilor in care Nvidia a anunțat dețineri au înregistrat creșteri importante pe bursa. Nvidia va raporta rezultatele financiare la mijlocul acestei săptămâni. (Sursa: CNBC)

Amazon Com Inc Pret curent 169.95 USD (0.09% ) MCap 1.76T P/E 134.65

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos a vândut acțiuni în valoare de aproximativ 2.03 mld. USD în ultimele ședințe bursiere, potrivit unui document de reglementare. Suma totală rezultată din vânzările de acțiuni Amazon din luna februarie a depășit 6 mld. USD. Acest plan de vânzări a fost stabilit încă din luna noiembrie a anului trecut și va cuprinde un total de 50 mil. de acțiuni. (Sursa: CNBC)

Ford Motor Company Pret curent 12.47 USD ( -0.40% ) MCap 49.3B P/E 11.94

Directorul general al Ford, Jim Farley, a sugerat analiștilor de pe Wall Street sa uite de Tesla atunci când se gândesc la viitorul industriei auto. Acesta susține ca investitorii ar trebui sa se concentreze pe divizia Pro a flotei Ford. Aceasta divizie este alcătuită din afacerile tradiționale ale constructorului auto, precum si din activitățile emergente de telematica, logistica si alte operațiuni de conectări pentru clienții corporate. Ford se așteaptă ca profiturile înainte de impozitare ale unității Pro sa crească in intervalul 8-9 mld. USD in 2024. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Pret curent 182.96 USD (0.66% ) MCap 2.86T P/E 30.18

Apple se pregătește se incorporeze inteligenta artificiala pe măsură ce competitorii direcți au beneficiat de o creștere exponențială datorita adopției rapide a noilor tehnologii. Firma din Cupertino se apropie de finalizarea unui nou instrument software, esențial pentru dezvoltatorii de aplicații, care ar intensifica concurenta cu Microsoft. Compania a lucrat la acest instrument in ultimul an, ca parte a următoarei versiuni majore a Xcode, principalul software de programare. (Sursa: Bloomberg)

Doordash Inc Pret curent 114.88 USD ( -9.02% ) MCap 39.1B P/E -30.94

DoorDash a raportat profituri trimestriale mai mici din cauza costurilor mai mari cu forța de munca, ceea ce a dus la o scădere cu peste 8% a valorii acțiunilor. Compania a raportat o pierdere mai mare in T4 si a crescut salariul minim pentru lucrătorii de livrare pentru a respecta reglementările. Pentru a atrage clienți, DoorDash si-a extins gama serviciilor oferite si a investit in marketing. De asemenea, compania a anunțat un program de răscumpărare a acțiunilor in contextul presiunii constante din partea Uber. (Sursa: Reuters)

Sony Group Corporation Adr Pret curent 89.61 USD ( -2.59% ) MCap 112B

Sony a anunțat un parteneriat cu Seagate Technology din SUA pentru producția in masa a HDD-urilor, pentru a face fata cererii crescute de inteligenta artificiala. Sony Semiconductor Solutions urmează sa înceapă producția in masa a laserelor utilizate in HDD-uri in luna mai si va investi aproximativ 33 mil. USD in noi linii de producție. (Sursa: Reuters)

