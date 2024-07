Aproape 100,000 de investitori activi – TradeVille

Aproape 100,000 De Investitori Activi

Conform ultimelor date publicate de ASF, numărul investitorilor activi la Bursa de Valori București, respectiv cei care au realizat minim o tranzacție in ultimele 6 luni, era, la finalul primului trimestru, de 94,343. Fata de anul trecut, procentul investitorilor activi din numărul total a crescut de la 27% la 49%. Valoarea medie a unui cont la BVB este de aproximativ 4,100 EUR. (Sursa: ZF)

Inflația Din Turcia

Inflația anuala din Turcia, măsurata prin preturile de consum, a scăzut la 71.6% in luna iunie conform ultimelor date oficiale. Aceasta dinamica vine in contextul creșterii preturilor la educație, locuințe si restaurante. De la o luna la luna, inflația preturilor de consum a fost cu 1.64% sub așteptările economiștilor. Analiștii se așteaptă ca inflația sa își continue trendul descendent pana la sfârșitul anului, ajungând pana la 42.6%. (Sursa: CNBC)

China Conduce SUA La Inovațiile In AI

Inventatorii din China conduc, in privința brevetelor pentru AI generativ, depunând de șase ori mai multe decât SUA, conform datelor ONU. Intre 2014 si 2023, China a depus peste 38,000 de brevete comparativ cu 6,276 depuse de SUA. Brevetele pentru AI generativ, reprezentând 6% din totalul brevetelor AI, acoperă diverse sectoare. Companii notabile includ Tencent, Ping An si Baidu. Aplicațiile viitoare includ accelerarea dezvoltării medicamentelor. (Sursa: SeekingAlpha)

Neclaritate In Tarifele Suplimentare Pentru EV Chinezesti

Tarile UE ezita in privința tarifelor suplimentare pentru vehiculele electrice din China, cu Germania opunandu-se si Franța sustinandu-le ferm. O majoritate de tari încă evaluează impactul acestora, un vot consultativ fiind planificat in curând. Represaliile Chinei ar putea include tarife suplimentare pentru exporturile UE. Tarifele sunt necesare pentru a asigura condiții echitabile, conform Comisiei. (Sursa: Reuters)

Ads

Roca Industry Holdingrock1 Pret curent 8.50 RON ( -0.58% ) MCap 211M P/E -12.89

Roca Industry, holding de companii de materiale de construcții si-a bugetat, pentru 2024, afaceri consolidate in valoare de 655 mil. RON, in creștere cu 54% fata de anul precedent. Aceasta dinamica va fi susținută de extinderea canalelor de distribuție, creșterea cantităților vândute, dar si de preluarea integrala, in situațiile consolidate, a companiilor achiziționate pe parcursul anului trecut. In 2023, Roca Industry a anunțat achiziția Electroplast si Iranga Technologijos, UAB de către BICO. (Sursa: ZF)

Hidroelectrica Pret curent 127.0 RON (0.08% ) MCap 57.1B P/E 9.6

Electromontaj a câștigat un contract de peste 188 mil. EUR pentru retehnologizarea centralei hidroelectrice Vidraru, un proiect strategic pentru Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din Romania. Compania va lucra la acest proiect in parteneriat cu Koncar Engineering Ltd din Croația. in efortul de a revitaliza industria locala de servicii energetice. Procesul de achiziție a fost reluat de cinci ori, din 2016, din cauza neconformității ofertelor. In 2022, Electromontaj avea 772 de acționari, majoritatea persoane fizice. (Sursa: ZF.ro)

Ads

Apple Inc. Pret curent 220.05 USD ( -0.10% ) MCap 3.46T P/E 36.61

Apple Inc. va deveni observator in consiliul de administrație al OpenAI, consolidând astfel parteneriatul dintre cele doua companii. Phil Schiller, reprezentantul App Store, a fost ales pentru acest rol. Știrea urmează anunțului din iunie al Apple privind integrarea ChatGPT in iPhone, iPad si Mac. Rolul ii permite lui Schiller sa participe la ședințele consiliului fără drept de vot, similar cu aranjamentul actual al Microsoft. Aceasta colaborare ar putea prezenta provocări din cauza istoricului competiției dintre Apple si Microsoft. (Sursa: Bloomberg)

Walmart Inc Pret curent 67.78 USD ( -0.43% ) MCap 183B P/E 13.08

Walmart a purtat discuții cu potențiali cumpărători pentru a vinde portofoliul de clinici medicale, conform Fortune. In aprilie, Walmart a decis sa închidă toate cele 51 de clinici de sănătate si operațiunile de telemedicina, considerandu-le nesustenabile. Unele discuții au inclus companii de asigurări de sănătate, precum Humana. Walmart încearcă sa recupereze investiția masiva in clinici prin vânzare sau alt aranjament. Walmart a vândut recent subsidiara sa de telemedicina, MeMD, către startup-ul de tehnologie medicala Fabric pentru o suma nedivulgata. (Sursa: Reuters)

Ads

Novo Nordisk A/s Pret curent 137.68 USD ( -3.71% ) MCap 316B

Președintele SUA, Joe Biden, si senatorul Bernie Sanders au solicitat companiilor Novo Nordisk si Eli Lilly sa reducă preturile medicamentelor pentru pierderea in greutate si diabet, se arata intr-un articol comun publicat in USA Today. Cererea vine pe fondul creșterii cererii pentru aceste medicamente, care ar putea ajunge la o piața de 150 mld. USD pana in 2030. Preturile actuale ridicate ale medicamentelor ar putea pune in pericol sistemul de sănătate american. Daca Novo si alte companii farmaceutice nu reduc preturile pentru medicamentele vândute pe rețeta ("RX"), Biden si Sanders amenință cu masuri drastice. (Sursa: Reuters)

Paramount Global Pret curent 11.560 USD (7.84% ) MCap 7.43B P/E -6.379

National Amusements, deținută de Shari Redstone, a ajuns la un acord preliminar pentru vânzarea participației sale majoritare in Paramount Global către Skydance Media, deținută de David Ellison, potrivit Reuters. Acordul valorează 1.75 mld. USD si include o perioada de 45 de zile pentru oferte competitive. Alți potențiali cumpărători ii includ pe Steven Paul, Edgar Bronfman Jr. si Barry Diller. Vânzarea prevede o tranzacție in doua faze, in care Skydance ar fuziona cu Paramount. Acțiunile Paramount au crescut cu 9% după anunț. (Sursa: Reuters)

Ads

Constellation Brands, Pret curent 251.50 USD ( -2.87% ) MCap 47.2B P/E -145.42

Prețul acțiunilor Constellation Brands, companie cunoscuta pentru producția si distribuția de băuturi alcoolice, a crescut cu 2% in ședințe de pre-deschidere de la New York după publicarea ultimelor rezultate trimestriale. Compania a anunțat un profit net pe acțiune de 3.57 USD, cu 0.11 USD mai mare fata de estimarea analiștilor de la LSEG. Veniturile de 2.66 mld. USD au avut o dinamica pozitiva de 6% fata de aceeași perioada din 2023, dar au fost puțin sub prognoza analiștilor de pe Wall Street. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Ads