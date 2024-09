Aproape 800.000 de participanți la Pilon III – TradeVille

Aproape 800.000 de participanți la Pilon III

Romanii au virat 66 mil. RON, in luna iulie, in fondurile de pensii facultative Pilon III, in creștere cu 17% fata de luna precedenta, conform datelor furnizate de Autoritatea pentru Supraveghere Financiara. Contribuțiile la Pilon III ajuta tinerii salariați la obținerea unor venituri suplimentare la retragerea din activitate, fata de pensia de stat (Pilon I) si pensia privata obligatorie (Pilon II). (Sursa: ZF)

Dunărea, motiv de îngrijorare?

Debitul Dunării continua sa scadă pe fondul secetei dar si lipsei de investiții in infrastructura portuara. 12 dintre porturile dunărene nu au încă conexiuni la rețeaua feroviara, iar infrastructura din prezent nu corespunde cerințelor transportatorilor. Anual, pe Dunăre, se transporta 30 mil. de tone de mărfuri, însă daca seceta va continua si in anii următori, transportatorii vor fi nevoiți sa găsească soluții alternative. (Sursa: ZF)

Primele semne de redresare ale cererii?

Inflația de consum din China a accelerat in luna august, ajungând la cel mai rapid ritm din ultima jumătate de an, însă creșterea s-a datorat mai mult costurilor mai ridicate ale alimentelor ca urmare a perturbărilor meteorologice decât a unei redresări a cererii interne, in timp ce deflația preturilor de producție s-a agravat. Un început slab in a doua jumătate a anului sporește presiunea asupra celei de-a doua economii a lumii pentru a implementa mai multe politici in contextul unei încetiniri prelungite a pieței imobiliare, a persistentei șomajului, a problemelor legate de datorii si a creșterii tensiunilor comerciale. (Sursa: Reuters)

2 ani de bull market

Creșterea indicilor bursieri americani se apropie de a doua aniversare. Dinamica ultimilor 2 ani s-a bazat pe premisa ca inflația scade mai rapid decât încetinește economia SUA. In timp ce aceste forte rămân in vigoare si in prezent, prețul acțiunilor începe sa dea semne ca am putea asista la o mini corecție, pe măsură ce tot mai mulți investitori se tem ca economia a trecut de la încetinire controlata la stagnare. Astfel, săptămâna trecuta indicele S&P 500 a scăzut cu 4.2%, ajungând la nivelul atins in luna iunie. (Sursa: CNBC)

Transelectrica Pret curent 42.10 RON (0.36% ) MCap 3.08B P/E 9.76

Transelectrica a înregistrat o evoluție negativa de 10% a cotației după anunțul scăderii cu 10.4% a tarifului de servicii de sistem, începând cu data de 1 septembrie. Cu toate acestea, Transelectrica este unul dintre performerii bursei cu o creștere de 39.5% in 2024 si de 59% in ultimele 12 luni. (Sursa: ZF)

Ihunt Technology Import-Export Pret curent 0.435 RON (2.59% ) MCap 32.7M P/E -23.755

In primele 6 luni din 2024, iHunt a reușit sa obțină 50% din cifra de afaceri bugetata pentru întregul an. Compania a raportat pentru primul semestru un profit net de 455,000 RON, confirmând estimările de creștere asumate la începutul anului. Pentru restul anului, compania vizează atingerea unei cifre de afaceri de 40 mil. RON si un profit net de 1.85 mil. RON. (Sursa: BVB)

2Performant Network Pret curent 2.460 RON (17.14% ) MCap 32M P/E 29.145

Conducerea 2Performant a informat investitorii cu privire la încheierea unui acord preliminar privind achiziția rețelelor de afiliere Profitshare.ro si Profitshare.bg deținute de Conversion Marketing. Dante International (asociat majoritar al Conversion Marketing) va fi parte la contractul de transfer de afacere, in calitate de garant. Prețul tranzacției este de aproximativ 4.3 mil. RON, 55% in numerar si restul in acțiuni 2P, printr-o majorare de capital social ale cărei detalii vor fi publicate după semnarea contractului privind transferul afacerii. (Sursa: BVB)

Bittnet Systems București Pret curent 0.1950 RON ( -0.51% ) MCap 123M P/E 60.9593

Casa de brokeraj din Polonia, Ipopema, si-a menținut prețul țintă de 0.28 RON pentru acțiunile Bittnet Systems. Raportat la prețul din piață de la sfârșitul săptămânii trecute, aceasta recomandare implica o creștere potențială de 40% pentru următoarele 12 luni. Acțiunile Bittnet s-au depreciat cu aproximativ 30% de la începutul acestui an. (Sursa: ZF)

Norofert Pret curent 3.50 RON (0.29% ) MCap 60.8M P/E -10.86

Norofert anunță extinderea operațiunilor in Brazilia printr-un parteneriat strategic si construcția unei noi fabrici împreună cu grupul brazilian Engenutri. Înființarea noii entități, Norofert Brasil LTDA, reprezintă un pas important in strategia companiei de a aduce tehnologia sa avansata intr-una dintre cele mai mari piețe agricole din lume. Asamblarea liniei de producție din Brazilia va începe in luna noiembrie si va replica modelul tehnic de succes, implementat in SUA. (Sursa: BVB)

Boeing Co Pret curent 163.46 USD (3.71% ) MCap 97.1B P/E -21.72

Boeing a ajuns la un acord provizoriu cu un sindicat care reprezintă peste 32,000 de muncitori din zona Pacificului de Nord-Vest, evitând o posibila greva. Contractul de patru ani prevede o creștere salariala de 25%, beneficii de pensionare îmbunătățite si angajamentul de a construi noi avioane in Seattle. Muncitorii vor vota acordul joi. (Sursa: Reuters)

Volkswagen Ag Pret curent 96.70 EUR (0.16% ) MCap 44B

CEO-ul Volkswagen, Oliver Blume, promovează reduceri ale activității fără precedent pe piața interna, din Germania. Acesta a declarat ca schimbarea este necesara deoarece piața europeana se micșorează, iar competiția creste. Volkswagen ia in considerare închiderea fabricilor din Germania si eliminarea garanțiilor de locuri de munca la șase fabrici, ca parte a unui plan de reducere a costurilor cu 10 mld. EUR. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Pret curent 216.0900 USD (2.54% ) MCap 688B P/E 56.4409

Startup-ul de inteligenta artificiala al lui Elon Musk, xAI, a discutat un acord pentru plăți de la Tesla in schimbul furnizării de tehnologie si resurse pentru producătorul de mașini electrice, conform unui raport al Wall Street Journal. Acordul ar permite Tesla sa folosească modelele AI ale xAI pentru a ajuta la dezvoltarea software-ului de asistenta la conducere Full Self-Driving, iar Tesla ar împărți o parte din venituri cu xAI. Musk a negat știrea, afirmând ca Tesla nu are nevoie sa licențieze nimic de la xAI. (Sursa: SeekingAlpha)

