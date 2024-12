Autorizațiile de construire continuă trendul – TradeVille

Obligațiuni de 100 mil. EUR la BVB

Vista Bank (fosta Marfin Bank) se pregătește sa emită obligațiuni de pana la 100 mil. EUR. Banca dorește sa se finanțeze in următorii 5 ani prin obligațiuni corporative de rang senior, subordonate si convertibile, denominate în EUR, RON sau alte valute, cu o scadenta de maximum 10 ani. Primele doua transe ale programului vor fi de 5, respectiv 30 mil. EUR. Compania ia în vedere listarea obligațiunilor la BVB. (Sursa: ZF)

Autorizațiile de construire continua trendul

În luna octombrie s-au eliberat 3,165 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 9.3% față de luna precedenta, dar în creștere cu peste 5% față de anul trecut. De la începutul anului și pana la finalul lunii octombrie s-au eliberat puțin peste 30,000 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, cu 3.5% mai multe fata de anul precedent. (Sursa: INS)

Inflație sub target

Inflația din Franta a scăzut mai repede decât așteptările economiștilor, rămânând cu mult sub ținta de 2% a Băncii Centrale Europene, susținând argumentele pentru ca ratele dobânzilor sa fie reduse în continuare. Preturile de consum din a două cea mai mare economie a zonei euro au crescut cu 1.7% in luna noiembrie fata de anul trecut. Analiștii de la Bloomberg anticipaseră o creștere de 1.8%. La nivelul zonei euro, inflația a crescut cu 2.3% in luna noiembrie, in linie cu așteptările analiștilor. (Sursa: Bloomberg)

Recunoscători pentru călătorii

Peste 13 milioane de pasageri au tranzitat aeroporturile din SUA in ultimele câteva zile, conform datelor Administrației pentru Securitatea Transporturilor. Aceasta cifra este cu aproximativ 5% mai mare decât cea obținuta cu un an în urma de Thanksgiving. Acțiunile companiilor aeriene au avut un an spectaculos pe bursa. United Airlines a înregistrat o creștere de 144% a cotației, fiind al 6-lea cel mai bun performer din indicele S&P 500, in timp ce Delta Air Lines a crescut cu 58%. (Sursa: Barron’s)

Agroland Business System Preț curent 1.175 RON (0.00% ) MCap 105M P/E 15.244

Agroland a raportat o creștere a veniturilor din vânzări, în primele 9 luni ale anului, cifra de afaceri însumând 264.1 mil RON, mai mare cu 6% fata de aceeași perioada a anului trecut. Rezultatul din exploatare a fost de 13.1 mil. RON, mai mare cu 19% comparativ cu 9L 2023, pe fondul unei dinamici de +5% a cheltuielilor operaționale. Rezultatul net obținut de societatea s-a ridicat la un nivel de 5.8 mil. RON (+17% vs 9L 2023). Compania a anunțat și revizuirea în scădere a bugetului pentru anul curent, estimând ca va obțină o cifra de afaceri anuala în 2024 de 325.6 mil. RON (-6% vs BVC inițial), în timp ce profitul net a fost revizuit la 9 mil. RON, mai mic cu 27% fata de bugetul inițial. (Sursa: BVB)

Fondul Proprietatea Preț curent 0.3070 RON ( -2.48% ) MCap 1.09B P/E 3.9785

Franklin Templeton – administratorul Fondului Proprietatea din ultimii ani - a anunțat că nu va depune un mandat pentru administrarea FP. Știrea vine drept o surpriza in piața, întrucât Franklin Templeton administrează FP din 2010, având o vechime semnificativa în piața. (Surse: BVB;ZF)

Prospectiuni Bucuresti Preț curent 0.1250 RON ( -17.22% ) MCap 89.7M P/E 3.4136

Prețul acțiunilor Prospectiuni a înregistrat o corecție de peste 20% la deschiderea ședinței de tranzacționare de vineri. Dinamica vine în contextul în care, în primele 9 luni din 2024, compania a raportat o cifra de afaceri de 120.4 mil. RON, în scădere cu 36% față de perioada similara din 2024, înregistrând o pierdere de 6.5 mil. RON. Scăderea a fost cauzata de activitatea de achiziție date geofizice, care s-a desfășurat la un nivel subdimensionat fata de capacitatea uzuala a companiei. (Sursa: ZF)

Grup Serban Holding Preț curent 1.73 RON (4.22% ) MCap 311M P/E 30.92

Grup Serban a raportat, la finalul săptămânii trecute, venituri pentru primele 9 luni din 2024 în valoare de 439 mil. RON, cu 3% mai mari față de 2023. Profitul net a avut o dinamică pozitivă (+48.2%) față de primele nouă luni de anul trecut, însumând 18.3 mil. RON. Suprafețele cultivate au crescut cu 17%, în timp ce volumul de cereale comercializate s-a majorat cu 14%. (Sursa: BVB)

S.p.e.e.h. Hidroelectrica Preț curent 119.40 RON ( -0.67% ) MCap 53.7B P/E 11.40

Analiștii de la Swiss Capital estimează ca Hidroelectrica va oferi acționarilor un dividend brut de 8.9 RON/acțiune în 2025. Valoarea totala a dividendelor achitate va fi de aproximativ 4 mld. RON. Randamentul raportat la prețul din piața al potențialului dividend este de aproximativ 7.4%. Calculele celor de Swiss Capital au in vedere un profit net anual de 4.16 mld. RON, în scădere cu 35% fata de anul precedent. (Sursa: ZF)

Roca Industry Holdingrock1 Pret curent 8.15 RON ( -2.98% ) MCap 202M P/E 58.62

Conducerea ROCA Industry a informat piața cu privire la procedura de solitare a acțiunilor care a întâmpinat întârzieri în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului. Având în vedere aceasta întârziere, compania estimează ca exista un risc real ca operațiunea de solitare a valorii nominale sa nu fie finalizata anterior datei de 3 decembrie. În consecință, BVB va suspenda de la tranzacționare acțiunile ROC1 începând cu data de 2 decembrie pana la finalizarea demersurilor in acest sens. Compania asigura investitorii ca va depune toate eforturile pentru a soluționa cât mai rapid aceasta problema, și să se asigure ca asemenea întârzieri datorate factorilor externi nu vor mai apărea în viitor. (Sursa: BVB)

Astrazeneca Plc Preț curent 67.48 USD (0.42% ) MCap 104B

Enhertu, medicamentul care este de succes în tratarea cancerului produs de AstraZeneca, dezvoltat împreuna cu gigantul farmaceutic japonez Daiichi Sankyo va fi adăugat pentru rambursare de către asigurările medicale de stat din China. Adăugarea acestui medicament la lista naționala de medicamente rambursabile din China intra in vigoare la 1 ianuarie 2025, in ciuda unei anchete in curs de desfășurare cu privire la comportamentul unui director al companiei. (Sursa: Seeking Alpha)

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 576.03 USD (1.20% ) MCap 1.47T

Având în vedere pericolele pe care social media le reprezintă pentru copii, Australia a adoptat o lege care va interzice accesul copiilor sub 16 ani la platforme precum Facebook, Instagram, Snapchat sau Tik Tok. Legea va responsabiliza platformele care nu iau masuri rezonabile pentru a împiedica copiii sa dețină conturi de social media. Orice eșec sistematic poate duce la amenzi de pana la 32.5 mil. USD, iar scutirile de la aceasta amenda nu vor fi acordate pentru conturile preeexistente sau cazurile de consimțământ parental. (Sursa: Seeking Alpha)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

