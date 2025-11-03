Autorizațiile de construire în septembrie 2025 – TradeVille

Autorizațiile de construire în septembrie 2025

În luna septembrie 2025 s-au eliberat 3.598 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere cu 2,6% față de august și cu 3,1% față de septembrie 2024, majoritatea fiind în mediul rural (69,7%). Suprafața utilă totală a acestor clădiri a ajuns la peste 1 milion mp, în creștere cu aproape 30% față de luna anterioară. De asemenea, numărul autorizațiilor pentru clădiri nerezidențiale a crescut cu 8,3% față de august 2025, deși suprafața utilă aferentă a scăzut cu 4,3%. În primele nouă luni ale anului 2025 s-au emis 28.419 autorizații pentru clădiri rezidențiale, cu 4,2% mai multe decât în aceeași perioadă din 2024. (Sursa: INS)

Dobânzile la titlurile de stat scad sub 7%

Pentru prima dată în 2025, Ministerul Finanțelor a reușit să obțină un cost de împrumut sub 7%, printr-o operațiune de preschimbare a titlurilor de stat pe termen scurt cu unele pe termen lung, la un randament de 6,93%. Statul a atras 450 mil. RON prin obligațiuni cu maturitate până în 2035, marcând cel mai mic cost de finanțare din acest an. Scăderea dobânzilor reflectă încrederea investitorilor și efectele politicilor de consolidare fiscală asumate de Guvern. Ministerul Finanțelor anunță că evoluția descrescătoare a costurilor de finanțare este susținută și de menținerea ratingului investițional al României. (Sursa: Economica.net)

Inflația din zona euro scade

Inflația din zona euro a scăzut la 2,1% în luna octombrie, apropiindu-se de ținta BCE de 2%, însă presiunile asupra prețurilor rămân ridicate, mai ales în sectorul serviciilor, unde inflația a urcat la 3,4%. Creșterea prețurilor este mai moderată, iar inflația de bază s-a menținut la 2,4%, ceea ce indică faptul că, deși situația generală se temperează, riscurile globale și cele legate de salarii păstrează autoritățile prudente. (Sursa: Euronews)

Continuă scăderile de locuințe noi în China

Vânzările de locuințe noi din China au continuat să scadă în octombrie, cu un declin anual de 41,9%, până la 253 mld. CNY (35,6 mld. USD), semn că măsurile recente de relaxare nu au reușit să revigoreze piața imobiliară. Analiștii Fitch anticipează noi scăderi de până la 15% în volum și 10% în valoare înainte de stabilizare, în timp ce perspectivele pentru un pachet amplu de stimulare rămân reduse după performanța economică peste așteptări din T3. (Sursa: Bloomberg)

Agroserv Măriuța Preț curent: 6,50 RON (-0,76%) | MCap: 67,5M | P/E: 150,73

Agroserv Măriuța a încheiat cu succes un plasament privat de obligațiuni prin care a reușit să strângă 3 mil. EUR. Noile obligațiuni au o dobândă anuală de 9,5%, plătibilă trimestrial. Sumele atrase prin această emisiune vor fi destinate rambursării obligațiunilor emise în 2020. (Sursa: BVB)

TeraPlast Preț curent: 0,4305 RON (-0,92%) | MCap: 1,29B | P/E: -136,3962

Producătorul de materiale de construcții TeraPlast Bistrița a înregistrat în primele nouă luni din 2025 un profit net de 6,3 mil. RON, revenind după o pierdere de 6,9 mil. RON în aceeași perioadă a anului trecut. Cifra de afaceri consolidată a crescut cu 26%, la 857,4 mil. RON, iar EBITDA s-a majorat cu 59%, la 72 mil. RON, susținută de cererea din divizia de instalații, extinderea pe piețele vestice prin Grupul Wolfgang Freiler și contribuția Optiplast din Croația. (Sursa: BVB)

Erste Group Bank AG Preț curent: 452,6 RON (4,77%) | MCap: 185B | P/E: 9,4

Grupul austriac Erste, proprietarul BCR, a înregistrat în primele nouă luni din 2025 un profit net de 2,56 mld. EUR, similar cu cel din 2024. Venitul net din dobânzi a urcat cu 3%, la 5,76 mld. EUR, iar cel din taxe și comisioane cu 8,4%, la 2,34 mld. EUR, pe fondul creșterii creditării și al reducerii costurilor cu dobânzile la depozite. Activele totale au ajuns la 363 mld. EUR, în urcare cu 2,6% față de perioada similară din 2024. (Sursa: BVB)

2Performant Network Preț curent: 1,430 RON (-3,38%) | MCap: 18,6M | P/E: -5,473

Consiliul de Administrație al societății a aprobat, în ședința din 30.10.2025, majorarea capitalului social cu până la 434.434,7 RON, prin emiterea a maximum 4.344.347 acțiuni noi, în valoare nominală de 0,1 RON/acțiune. Acțiunile vor fi oferite inițial acționarilor existenți, înregistrați la data de 18.11.2025, iar acțiunile nesubscrise vor fi oferite ulterior prin plasament privat către investitori eligibili din Uniunea Europeană. Prețul de subscriere va fi stabilit între 1,3 RON și 1,45 RON, diferența față de valoarea nominală reprezentând prima de emisiune. (Sursa: BVB)

Agroland Business System Preț curent: 1,545 RON (0,00%) | MCap: 139M | P/E: 13,976

Agroland Group, lider local în agribusiness și producția de ouă, plănuiește o extindere internațională pe piețele vest-europene, cu prima țintă probabil Italia, după consolidarea poziției pe piața românească. În plan intern, grupul accelerează investițiile în ferme, procesare și retail, mizând pe cererea în creștere și pe oportunitățile generate de scăderea producției din vestul Europei. România a crescut producția de ouă cu aproximativ 20% în ultimii ani, iar Agroland își propune să ajungă la un milion de păsări până în 2026. Contextul european favorabil, combinat cu cererea externă solidă și prețuri competitive, permite companiei să exporte 40% din producție și să câștige cote de piață, susținând creșterea și poziția sa în topul european al producătorilor de ouă. (Sursa: ZF)

Nvidia Preț curent: 202,49 USD (-0,20%) | MCap: 4,96T

Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a declarat la summitul APEC din Coreea de Sud că inteligența artificială a intrat într-un „ciclu virtuos”, în care îmbunătățirile modelelor AI atrag investiții suplimentare, care, la rândul lor, accelerează dezvoltarea tehnologică. El a subliniat că profitabilitatea este motorul principal al acestui val de investiții masive în infrastructura AI, estimate la peste 300 mld. USD doar în 2025. Huang consideră că ne aflăm la începutul unei noi ere tehnologice de zece ani, în care fiecare nivel al arhitecturii de calcul va fi reinventat prin AI și computație accelerată. Nvidia, recent evaluată la peste 5 trilioane USD, a anunțat și un parteneriat cu Samsung pentru implementarea a 50.000 de GPU-uri destinate producției de cipuri inteligente. (Sursa: CNBC)

Alphabet Inc. – clasa A Preț curent: 281,19 USD (-0,10%) | MCap: 3,68T

Google va oferi gratuit serviciul Gemini AI pentru peste 500 mil. utilizatori Reliance Jio din India, într-un parteneriat cu Reliance Intelligence. Mișcarea face parte din competiția globală între companiile de AI – Google, OpenAI și Perplexity – care își extind agresiv prezența în India, una dintre cele mai mari piețe digitale din lume, cu peste 500 mil. utilizatori WhatsApp și 467 mil. YouTube. (Sursa: CNBC)

Samsung Electronics Co. Ltd (GDR) Preț curent: 1.881,0000 USD (4,62%) | MCap

Samsung a anunțat că va construi o „AI Megafactory” echipată cu 50.000 de procesoare grafice Nvidia, pentru a automatiza producția de cipuri destinate dispozitivelor mobile și roboților. Colaborarea consolidează poziția Nvidia ca furnizor esențial în dezvoltarea inteligenței artificiale și include adaptarea platformei de litografie a Samsung pentru a funcționa cu GPU-urile Nvidia, ceea ce ar putea crește performanța de 20 de ori. Samsung va utiliza și software-ul de simulare Omniverse și va colabora cu Nvidia pentru optimizarea memoriei sale HBM de generația a patra, destinată cipurilor AI. Acordul marchează o nouă etapă în cooperarea dintre cele două companii, atât parteneri, cât și furnizori unul pentru celălalt. (Sursa: CNBC)

The Walt Disney Company Preț curent: 112,62 USD (0,70%) | MCap: 205B

YouTube TV a eliminat canalele Disney, inclusiv ABC și ESPN, după ce nu a reușit să ajungă la un nou acord de distribuție cu Disney. Ambele companii se acuză reciproc: YouTube susține că Disney a cerut termeni care ar crește prețurile pentru clienți, în timp ce Disney afirmă că Google folosește dominația sa de piață pentru a evita plata unor tarife corecte. Negocierile au eșuat după expirarea contractului pe 30 octombrie, iar peste 20 de canale au fost retrase. (Sursa: CNBC)

Chevron Corporation Preț curent: 157,72 USD (2,74%) | MCap: 294B

Chevron a raportat rezultate peste așteptările Wall Street, susținute de un nivel record al producției de 4,1 mil. barili pe zi, impulsionat de achiziția Hess Corporation. Deși profitul net a scăzut cu 21%, la 3,54 mld. USD, din cauza prețurilor mai mici la petrol și a costurilor tranzacției, profitul net ajustat pe acțiune de 1,85 USD a depășit estimările de 1,68 USD. Producția în SUA a crescut cu 27%, iar cea internațională cu 16%, în timp ce profitul din rafinare a urcat semnificativ datorită marjelor mai mari la vânzările de produse. Chevron a înregistrat și o creștere de aproximativ 50% a fluxului de numerar liber ajustat, la 7 mld. USD. (Sursa: CNBC)

Exxon Mobil Corporation Preț curent: 114,36 USD (-0,29%) | MCap: 464B

Exxon a raportat pentru trimestrul al treilea o scădere de 12% a profitului net, la 7,55 mld. USD, din cauza prețurilor mai scăzute la petrol, ca urmare a majorării producției de către OPEC+. Excluzând elementele excepționale, profitul net pe acțiune a fost de 1,88 USD, în timp ce producția în Guyana și bazinul Permian a atins niveluri record, totalizând 4,77 mil. barili pe zi. Deși veniturile au fost sub așteptările Wall Street, Exxon a menținut profitabilitatea ridicată pe acțiune și a generat profituri solide în sectoarele de producție, rafinare și chimicale. Compania a continuat să investească puternic, cu cheltuieli de capital de aproximativ 21 mld. USD în 2025, și a majorat dividendul pentru trimestrul al patrulea la 1,03 USD/acțiune. (Sursa: CNBC)

