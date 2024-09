Banca Angliei menține rata dobânzii – TradeVille

Cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule in luna iulie

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule si motociclete a crescut in luna iulie cu 2.2% fata de luna iunie a acestui an si cu 6.6% fata de luna iulie a anului trecut. Diferența pozitiva este datorata, in mare parte, creșterilor comerțului cu motociclete, piese si accesorii, dar si întreținerii si reparațiilor (+38.4%). (Sursa: INS)

5.4 mld. RON cheltuiți la stomatolog

Piața de stomatologie din Romania a ajuns, in 2023, la un total de 5.4 mld. RON, fiind susținută de cheltuielile populației, care sunt compensate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu un procent foarte redus, de aproximativ 6% din totalul de aproape 1.1 mld. EUR. In medie, un cetățean roman plătește anual intre 1,500 si 1,800 EUR pentru sănătate, dintre care ii sunt compensați doar 4 EUR pentru stomatologie. (Sursa: ZF)

Banca Angliei menține rata dobânzii

Banca Angliei a menținut ratele dobânzilor neschimbate, la 5%, după reducerea din august, chiar daca Rezerva Federala a SUA a făcut o reducere semnificativa. Comitetul de Politica Monetara a votat cu 8 la 1 pentru menținerea ratelor, in timp ce datele economice arata o inflație aproape de țintă de 2% si creșterea salariilor cu 5.1%. (Sursa: CNBC)

India depășește China

Conform unui raport Morgan Stanley, India pare sa prindă avânt in indicele Investable Market Index, cu o pondere de 2.35%, fata de procentul de 2.4% al Chinei. La începutul lunii, India a devenit cea mai mare piața din cadrul MSCI Emerging Markets Investable Market, aceasta poziție fiind susținută de încrederea, din ce in ce mai mare a investitorilor, ca India ar putea deveni motorul creșterii economice mondiale. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Societatea Energetica Electrica Pret curent 14.54 RON (2.25% ) MCap 4.93B P/E 8.00

Pe 19 septembrie 2024, Electrica a informat piața cu privire la renunțarea domnului Dumitru Chirita la funcția de președinte al Consiliului de Administrație, începând cu aceeași data, precum si la mandatul de administrator, începând cu 19 octombrie 2024. In aceeași ședință, Consiliul l-a ales pe Ion Cosmin Petrescu ca nou președinte al Consiliului de Administrație, cu un mandat valabil intre 19 septembrie si 18 octombrie 2024. (Sursa: BVB)

Ascendia Pret curent 3.55 RON ( -1.11% ) MCap 41.6M P/E 130.84

Ascendia, a fost selectata pentru programul MoonshotX, o inițiativă strategica a Raiffeisen Bank Romania, in parteneriat cu InnovX, care sprijină creșterea si expansiunea internațională a companiilor din Romania si Europa Centrala si de Est. Acest program va acționa ca un catalizator pentru creșterea Ascendia, oferind îmbunătățiri semnificative ale produselor sale e-learning, LIVRESQ si CoffeeLMS. Prin MoonshotX, compania va integra tehnologii avansate pentru a sprijini formatorii si cursanții din întreaga lume. (Sursa: BVB)

Ads

OMV Petrom Pret curent 0.7290 RON (0.34% ) MCap 45.4B P/E 7.9496

OMV Petrom a lansat o campanie de foraj folosind o instalație automatizata de ultima generație, dezvoltata de Foraj Sonde Videle. Campania vizează zăcăminte din Oltenia, Muntenia si Moldova, cu scopul de a îmbunătăți producția si eficienta, reducând impactul asupra mediului. Instalația poate fi monitorizata de la distanta si poate fi utilizata si in proiecte geotermale si de captare a carbonului. (Sursa: BVB)

Ihunt Technology Import-Export Pret curent 0.421 RON ( -2.09% ) MCap 31.6M P/E -34.545

iHunt a informat investitorii cu privire la lansarea unui nou model de telefon rezistent, Titan P10000 PRO, cu baterie de 10,300 mAh, ce promite consolidarea poziției pe piața si dominarea segmentului telefoanelor rezistente, prin acoperirea unei game largi de preturi. (Sursa: BVB)

Alphabet Inc. - clasa A Pret curent 162.9800 USD (1.98% ) MCap 2.12T

YouTube a anunțat noi funcționalități bazate pe inteligenta artificiala, după modelul DeepMind al Google. Aceste funcționalități le vor permite creatorilor de conținut sa adauge videoclipurilor fundaluri generate de inteligenta artificiala. Aceasta opțiune va fi putea fi utilizata la sfârșitul acestui an, iar utilizarea solicitărilor scrise pentru generarea automata a unor videoclipuri de 6 secunde va fi disponibila din 2025. (Sursa: CNBC)

Ads

Alibaba Group Holding Ltd Pret curent 87.62 USD (3.79% ) MCap 228B

Alibaba a anunțat lansarea a peste 100 de modele de inteligenta artificiala open-source, destinate utilizării in gaming, automobile sau cercetare științifică datorita dezvoltării in matematica si programare. Aceste modele sunt antrenate pe cantități mari de date si pot fi folosite pentru crearea propriilor aplicații de inteligenta artificiala. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Pret curent 228.57 USD (3.57% ) MCap 3.59T P/E 37.90

Compania Apple a fost avertizata de Uniunea Europeana, in temeiul Actului Piețelor Digitale, ca trebuie sa se conformeze legii care impune ca sistemele de operare sa fie funcționale cu alte tehnologii. Termenul limita este de 6 luni, după care exista riscul unor sancțiuni in cazul nerespectării reglementarilor. (Sursa: Bloomberg)

Deschide Cont la TradeVille

Ads

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads