Banca Centrală Europeană – între 0.25% și 0.5% - TradeVille

Rata De Ocupare A Forței De Munca – Aproape De 70%

In 2022, rata de ocupare a populației cu vârsta cuprinsa intre 20-64 ani a fost de 68.5%, in creștere fata de anul anterior cu 1.4 puncte procentuale, populația activa a României fiind de cca. 8.3 mil. de persoane. Rata de ocupare a tinerilor cu vârsta cuprinsa intre 15-24 ani a rămas una scăzută, aceasta totalizând 19.7%. Cel mai mare nivel al ratei de ocupare s-a înregistrat in rândul absolvenților învățământului superior, cca. 85.9%. Majoritatea salariaților sunt încadrați in sectorul privat (82%). (Sursa: INS)

Creștere A Volumului Serviciilor Către Populație

In luna februarie 2023, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de luna ianuarie 2023 cu 6.4% ca serie bruta, dar nu a variat semnificativ ca serie ajustata. Fata de aceeași perioada a anului trecut, indicatorul a crescut cu 14.7% ca serie bruta si cu 11.1% ca serie ajustata. Creșteri se observa si in cazul cifrei de afaceri din serviciile de piața prestate populației, unde s-a înregistrat o majorare de 21.9% fata de anul trecut ca serie bruta si cu 30.3% ca serie ajustata. (Sursa: INS)

Indicele Preturilor De Producție Din Germania Își Reduce Ritmul De Creștere

Indicele preturilor de producție din Germania a crescut mai puțin (+7.5% vs. 2022) fata de așteptările economiștilor (+9.8%) in luna martie, înregistrând, totodată si cea mai mica creștere anuala din iunie 2021. Comparativ cu luna februarie a acestui an, preturile au scăzut cu 2.6%, înregistrând al șaselea declin lunar consecutiv. (Sursa: Reuters)

Banca Centrala Europeana – Intre 0.5% Si 0.25%

Minutele de la ședința de politica monetara ale BCE, publicate in cursul zilei de ieri, arata ca intre membrii Consiliului Guvernatorilor al BCE exista o divizare tot mai mare in ceea ce privește următoarea mișcare. Astfel, chiar daca o majorare a ratei de politica monetara cu 50 de puncte de baza este încă in discuție pentru următoarea luna, membrii pledează pentru un compromis de 25 puncte de baza. La ultima întrunire privind politica monetara in zona euro, BCE a luat decizia de a majora ratele cu 50 puncte de baza, ducând nivelul dobanzilor la nivelul de 3.5%. (Sursa: ECB)

Aquila Part Prod Com Preț curent 0.698 RON ( -0.29% ) MCap 837M P/E 9.827

Aquila, unul dintre liderii pieței de distribuție de bunuri de larg consum din Romania si Republica Moldova, anunța încheierea unui parteneriat pe termen lung cu Hama, lider european in accesorii IT si telecomunicații. Prin intermediul acestui parteneriat, Aquila va dezvolta o soluție logistica complexa, numita,, pick by light” - o tehnica moderna de pregătire a comenzilor, bazata pe utilizarea luminii pentru îndrumare in desfășurarea activităților operative, care limitează numărul de erori. Implementarea soluției se va face in depozitul societății din Dragomirești Vale, si va include un număr de peste 4,000 de SKU-uri (”Stock Keeping Unit” – produs unic identificat prin elemente distincte de denumire, cod, ambalaj etc.). Parteneriatul cu Hama permite, totodată, dezvoltarea portofoliului de clienți prin extinderea operațiunilor logistice existente. (Sursa: BVB)

Fondul Proprietatea Preț curent 2.095 RON (0.24% ) MCap 13B P/E 4.704

Fondul Proprietatea va vinde deținerile minoritare in capitalul social al E-Distribuție Muntenia, Enel Energie Muntenia, E-Distribuție Dobrogea, E-Distribuție Banat si ENEL Energie – toate societăți pe acțiuni – in schimbul unui preț de 650 mil. RON. Cumpărătorul este Public Power Corporation SA (PPC), compania naționala elena de energie, contractul de vânzare fiind încheiat in data de 19 aprilie 2023. Acest contract a fost încheiat după ce Enel SpA si PPC au încheiat un contract de vanzare-cumparare a afacerilor Grupului Enel in Romania. Vânzarea este condiționata, printre altele, de finalizarea tranzacției dintre Enel si PPC. (Surse: BVB;enel.com)

Transgaz Preț curent 329.0 RON ( -0.30% ) MCap 3.87B P/E 11.1

Transgaz si E.ON au anunțat semnarea unui Memorandum de înțelegere, prin care companiile se angajează sa colaboreze in vederea consolidării securității energetice a României, in contextul tranziției către energia verde. Documentul prevede colaborarea in scopul dezvoltării si transformării infrastructurii de transport si de distribuție a gazelor naturale pentru a deservi pe termen lung consumatorii cu energie fără emisii poluante, mai exact cercetarea modului in care infrastructura naționala de gaze ar putea permite si transportul hidrogenului. De asemenea, pârțile vor elabora propuneri către ANRE in vederea emiterii reglementarilor tehnice specifice in domeniul hidrogenului. (Sursa: BVB)

Antibiotice Preț curent 0.578 RON (1.40% ) MCap 388M P/E 10.075

Antibiotice S.A. a semnat un acord de servicii de consultanta cu Banca Europeana de Investiții (BEI), prin care experții BEI, împreuna cu consultanți externi, vor colabora cu Antibiotice S.A. pentru a identifica opțiuni de creștere si dezvoltare a companiei pe plan intern si internațional. Acordul cuprinde, printre altele, evaluarea posibilităților de extindere si diversificare a portofoliului de medicamente al companiei, identificarea tendințelor in ceea ce privește parteneriatele cu companii din lanțul valoric al industriei farmaceutice si recomandarea celor mai bune practici pentru organizarea si extinderea proceselor industriale ale companiei. (Sursa: BVB)

Safetech Innovations Preț curent 3.14 RON (2.61% ) MCap 208M P/E 20.40

Safetech a înființat o filiala in SUA, denumita Safetech Innovations US Inc., in orașul Reston din statul american Virginia. Compania controlează 67% din capitalul social al filialei americane. Astfel, pentru Safetech, este cea de-a treia locație internaționala in care compania este prezenta, după Marea Britanie si Emiratele Arabe Unite. Noua filiala va deveni operaționala in următoarele luni, pana atunci, in limita posibilităților, serviciile tehnice vor fi furnizate din Romania si din Marea Britanie. (Sursa: BVB)

Oblig Alive Capital 2023 Preț curent 98.20 RON ( -0.20% ) MCap 9.82M

Conducerea furnizorului de energie, Alive Capital, a anunțat finalizarea procedurii de înstrăinare a pachetului de acțiuni deținut de Giacomo Billi, care reprezintă 49% din capitalul social al companiei. Astfel, din noua structura a capitalului social va face parte si Omnia Capital cu 49% din drepturile de vot, restul de 51% fiind deținut de Premier Energy PLC. (Sursa: BVB)

Daimler Truck Holding Ag Preț curent 150.45 RON ( -2.28% ) MCap 123B

Unul dintre cei mai mari producători de camioane, Daimler Trucks, este prezent la Bursa de Valori din București, pe segmentul SMT-Intl sub simbolul DTG. Compania are o istorie lunga, primul camion construit datând din anul 1896. In forma actuala, compania a luat naștere in 2021, când aceasta s-a listat independent de compania mama, Daimler AG, actual Mercedes-Benz Group. Compania este liderul pieței globale de camioane medii si grele de peste 6 tone. Vânzările unitare ale Daimler Truck au crescut considerabil in 2022. In ciuda problemelor de aprovizionare, au fost livrate 520,291 de camioane si autobuze, ceea ce reprezintă o creștere de 14.2% fata de anul precedent. Europa si America de Nord sunt doua dintre cele mai mari piețe pentru camioanele Daimler, din care, compania deține cote de 20% si, respectiv, 40%. (Sursa: BVB)

Deutsche Bank Ag Preț curent 48.600 RON ( -0.61% ) MCap 100B

Deutsche Bank intenționează sa-si reducă comitetul executiv la 9 membri, de la 10, cat sunt in prezent, odată cu disponibilizarea unor persoane din divizia de private banking, conform unor surse Reuters. Cea mai mare banca germana își va anunța rezultatele financiare trimestriale pe 27 aprilie, tot atunci fiind așteptat si anunțul referitor la disponibilizări. (Sursa: Reuters)

AT&T Inc. Preț curent 17.65 USD ( -10.41% ) MCap 125B P/E -14.41

Compania de telecomunicații, AT&T, a obținut o cifra de afaceri trimestriala in valoare de 30.1 mld. USD, in ușoara creștere comparativ cu același trimestru din anul anterior (+1.4%), însă sub estimările analiștilor cu 80 mil. USD. Profitul/acțiune non-GAAP obținut a fost in valoare de 0.60 USD, in linie cu așteptările analiștilor. Cu toate acestea, acțiunea a deschis sesiunea de tranzacționare de ieri in scădere cu aproximativ 10%, in special din cauza încetinirii creșterii numărului de abonați la servicii de telefonie. (Sursa: Barron’s)

lululemon athletica Preț curent 374.21 USD (0.49% ) MCap 48B P/E 56.22

Conform surselor CNBC, compania producătoare de îmbrăcăminte pentru sport, Lululemon, a abordat Hydrow, o companie rivala, in vederea vânzării liniei de business Mirror. Lululemon a achiziționat Mirror in 2020 cu 500 mil. USD, atunci când fitness-ul la domiciliu ajunsese la apogeu din cauza pandemiei. Momentan, nu este clar daca Hydrow, care produce aparatura pentru sălile de fitness, este interesata de achiziția Mirror. (Sursa: CNBC)

