Banca Japoniei menține dobânda – TradeVille

Risc ridicat de recesiune

CFA România avertizează că riscul de recesiune în România rămâne ridicat, pe fondul dezechilibrelor macroeconomice și al impredictibilității politicii fiscale. Cursul EUR/RON este anticipat să crească la 5,10 RON peste 6 luni și la 5,15 RON peste un an, iar inflația estimată pentru septembrie 2026 este de 6,63%. Deficitul bugetar prognozat pentru 2025 se ridică la 7,7% din PIB, iar datoria publică este așteptată să ajungă la 60% din PIB. Piața imobiliară urbană este percepută ca supraevaluată, cu stagnare sau scădere a prețurilor în următoarele 12 luni. (Sursa: Economica.net)

Bilanțul Fidelis

Ministerul Finanțelor a atras aproape 2,2 mld. RON de la investitori la ultima emisiune de titluri de stat Fidelis desfășurată la început de septembrie. Prin intermediul celor 28 de oferte derulate începând cu august 2020, Ministerul Finanțelor a atras de la populație 57 mld. RON (11,5 mld. EUR), sumă din care 16 mld. RON (3,2 mld. EUR) au fost atrase în acest an. Următoarea ediție este așteptată la începutul lunii octombrie. (Sursa: BVB)

Vânzările cu amănuntul în UK

Vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au crescut cu 0,5% în august față de iulie, peste așteptările analiștilor, care anticipau un avans de 0,3%. Creșterea vine pe fondul presiunilor exercitate de inflația de 3,8% și al îngrijorărilor legate de posibile majorări de taxe, care ar putea afecta încrederea și cheltuielile consumatorilor. (Sursa: Market Screener)

Banca Japoniei menține dobânda

Banca Japoniei a menținut rata dobânzii la 0,5%, decizia venind pe fondul unei scăderi a inflației de bază la 2,7% în august, cel mai redus nivel din noiembrie 2024. Indicatorul „core-core”, care exclude prețurile la alimente proaspete și energie, a coborât la 3,3% față de 3,4% în iulie. Deși inflația rămâne peste ținta de 2% a băncii centrale, autoritățile au preferat stabilitatea în contextul incertitudinii globale și al temperării presiunilor inflaționiste, în pofida apelurilor pentru o majorare suplimentară a ratelor. (Sursa: CNBC)

OMV Petrom Preț curent 0,8530 RON (-2,90%) MCap 53,1B P/E 14,5626

OMV Petrom a redevenit cea mai valoroasă companie de la Bursa de Valori București, depășind Hidroelectrica vineri, 19 septembrie 2025, la ora 12:05, cu o capitalizare de 54,7 mld. RON. Creșterea vine după doi ani în care Hidroelectrica deținea primul loc, fiind alimentată de rezultatele financiare bune ale OMV Petrom, politica generoasă de dividende și planurile de investiții ambițioase. În același timp, acțiunile Hidroelectrica au scăzut, afectate de secetă și lipsa proiectelor majore de dezvoltare. De la începutul anului, acțiunile OMV Petrom au crescut cu 24%, consolidându-și poziția de lider. (Sursa: ZF)

Premier Energy Plc Preț curent 20,55 RON (-0,48%) MCap 2,56B P/E 7,73

Premier Energy a semnat un acord pentru achiziția a 51% din Iberdrola Renovables Magyarország KFT, companie care deține parcuri eoliene operaționale cu o capacitate de 158 MW în Ungaria. Prin această tranzacție, capacitatea totală instalată de energie regenerabilă a grupului în România, Republica Moldova și Ungaria va depăși 500 MW. Investiția marchează prima extindere majoră a companiei în afara piețelor tradiționale și consolidează poziția sa pe piața energetică din Europa Centrală. Valoarea totală a tranzacției este de 128 mil. EUR, iar finalizarea este estimată pentru sfârșitul anului 2025 sau începutul lui 2026, sub rezerva aprobărilor de reglementare. (Sursa: BVB)

Fondul Proprietatea Preț curent 0,4400 RON (0,00%) MCap 1,4B P/E 5,2718

Oferta publică derulată de Fondul Proprietatea pentru răscumpărarea a până la 80 mil. de acțiuni a fost suprasubscrisă masiv, ordinele de vânzare însumând circa 830 mil. de acțiuni, echivalentul unei suprasubscrieri de 10,35 ori. Astfel, pentru fiecare 1.000 de acțiuni aduse în ofertă, investitorii vor reuși să vândă efectiv aproximativ 103 titluri, conform datelor preliminare. Prețul de răscumpărare este de 0,6975 RON/acțiune, semnificativ peste cotația bursieră de 0,445 RON. Operațiunea, intermediată de Swiss Capital și Auerbach Grayson, reprezintă a doua rundă de răscumpărări din 2025 și parte din strategia fondului de returnare a capitalului către acționari. (Sursa: ZF)

One United Properties Preț curent 28,00 RON (-1,75%) MCap 3,09B P/E 7,89

Acționarii One United Properties vor decide în AGA din 15 octombrie asupra mai multor propuneri, inclusiv o ofertă de răscumpărare de aproape 900 mil. RON, dar și două solicitări venite prin firma președintelui Claudiu Cissulo. Acestea vizează contractarea unui credit sindicalizat de până la 140 mil. EUR și vânzarea clădirii One United Tower pentru cel puțin 114 mil. EUR. Finanțarea ar putea susține dezvoltări rezidențiale, rambursarea unor împrumuturi intragrup sau programele de răscumpărare, fiind garantată cu acțiuni și active ale companiei. Tranzacția pentru One United Tower urmează să fie negociată de Consiliul de Administrație, cu preț ajustabil în funcție de capitalul de lucru și datorii. (Sursa: ZF)

Digi Communications Preț curent 88,0 RON (-1,01%) MCap 8,8B P/E 4,6

Digi a semnat, alături de Vodafone și grupul OTE, documentele finale pentru achiziția Telekom România Mobile, marcând una dintre cele mai importante consolidări din piața locală de telecomunicații. Pentru suma de 40 mil. EUR, Digi preia de la TKRM businessul de cartele preplătite, anumite licențe de spectru și o parte din portofoliul de turnuri de telecomunicații, în timp ce Vodafone achiziționează pachetul de acțiuni deținut de OTE. Valoarea totală a tranzacției este de 70 mil. EUR, finalizarea fiind estimată pentru începutul lunii octombrie 2025. Această mutare consolidează prezența Digi pe segmentul prepaid și în infrastructura de rețea, într-o piață care rămâne dominată de trei jucători principali: Orange, Vodafone și Digi. (Sursa: ZF)

CrowdStrike Holdings Preț curent 504,11 USD (0,29%) MCap 119B

Acțiunile CrowdStrike au crescut cu aproape 13% după ce compania de securitate cibernetică a prezentat la Investor Day estimări pe termen lung peste așteptările analiștilor. Conducerea se așteaptă ca veniturile recurente anuale să crească cu cel puțin 20% în 2027, vizând atingerea pragului de 10 mld. USD până în 2031 și dublarea la 20 mld. USD până în 2036. Totodată, CrowdStrike a anunțat achiziția platformei de securitate AI Pangea și un parteneriat cu Salesforce, consolidându-și poziția într-un sector marcat de tranzacții majore. Optimismul a determinat și unele case de brokeraj să majoreze țintele de preț pentru acțiune. (Sursa: CNBC)

Nvidia Preț curent 175,92 USD (-0,18%) MCap 4,31T

Nvidia a anunțat un program de investiții de 2 mld. GBP în sprijinul industriei de inteligență artificială din Marea Britanie, în parteneriat cu mai multe fonduri de venture capital. Planul include finanțarea unor companii precum Wayve și Oxa (vehicule autonome), Revolut, dar și startup-uri AI precum PolyAI, Synthesia, Latent Labs și Basecamp Research, alături de o investiție de 500 mil. GBP în Nscale, operator de centre de date AI. Fondurile vor fi „domiciliate în SUA și activate în Marea Britanie”, oferind acces la capital și putere de calcul pentru cercetători și startup-uri. CEO-ul Jensen Huang a subliniat că Marea Britanie se află într-un „moment ideal” pentru dezvoltarea AI, investiția venind în contextul unor anunțuri similare făcute de Microsoft și OpenAI. (Sursa: Bloomberg)

