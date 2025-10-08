Banca Mondială reduce prognoza pentru România – TradeVille

Turismul în luna august

În luna august 2025, sosirile în structurile de cazare turistică au însumat 2,073 milioane persoane, în scădere cu 4,6% față de august 2024, iar înnoptările au totalizat 5,091 milioane, în scădere cu 4,8%. Turiștii români au reprezentat 85,6% din totalul sosirilor, iar cei străini 14,4%. Durata medie a șederii a fost de 2,5 zile pentru români și 1,9 zile pentru străini. Pentru perioada ianuarie–august 2025, sosirile totale au scăzut cu 1,7%, iar înnoptările cu 1,0%. (Sursa: INS)

Banca Mondială reduce prognoza de creștere pentru România

Banca Mondială estimează o creștere economică de doar 0,4% pentru România în 2025, față de 1,3% prognozat anterior, pe fondul încetinirii consumului și al măsurilor de consolidare fiscală. Pentru 2026 și 2027, ritmul de creștere este revizuit în scădere la 1,3%, respectiv 1,9%. Instituția anticipează o temperare a consumului la 1,1% în acest an, în condițiile în care inflația rămâne ridicată și cheltuielile publice sunt restricționate. Deficitul bugetar, care a depășit 9% din PIB în 2024, ar urma să scadă sub 6% până în 2026. La nivel regional, PIB-ul Europei și Asiei Centrale este estimat să crească cu 2,4% în 2025, încetinit de evoluția mai slabă a Rusiei. (Sursa: Financial Intelligence)

Prognoză în creștere pentru economia Chinei

Banca Mondială a revizuit în creștere prognoza de creștere economică a Chinei pentru 2025, la 4,8% față de 4% estimat anterior, apropiindu-se de ținta oficială de 5%. Revizuirea reflectă efectele măsurilor de stimulare și ale exporturilor solide, care au compensat slăbiciunea consumului intern și declinul sectorului imobiliar. Totuși, instituția avertizează că ritmul de creștere ar putea încetini la 4,2% în 2026, pe fondul reducerii stimulentelor și al exporturilor mai lente. (Sursa: CNBC)

Prețurile locuințelor din Marea Britanie, în scădere

Prețurile locuințelor din Marea Britanie au scăzut cu 0,3% în septembrie, prima corecție din ultimele patru luni. Creșterea anuală s-a redus la 1,3%, cel mai redus ritm din aprilie 2024, pe fondul temerilor legate de posibile majorări de taxe și al prudenței cumpărătorilor înaintea bugetului din noiembrie. Deși dobânzile la creditele ipotecare s-au stabilizat în jur de 5%, inflația aproape de 4% și presiunile asupra veniturilor afectează accesibilitatea locuințelor. (Sursa: Bloomberg)

Grup Șerban Holding Preț curent: 1,73 RON (0,00%) MCap: 311 mil. P/E: 37,39

Grup Șerban Holding a finalizat investiția de 11,5 milioane euro într-o nouă fermă de găini ouătoare din Scurta, comuna Orbeni, județul Bacău, dintre care 7,5 milioane euro provin din fonduri nerambursabile. Proiectul include 10 hale moderne, cu o capacitate totală de 200.000 de păsări, echipamente la standarde europene și infrastructură completă. Ferma va produce anual aproximativ 50 de milioane de ouă, comercializate sub brandul Moldavia. Producția va începe în 2026, după popularea fermelor din noiembrie 2025. (Sursa: BVB)

DN Agrar Group Preț curent: 2,78 RON (-0,71%) MCap: 442 mil. P/E: 10,09

DN Agrar a livrat aproximativ 52 de milioane de litri de lapte în primele nouă luni din 2025, în creștere cu 11% față de aceeași perioadă din 2024. În luna septembrie, volumul livrat a avansat cu peste 23% comparativ cu anul precedent. (Sursa: BVB)

Visual Fan – Allview Preț curent: 21,60 RON (0,00%) MCap: 145 mil. P/E: 13,28

Allview Auto, divizia de mobilitate electrică a grupului Visual Fan, a anunțat că modelul Allview CityZEN a ocupat primul loc la nivel național în topul înmatriculărilor din categoria sa, conform datelor APIA pentru T3 2025. În primele nouă luni, vânzările au depășit deja volumul total din 2024, deși sprijinul AFM a fost redus semnificativ. Rezultatele sunt susținute de extinderea rețelei la 18 dealeri autorizați și de întărirea serviciilor post-vânzare. (Sursa: BVB)

Antibiotice Preț curent: 2,530 RON (-1,17%) MCap: 1,69 mld. P/E: 19,493

Antibiotice Iași investește 50 milioane euro pentru a construi trei noi capacități de producție până în 2029. Compania intenționează, de asemenea, să înființeze un centru modern de cercetare-dezvoltare, care să conecteze mai bine mediul academic cu platforma industrială. (Sursa: ZF)

Societatea Energetică Electrica Preț curent: 20,80 RON (+4,84%) MCap: 7,06 mld. P/E: 10,15

Electrica, principalul jucător din distribuția și furnizarea de energie din România, intenționează să obțină finanțări de până la 1 miliard euro în perioada 2025–2027, pentru achiziții de companii, linii de activitate sau active atât pe plan local, cât și în alte state membre ale UE. Măsura, inclusă pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare din 27 noiembrie, marchează prima inițiativă de acest tip a unei companii cu participație semnificativă a statului român. Planul de expansiune vine după emiterea unor obligațiuni verzi de 500 milioane euro și semnarea unui parteneriat cu Romgaz pentru dezvoltarea unor proiecte de 400 MW în energie regenerabilă și stocare. (Sursa: ZF)

TESLA INC. Preț curent: 435,83 USD (-3,84%) MCap: 1,37 trilioane

Tesla este așteptată să lanseze marți o versiune mai accesibilă a SUV-ului Model Y, în încercarea de a impulsiona vânzările și de a recâștiga cota de piață într-un context de concurență tot mai intensă. Noul model va folosi platformele existente de producție și design, fiind poziționat sub pragul de 30.000 USD (inclusiv creditele fiscale EV din SUA). Lansarea vine după o perioadă de scădere a vânzărilor, în special în China și Europa, unde brandul a fost afectat și de pozițiile publice controversate ale lui Elon Musk. Tesla mizează pe această strategie pentru a susține obiectivul ambițios de a livra 20 milioane vehicule în următorul deceniu. (Sursa: Yahoo Finance)

Qualcomm Inc. Preț curent: 165,26 USD (-1,99%) MCap: 184 mld.

Qualcomm a anunțat achiziția producătorului italian Arduino, cunoscut pentru plăcile programabile folosite în proiecte de robotică și prototipare. Valoarea tranzacției nu a fost dezvăluită, însă compania va funcționa ca subsidiară independentă. Achiziția susține strategia Qualcomm de diversificare a veniturilor și extindere în segmente precum IoT și robotică, pe fondul încetinirii pieței smartphone. (Sursa: CNBC)

