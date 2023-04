Băncile europene pun la vânzare împrumuturile riscante - TradeVille

Transporturile De Mărfuri Evoluează Diferit

Transporturile rutiere de mărfuri au crescut cu 5.8%, in 2022 fata de 2021, in timp ce volumul mărfurilor transportate pe calea ferata a scăzut cu 3.9%, in aceeași perioada, potrivit datelor INS. In transportul maritim s-a înregistrat o creștere a volumelor de mărfuri transportate de 13.4%, in timp ce, in transportul aerian, volumul mărfurilor transportate a crescut cu 22.7%. (Sursa: Economica.net)

Băncile Europene Pun La Vânzare Împrumuturile Riscante

Băncile europene sunt tot mai preocupate cu vânzarea unor împrumuturi riscante in valoare de mai multe miliarde de euro. Tranzacțiile, denumite generic SRT („significant risk transfer”), se realizează in scopul îmbunătățirii stabilității financiare a băncilor, cumpărătorii acestor împrumuturi fiind, de regula, fondurile de tip speculativ. Prin îmbunătățirea nivelului împrumuturilor riscante, băncile pot reduce semnificativ nivelul capitalului pe care ar trebui sa-l aloce pentru acoperirea pierderilor potențiale. Anul trecut, băncile din zona euro au realizat tranzacții de acest tip care au însumat 174 mld. EUR, un nivel record. In mod normal, o banca poate realiza asemenea tranzacții in limita intervalului 7%-12% din valoarea portofoliului sau de împrumuturi. (Sursa: Reuters)

Sectorul Serviciilor Din Germania Este In Expansiune

In luna martie 2023, activitatea sectorului de servicii din Germania a crescut cu cel mai rapid ritm din luna mai 2022, atingând o valoare de 53.7, potrivit indicelui PMI măsurat de S&P Global. In luna februarie 2023, indicele măsura o valoare de 50.9, peste nivelul de 50, care separa creșterea de contracție. (Sursa: Reuters)

Optimism In Sectorul Serviciilor Din SUA

Indicele ISM Services (Non-Producție) PMI a scăzut la 51.2 in martie 2023, de la 55.1 in luna precedenta si sub previziunile analiștilor de 54.5. Valoarea reprezintă cea mai scăzută creștere a sectorului serviciilor din ultimele trei luni, pe fondul unei scăderi a ratei de creștere a comenzilor noi, a unui mediu de ocupare a forței de munca care variază in funcție de industrie si a unor îmbunătățiri continue in ceea ce privește capacitatea si logistica. Totuși, valoarea rămâne peste pragul de 50%, ceea ce menține o perspectiva pozitiva asupra condițiilor de business. (Sursa: TradingEconomics)

Romgaz Preț curent 39.30 RON (0.26% ) MCap 15.1B P/E 5.95

Valoarea contractului încheiat intre Romgaz si Duro Felguera SA, in scopul finalizării lucrărilor si punerii in funcțiune a CTE Iernut, este de 344.9 mil. RON. Garanțiile constituite se ridica la 17.5 mil. EUR. Contractul a fost primit de Romgaz in data de 4 aprilie 2023. Termenul de finalizare al lucrărilor este de 16 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor, cu posibilitate de prelungire. Romgaz a mai avut relații contractuale cu Duro Felguera, in trecut, care au avut același obiectiv - dezvoltarea CTE Iernut. In 2021, Romgaz a reziliat contractul încheiat cu asocierea dintre Duro Felguera si Romelectro SA, pe motivul nefinalizării la termen a lucrărilor. (Surse: BVB;BVB (2))

Aquila Part Prod Com Preț curent 0.680 RON (0.00% ) MCap 816M P/E 9.574

Conducerea companiei Aquila a anunțat prelungirea mandatelor a trei membri din Consiliul de Administrație, anume, Alin Adrian Dociu, Constantin Cătălin Vasile si Ion Lucian Mihalache, pana la data la care AGA va numi alți membri. De asemenea, Consiliul de Administrație numirea lui Constantin Cătălin Vasile in funcția de Director General cu un mandat de 2 ani si a lui Alin Adrian Dociu in funcția de Director General adjunct pentru aceeași perioada de timp. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Preț curent 13.20 RON (3.53% ) MCap 792M P/E 4.43

Conducerea companiei a informat piața cu privire la faptul ca, C.N.F.R Navrom S.A., parte a grupului TTS, a demarat un program de construcție a 4 barje cu o capacitate cumulata de 6,800 de tone. Investiția este estimata la 5 mil. EUR, iar perioada de livrare a birjelor este preconizata pentru octombrie 2023 – ianuarie 2024. (Sursa: BVB)

Apple Inc. Preț curent 163.460 USD ( -1.31% ) MCap 2.59T P/E 27.315

Apple va deschide primul sau magazin din India, in districtul financiar al orașului Mumbai. De asemenea, Apple construiește un alt magazin in capitala New Delhi. Compania din Cupertino pariază pe faptul ca India va fi atât o piata cu cerere puternica pentru produsele sale, cat si o regiune esențiala pentru activitatea de producție. Decizia de extindere in India este in linie cu strategia de relocare a producției din China catre alte tari din Asia. (Sursa: Bloomberg)

Alphabet - acțiuni clasa Pret curent 104.45 USD ( -0.26% ) MCap 1.37T

Google a precizat ca supercomputerele sale, dezvoltate pentru a antrena modele de inteligenta artificiala, sunt de 1.7 ori mai rapide, respectiv de 1.9 ori mai eficiente energetic decât sistemele comparabile ale Nvidia, precum cipul A100. Asemenea supercomputere sunt necesare pentru a găzdui tehnologiile AI, care necesita spatii de stocare foarte mari. (Sursa: Reuters)

Johnson & Johnson Preț curent 163.79 USD (3.34% ) MCap 432B P/E 24.13

Johnson & Johnson propune sa plătească cel putin 8.9 mld. USD pentru a încheia litigiul cu persoanele care au dat in judecata compania pe motiv ca utilizarea pudrei de talc a gigantului pharma le-ar fi provocat cancer. Compania a mai declarat ca unitatea sa LTL Management LLC, înființata pentru a proteja compania de consecințele acestui litigiu, a solicitat din nou starea de faliment, pentru a nu i se cere sa facă plați timp de 25 de ani, in legătura cu acest litigiu. Daca i s-ar aproba solicitările, compania ar putea soluționa mii de litigii care au afectat compania timp de mai mulți ani. In 2021, compania a mai plătit o suma de 2.1 mld. USD, in legătura cu alte litigii privitoare la nocivitatea pudrei de talc. (Sursa: The Wall Street Journal)

Iberdrola Preț curent 11.660 EUR (2.01% ) MCap 71.2B

Iberdrola, un lider global al productiei de energie verde, va vinde 13 centrale electrice catre Guvernul Mexicului, pentru suma de aproape 6 mld. USD. In urma tranzactiei, cota de piata a guvernului mexican pe piata de productie a energiei electrice va creste de la 39% la 55%. In Mexic, Iberdrola va continua productia de energie electrica prin mijloace ecologice cu sprijinul sectorului public, potrivit declaratiilor directorilor companiei. De altfel, Iberdrola este cel mai mare producator privat de electricitate din Mexic. (Sursa: The Wall Street Journal)

Exxon Mobil Corporation Pret curent 115.39 USD (0.32% ) MCap 483B P/E 8.67

Profitul operational din T1 2023 al ExxonMobil ar urma sa fie mai mic fata de recordul de 8.2 mld. USD atins in T4 2022, potrivit unui raport depus la SEC. In T1 2023, profitul operational al companiei energetice ar putea scadea cu o suma cuprinsa intre 1 si 1.8 mld. USD. Dinamica se datoreaza preturilor mai mici ale petrolului, care au caracterizat sfarsitul anului trecut si primul trimestru al anului curent. Totusi, in weekend, OPEC+ a anuntat reducerea productiei zilnice de petrol, fapt care a condus la cresterea remarcabila a cotatiilor petroliere internationale. (Surse: Seeking Alpha;Reuters)

